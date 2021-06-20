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У лист очікування вакцинації проти COVID-19 записалося понад 715 тис. українців
У лист очікування вакцинації проти коронавірусу COVID-19 записалося понад 715 тисяч українців.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України в фейсбуці 20 червня.
"Станом на 19 червня в лист очікування вакцинації проти COVID-19 записалося 715 211 осіб", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+14 YU ST
показати весь коментар20.06.2021 10:35
+3 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар20.06.2021 10:52
+3 Valery Greff
показати весь коментар20.06.2021 12:35
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Працюють лише на вихідних і те у виставковому центрі заборонили у цей раз вакцінувати.
Чи не це називається геноцидом нації? Чи водни думають, що не буде 4-і 5 черги? Чи навпаки бажають аби вимерло якомога більше, але вже помирають не лише пенсіонери а і люди працездатного віку і навіть молодь. До чого все йде???
))
...зелених Вам свят... без "зелених зашкварів" )))))
"https://censor.net/ru/news/3272488/umer_ukrainskiyi_bloger_i_pisatel_voennyyi_paramedik_svyatoslav_nosov_izvestnyyi_kak_gorky_look у блогера отказали почки; Носов умер в больнице; блогер тяжело перенес коронавирусную инфекцию".
Так що косить ковід нас, ще косить...
Вывод: Теперь любой мед.косяк можно свалить на коронавирус.
Поезд давно уже унес и концессионеров, и театр Колумба, и прочую публику, а Безенчук все еще стоял ошалело над своими гробами.
В наступившей темноте его глаза горели желтым неугасимым огнем.
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))
Классика вечна !
😁
Судить. И повесить.
російський Спутнік 5 важко назвати вакциною...
смерть від міокардитів внаслідок вакцинації