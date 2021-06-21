10 осіб госпіталізовано з гострим кишковим отруєнням на Прикарпатті

У Богородчанському районі (Івано-Франківська обл.) до ЦРЛ госпіталізовано 10 осіб з попереднім діагнозом "гостра кишкова інфекція", які вживали їжу в готельному комплексі.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДСНС.

"20 червня до інфекційного відділення Богородчанської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція госпіталізовано 10 осіб, які вживали їжу в готельному комплексі. Стан здоров'я середнього ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

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Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів.