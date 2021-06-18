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Министерство культуры и информационной политики (620) Ткаченко Александр (341) Гостиный двор (104) ФГИУ (636)

Фонд госимущества передает Гостиный двор в сферу управления Минкультуры, - Ткаченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Фонд госимущества передает Гостиный двор в сферу управления Минкультуры, - Ткаченко

Фонд государственного имущества Украины передает "Гостиный двор" в сферу управления Министерства культуры и информационной политики.

Об этом министр культуры Александр Ткаченко сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Новости по Гостиному двору. Как я уже писал, 19 мая правительство изменило категорию памятников "Комплекс сооружений Контрактовой площади" и "Гостиный двор" на категорию национального значения.

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Наконец Фонд государственного имущества Украины передает "Гостиный двор" в сферу управления Министерства культуры и информационной политики. Вчера состоялось первое заседание комиссии по вопросам передачи памятника национального значения. В нее вошли представители МКИП, заповедника София Киевская и ФГИУ. А сегодня комиссия осмотрела объект и вынесла решение, что передача Гостиного двора в управление МКИП состоится 29 июня", - написал Ткаченко.

Также читайте: Ткаченко предлагает передать Гостиный двор в Киеве на баланс Минкультуры и создать на его базе Музей современного искусства

Он также отметил, что после завершения передачи начнется разработка проектно-сметной документации и первые противоаварийные работы для сохранения исторического здания.

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Поставят пианину и будут играть без рук?
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18.06.2021 14:27 Ответить
О бабосы пойдут !!
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18.06.2021 14:33 Ответить
А чем там занят Містецкий Арсенал
Говорили , что будет украинский Лувр и тишина
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18.06.2021 14:43 Ответить
наступного тижня - Книжковий Арсенал

https://book.artarsenal.in.ua/programa/rozklad-podij-2021/
Книжковий Арсенал (https://book.artarsenal.in.ua/programa/rozklad-podij-2021/)
Розклад подій - Книжковий Арсенал
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18.06.2021 15:17 Ответить
передает Гостиный двор в сферу управления Минкультуры, - Ткаченко/ Что делать с Гостиным двором Ткаченко хорошо знает. "Гільдія кінематографістів Одеси" звернулася до Зеленського з листом, де детально описаний процес незаконної приватизації Одеської кіностудії народним депутатом Олександром Ткаченком. Організація вимагає покарати винних у захопленні та знищенні Одеської кіностудії.
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18.06.2021 15:06 Ответить
 
 