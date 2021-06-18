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Фонд держмайна передає Гостиний двір у сферу управління Мінкультури, - Ткаченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

Фонд держмайна передає Гостиний двір у сферу управління Мінкультури, - Ткаченко

Фонд державного майна України передає Гостиний двір у сферу управління Міністерства культури та інформаційної політики.

Про це міністр культури Олександр Ткаченко повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Новини щодо Гостиного двору. Як я вже писав, 19 травня Уряд змінив категорію пам’яток "Комплекс споруд Контрактової площі" та "Гостиний двір" на категорію національного значення.

Нарешті Фонд державного майна України передає "Гостиний двір" до сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики. Вчора відбулося перше засідання комісії з питань передачі пам’ятки національного значення. До неї увійшли представники МКІП, заповідника Софія Київська та ФДМУ. А сьогодні комісія оглянула об’єкт та винесла рішення, що передача Гостиного двору в управління МКІП відбудеться 29 червня", - написав Ткаченко.

Також читайте: Гостиний двір у Києві став пам'яткою культурної спадщини національного значення

Він також зазначив, що після завершення передачі розпочнеться розробка проєктно-кошторисної документації та перші протиаварійні роботи для збереження історичної будівлі.

Автор: Наталя Джума
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Поставят пианину и будут играть без рук?
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18.06.2021 14:27 Відповісти
О бабосы пойдут !!
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18.06.2021 14:33 Відповісти
А чем там занят Містецкий Арсенал
Говорили , что будет украинский Лувр и тишина
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18.06.2021 14:43 Відповісти
наступного тижня - Книжковий Арсенал

https://book.artarsenal.in.ua/programa/rozklad-podij-2021/
Книжковий Арсенал (https://book.artarsenal.in.ua/programa/rozklad-podij-2021/)
Розклад подій - Книжковий Арсенал
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18.06.2021 15:17 Відповісти
передает Гостиный двор в сферу управления Минкультуры, - Ткаченко/ Что делать с Гостиным двором Ткаченко хорошо знает. "Гільдія кінематографістів Одеси" звернулася до Зеленського з листом, де детально описаний процес незаконної приватизації Одеської кіностудії народним депутатом Олександром Ткаченком. Організація вимагає покарати винних у захопленні та знищенні Одеської кіностудії.
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18.06.2021 15:06 Відповісти
 
 