10 осіб госпіталізовано з гострим кишковим отруєнням на Прикарпатті
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У Богородчанському районі (Івано-Франківська обл.) до ЦРЛ госпіталізовано 10 осіб з попереднім діагнозом "гостра кишкова інфекція", які вживали їжу в готельному комплексі.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДСНС.
"20 червня до інфекційного відділення Богородчанської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція госпіталізовано 10 осіб, які вживали їжу в готельному комплексі. Стан здоров'я середнього ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.
Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів.
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