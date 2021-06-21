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10 осіб госпіталізовано з гострим кишковим отруєнням на Прикарпатті

Новини Цензор.НЕТ Події

10 осіб госпіталізовано з гострим кишковим отруєнням на Прикарпатті

У Богородчанському районі (Івано-Франківська обл.) до ЦРЛ госпіталізовано 10 осіб з попереднім діагнозом "гостра кишкова інфекція", які вживали їжу в готельному комплексі.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДСНС.

"20 червня до інфекційного відділення Богородчанської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція госпіталізовано 10 осіб, які вживали їжу в готельному комплексі. Стан здоров'я середнього ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

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Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів.

Автор: Наталя Джума
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Наверное не свежее скушали.
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21.06.2021 10:10 Відповісти
Под водочку кушать надо ,при чём под хорошую .. 10 осіб госпіталізовано з гострим кишковим отруєнням на Прикарпатті - Цензор.НЕТ 9867
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21.06.2021 10:44 Відповісти
Вот её, хорошую, и надо было кушать!
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21.06.2021 10:57 Відповісти
Ну там такі випадки - традиційні...
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21.06.2021 11:47 Відповісти
При ценах за номер от 1-й тысячи, да лечении, наверняка, за счет отеля - это ж отдых в удовольствие! 10 осіб госпіталізовано з гострим кишковим отруєнням на Прикарпатті - Цензор.НЕТ 9403
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21.06.2021 13:16 Відповісти
Кушать дома надо. Желательно не от тещиных блюд.
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21.06.2021 15:21 Відповісти
 
 