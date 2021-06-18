Українські політв'язні в РФ Гафаров і Газієв потребують термінового лікування, - Денісова

У місцях позбавлення волі Російської Федерації продовжують порушуватися основоположні права незаконно ув'язнених громадян України на отримання медичної допомоги.

Про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора адвокат кримського татарина Джеміля Гафарова повідомив мені, що після судового засідання у справі другої Сімферопольської групи "Хізб ут-Тахрір", яке відбулось 10 червня, українських політв’язнів Джеміля Гафарова та Сервета Газієва було доправлено у Федеральний казенний лікувально-профілактичний заклад "Міжобласна туберкульозна лікарня №19" Ростова-на-Дону", - зазначила Денісова.

За її словами, Гафаров досі залишається у лікарні, через загострення хронічної хвороби нирок і подагру, але жодних медичних обстежень йому не проводять. Вчора він брав участь у черговому судовому засіданні через відеозв’язок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стан здоров'я українського політв'язня, фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір", Абдурахманова значно погіршився, - Денісова

Тим часом у Газієва медики швидкої допомоги діагностували хронічний холецистит - підвищений артеріальний тиск та сильні болі в печінці. Але з лікарні його повернули в СІЗО без надання необхідної медичної допомоги. Про госпіталізацію Гафарова та Газієва їхні адвокати повідомлені не були.

"На необхідності надання належної медичної допомоги українським політв’язням я неодноразово наголошувала у своїх зверненнях до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової. Однак і цього разу отримала відписку, в якій російський омбудсмен запевняє, що умови утримання, зокрема Джеміля Гафарова і його медичне забезпечення відповідають російським та міжнародним стандартам. Наголошую, що Сервет Газієв та Джеміль Гафаров потребують термінового фахового медичного обстеження та лікування.

Також читайте: Український політв'язень Приходько відмовився від вакцинації в СІЗО РФ, - український консул Малишевський

Крім того, відповідно до положень статті 110 Кримінально-процесуального кодексу Російської Федерації та Федерального закону РФ від 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Джеміль Гафаров та Сервет Газієв потребують негайної зміни запобіжного заходу та звільнення з-під варти", - підкреслила омбудсмен.

Денісова закликала міжнародну спільноту відреагувати на порушення статті 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод та вжити всіх можливих заходів, аби негайно припинити тортури стосовно українських громадян у місцях несвободи РФ.