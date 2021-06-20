У лист очікування вакцинації проти COVID-19 записалося понад 715 тис. українців

У лист очікування вакцинації проти коронавірусу COVID-19 записалося понад 715 тисяч українців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України в фейсбуці 20 червня.

"Станом на 19 червня в лист очікування вакцинації проти COVID-19 записалося 715 211 осіб", - йдеться в повідомленні.

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