РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15626 посетителей онлайн
Новости Происшествия
2 272 6
отравление (1572) госпитализация (235) Ивано-Франковская область (839)

10 человек госпитализированы с острым кишечным отравлением на Прикарпатье

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

10 человек госпитализированы с острым кишечным отравлением на Прикарпатье

В Богородчанском районе (Ивано-Франковская обл.) в ЦРБ госпитализированы 10 человек с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция, которые употребляли пищу в гостиничном комплексе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"20 июня в инфекционное отделение Богородчанской центральной районной больницы с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 10 человек, которые употребляли пищу в гостиничном комплексе. Состояние здоровья средней степени тяжести", - сказано в сообщении.

Также читайте: Массовое отравление в Харькове: число госпитализированных выросло до 78 человек (Обновлено)

Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Наверное не свежее скушали.
показать весь комментарий
21.06.2021 10:10 Ответить
Под водочку кушать надо ,при чём под хорошую .. 10 осіб госпіталізовано з гострим кишковим отруєнням на Прикарпатті - Цензор.НЕТ 9867
показать весь комментарий
21.06.2021 10:44 Ответить
Вот её, хорошую, и надо было кушать!
показать весь комментарий
21.06.2021 10:57 Ответить
Ну там такі випадки - традиційні...
показать весь комментарий
21.06.2021 11:47 Ответить
При ценах за номер от 1-й тысячи, да лечении, наверняка, за счет отеля - это ж отдых в удовольствие! 10 осіб госпіталізовано з гострим кишковим отруєнням на Прикарпатті - Цензор.НЕТ 9403
показать весь комментарий
21.06.2021 13:16 Ответить
Кушать дома надо. Желательно не от тещиных блюд.
показать весь комментарий
21.06.2021 15:21 Ответить
 
 