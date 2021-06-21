10 человек госпитализированы с острым кишечным отравлением на Прикарпатье

В Богородчанском районе (Ивано-Франковская обл.) в ЦРБ госпитализированы 10 человек с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция, которые употребляли пищу в гостиничном комплексе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"20 июня в инфекционное отделение Богородчанской центральной районной больницы с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 10 человек, которые употребляли пищу в гостиничном комплексе. Состояние здоровья средней степени тяжести", - сказано в сообщении.

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Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.