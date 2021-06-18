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Реальних результатів у розслідуванні підпалу будинку батьків Шабуніна поки немає, - заступник голови Нацполіції Цуцкірідзе

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Реальних результатів у розслідуванні підпалу будинку батьків Шабуніна поки немає, - заступник голови Нацполіції Цуцкірідзе

Слідчі дії за фактом підпалу будинку батьків глави ЦПК Віталія Шабуніна поки не дають можливість розкрити кримінальний злочин.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе.

"Проведено пожежно-технічну експертизу, встановлено, що це підпал. Ми затримали в Київській області одну зі злочинних груп, яка спеціалізувалася на таких підпалах, і було декілька зачіпок, які вказували на те, що вони можуть бути причетні й до вказаних злочинів. Наприклад, використовували ідентичну запалювальну суміш. Але після проведення слідчих дій ми цю версію відкинули", - зазначив Цуцкірідзе.

Однак, за його словами, поки реального результату в розкритті цих злочинів немає.

"Що стосується гранат, то з’ясовали, що вони не мають вибухової суміші, як і у випадку з замахом на Павленка. На жаль, змушений констатувати, що ті слідчі дії, які тривають, поки що не дають нам змоги розкрити це кримінальне правопорушення. Водночас після того, що сталося, і родичам, і самому Шабуніну було запропоновано охорону. Сказав, що не потребує", - розповів заступник голови Нацполіціі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За фактом погроз Мураєва Бутусову розпочато кримінальне провадження, - заступник голови Нацполіції Цуцкірідзе

Інтерв'ю з Максимом Цуцкірідзе для Цензор.НЕТ читайте тут.

Автор: Анастасія Потіха
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А Гонтаревой?... Реальных результатов в расследовании поджога дома родителей Шабунина пока нет, - замглавы Нацполиции Цуцкиридзе - Цензор.НЕТ 3700
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18.06.2021 12:38 Відповісти
Все знают, что это Порошенко
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18.06.2021 12:41 Відповісти
И Пастор на шухере стоял...
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18.06.2021 12:42 Відповісти
Спички подносил? )))
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18.06.2021 12:49 Відповісти
Та и у дяди Васи с Подола хату спалили, когда он пьяный с окурком на диване уснул.
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18.06.2021 12:43 Відповісти
Хай поставлять пісню 95 "палала хата". А взагалі, то все таке. Головне не Порошенко.
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18.06.2021 12:48 Відповісти
лысого кошевого на дыбу, он все раскажет
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18.06.2021 13:36 Відповісти
Не на часі такі дрібниці розслідувати, коли на святій українській землі всупереч обісцянкам "найвеличнішого" і далі ходить "щоколядний барига", а вже не "зубожілий нарід" скуповуючи продукцію Рошен дає баризі ще й збагачуватись)
Не той тепер Шабунін як раніше і не тим він зараз переймається(
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18.06.2021 12:49 Відповісти
Шабунин, трижды сидевший Шерембей, генерал Найем и вагоновожатый Лещенко - главные антикоррупционеры Украины. Все буде добре с такими кадрами))
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18.06.2021 15:02 Відповісти
рюкзаков превратил Полицию Деканоидзе в мусоров захарченко, вот они и покрывают преступления против антикоррупционых активистов.
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18.06.2021 23:46 Відповісти
 
 