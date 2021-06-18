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Данилов (1058) лицензия (178) Пинчук (294) недра (24)

Фирма, связанная с Пинчуком, добровольно вернула две углеводородные лицензии, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Фирма, связанная с Пинчуком, добровольно вернула две углеводородные лицензии, - Данилов

Компании "Гео Альянс Таранушинское" (Харьковская обл.) и "Гео Альянс Южно-Орильское" (Днепропетровская обл.) добровольно возвратили государству две лицензии на добычу природного газа и сырой нефти, которые не использовались 15-16 лет.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом  сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Впервые в истории независимости Украины состоялось событие, которое, мы надеемся, будет обретать прецедентный характер, когда, понимая всю важность реализации политической линии президента Зеленского по наведению порядка в сфере недропользования и социальную ответственность, государству добровольно были возвращены две лицензии на добычу природного газа и сырой нефти", – сказал Данилов.

Он уточнил, что эти компании связаны с "одним уважаемым бизнесменом из Днепра", однако не назвал его.

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Как сообщалось, в группу "Гео Альянс" входят 19 юридических лиц, наибольшими из которых являются ЧАО "Природные ресурсы" и ООО "Восточный геологический союз". "Гео Альянс" находится под мандатом международной инвестиционно-консалтинговой группы EastOne, объединяющей активы Виктора Пинчука. В 2012 году EastOne объявил о стратегическом партнерстве между "Гео Альянс" и компанией Arawak Energy Ukraine BV, входящей в группу компаний Vitol – одного из крупнейших операторов мирового рынка энергоресурсов.

Секретарь СНБО указал, что это первые успешные результаты по реализации указа президента относительно аудита лицензий на недропользование, но "не по линии ведомства Опимаха (Роман Опимах, глава Госгеонедр – ред), а по линии представителей большого бизнеса, которых мы пока не называем олигархами".

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При этом он призвал большой бизнес следовать этому примеру.

"И хотя учредители этих компаний находятся на всем нам известных островах, государство приветствует такие инициативы украинских киприотов и призывает других представителей большого бизнеса следовать этому примеру и быть ответственными недропользователями", – отметил секретарь СНБО.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+2
Течёт речечка да по песочечку, моет золотишко... Окружение Авакова с нарушениями получило разрешение на добычу золота. Но: Еврейская конфедерация Украины выступила в поддержку министра внутренних дел Авакова.
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18.06.2021 21:02
+2
Что-то мне подсказывает, что "добровольцы", поплняющие сейчас активы Коломойского, уже ищут того, кто ударит ЗЕ табакеркой по темени.

Самое обидное, что это произойдет намного раньше, чем до свержения ЗЕ созреет мудрый нарид, который его выбрал.
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18.06.2021 21:03
+1
а Пинчук не хочет заплатить 1 ******** баксов в бюджет за то что коррупционным путем получил эти лицензии за копейки при помощи своего тестя гниды рыжий Кучмы?! ..
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18.06.2021 21:13
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Течёт речечка да по песочечку, моет золотишко... Окружение Авакова с нарушениями получило разрешение на добычу золота. Но: Еврейская конфедерация Украины выступила в поддержку министра внутренних дел Авакова.
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18.06.2021 21:02 Ответить
Что-то мне подсказывает, что "добровольцы", поплняющие сейчас активы Коломойского, уже ищут того, кто ударит ЗЕ табакеркой по темени.

Самое обидное, что это произойдет намного раньше, чем до свержения ЗЕ созреет мудрый нарид, который его выбрал.
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18.06.2021 21:03 Ответить
При Кучме прихапали столько, что не смогли переварить!
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18.06.2021 21:07 Ответить
а Пинчук не хочет заплатить 1 ******** баксов в бюджет за то что коррупционным путем получил эти лицензии за копейки при помощи своего тестя гниды рыжий Кучмы?! ..
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18.06.2021 21:13 Ответить
там стока лицензий напи.жено, шо минус две, шо не используются 15-16 лет,
"понимая всю важность реализации политической линии президента Зеленского по наведению порядка в сфере недропользования и социальную ответственность",
можно и на рот данилову с бубой накинуть, в качестве кляпа - шо бы отстебались...
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18.06.2021 21:16 Ответить
"Связанный с Пинчуком "Гео Альянс" добровольно вернул две углеводородные лицензии" "Гендиректор ДТЭК Максим Тимченко в интервью "Экономической правде" недавно сообщил, что активы группы "Гео Альянс" являются для ДТЭК "потенциальной зоной нашего интереса"
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18.06.2021 21:40 Ответить
Антимонопольний комітет Зеленського віддав колаборанту Бойко з ОПЗЖ стратегічно важливе державне підприємство «Зоря». І зробив це на диво швидко. Так швидко, як це зазвичай робиться за вказівкою. Зрозуміло, що для цього знадобилася політична воля і зусилля можновладців.
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18.06.2021 21:41 Ответить
Як мило кіпрське г..о качає нафту та газ УКРАЇНСЬКУ. Потім нам же продають.
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19.06.2021 07:22 Ответить
Пінчуки на чемоданах. Щось затівають.
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19.06.2021 08:30 Ответить
Що таке, б.....ть, «фірма ПОВ'ЯЗАНА з пінчуком» ???
Це що за такий СТАТУС ???
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19.06.2021 13:04 Ответить
Вернул лицензии и всё??А огромные штрафы, за саботаж в добыче полезных ископаемых, а упущенная выгода , а моральный аспект этих ворюг: кучмы и его зятя Пинчука!! Наворовали при этом красном директоре-ворюге -президенте Кучме , за бесценок,. целые заводы и гиганты комбинаты , а теперь целуют этих ворюг: Пинчуков , ахметовых и коломойских в жопу!!
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19.06.2021 20:11 Ответить
 
 