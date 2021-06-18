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Фірма, пов'язана з Пінчуком, добровільно повернула дві вуглеводневі ліцензії, - Данілов

Фірма, пов'язана з Пінчуком, добровільно повернула дві вуглеводневі ліцензії, - Данілов

Компанії "Гео Альянс Таранушинське" (Харківська обл.) і "Гео Альянс Південно-Орільське" (Дніпропетровська обл.) добровільно повернули державі дві ліцензії на видобуток природного газу та сирої нафти, які не використовувалися 15-16 років.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Уперше в історії незалежності України сталася подія, яка, ми сподіваємося, буде набувати прецедентного характеру, коли, розуміючи всю важливість реалізації політичної лінії президента Зеленського щодо наведення порядку у сфері надрокористування і проявляючи соціальну відповідальність, державі добровільно було повернено дві ліцензії на видобуток природного газу та сирої нафти", - сказав Данілов.

Він уточнив, що ці компанії пов'язані з "одним шанованим бізнесменом з Дніпра", проте не назвав його.

Як повідомлялося, до групи "Гео Альянс" входять 19 юридичних осіб, найбільшими з яких є ПрАТ "Природні ресурси" і ТОВ "Східний геологічний союз". "Гео Альянс" перебуває під мандатом міжнародної інвестиційно-консалтингової групи EastOne, що об'єднує активи Віктора Пінчука. У 2012 році EastOne оголосив про стратегічне партнерство між "Гео Альянс" і компанією Arawak Energy Ukraine BV, що входить до групи компаній Vitol, - одного з найбільших операторів світового ринку енергоресурсів.

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Секретар РНБО зазначив, що це перші успішні результати щодо реалізації указу президента стосовно аудиту ліцензій на надрокористування, але "не за лінією відомства Опімаха (Роман Опімах, голова Держгеонадр - ред), а зі сторони представників великого бізнесу, яких ми поки що не називаємо олігархами".

При цьому він закликав великий бізнес наслідувати цей приклад.

"І хоча засновники цих компаній знаходяться на всім нам відомих островах, держава вітає такі ініціативи українських кіпріотів і закликає інших представників великого бізнесу наслідувати цей приклад і бути відповідальними надрокористувачами", - зазначив секретар РНБО.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) ліцензія (844) Пінчук Віктор (377) надра (55)


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Топ коментарі
+2
Течёт речечка да по песочечку, моет золотишко... Окружение Авакова с нарушениями получило разрешение на добычу золота. Но: Еврейская конфедерация Украины выступила в поддержку министра внутренних дел Авакова.
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18.06.2021 21:02
+2
Что-то мне подсказывает, что "добровольцы", поплняющие сейчас активы Коломойского, уже ищут того, кто ударит ЗЕ табакеркой по темени.

Самое обидное, что это произойдет намного раньше, чем до свержения ЗЕ созреет мудрый нарид, который его выбрал.
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18.06.2021 21:03
+1
а Пинчук не хочет заплатить 1 ******** баксов в бюджет за то что коррупционным путем получил эти лицензии за копейки при помощи своего тестя гниды рыжий Кучмы?! ..
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18.06.2021 21:13
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Течёт речечка да по песочечку, моет золотишко... Окружение Авакова с нарушениями получило разрешение на добычу золота. Но: Еврейская конфедерация Украины выступила в поддержку министра внутренних дел Авакова.
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18.06.2021 21:02 Відповісти
Что-то мне подсказывает, что "добровольцы", поплняющие сейчас активы Коломойского, уже ищут того, кто ударит ЗЕ табакеркой по темени.

Самое обидное, что это произойдет намного раньше, чем до свержения ЗЕ созреет мудрый нарид, который его выбрал.
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18.06.2021 21:03 Відповісти
При Кучме прихапали столько, что не смогли переварить!
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18.06.2021 21:07 Відповісти
а Пинчук не хочет заплатить 1 ******** баксов в бюджет за то что коррупционным путем получил эти лицензии за копейки при помощи своего тестя гниды рыжий Кучмы?! ..
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18.06.2021 21:13 Відповісти
там стока лицензий напи.жено, шо минус две, шо не используются 15-16 лет,
"понимая всю важность реализации политической линии президента Зеленского по наведению порядка в сфере недропользования и социальную ответственность",
можно и на рот данилову с бубой накинуть, в качестве кляпа - шо бы отстебались...
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18.06.2021 21:16 Відповісти
"Связанный с Пинчуком "Гео Альянс" добровольно вернул две углеводородные лицензии" "Гендиректор ДТЭК Максим Тимченко в интервью "Экономической правде" недавно сообщил, что активы группы "Гео Альянс" являются для ДТЭК "потенциальной зоной нашего интереса"
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18.06.2021 21:40 Відповісти
Антимонопольний комітет Зеленського віддав колаборанту Бойко з ОПЗЖ стратегічно важливе державне підприємство «Зоря». І зробив це на диво швидко. Так швидко, як це зазвичай робиться за вказівкою. Зрозуміло, що для цього знадобилася політична воля і зусилля можновладців.
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18.06.2021 21:41 Відповісти
Як мило кіпрське г..о качає нафту та газ УКРАЇНСЬКУ. Потім нам же продають.
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19.06.2021 07:22 Відповісти
Пінчуки на чемоданах. Щось затівають.
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19.06.2021 08:30 Відповісти
Що таке, б.....ть, «фірма ПОВ'ЯЗАНА з пінчуком» ???
Це що за такий СТАТУС ???
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19.06.2021 13:04 Відповісти
Вернул лицензии и всё??А огромные штрафы, за саботаж в добыче полезных ископаемых, а упущенная выгода , а моральный аспект этих ворюг: кучмы и его зятя Пинчука!! Наворовали при этом красном директоре-ворюге -президенте Кучме , за бесценок,. целые заводы и гиганты комбинаты , а теперь целуют этих ворюг: Пинчуков , ахметовых и коломойских в жопу!!
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19.06.2021 20:11 Відповісти
 
 