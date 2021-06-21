Вченого-шпигуна, який працював на російську розвідку, затримали в Німеччині
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Німеччині затримали російського вченого - співробітника одного з університетів, який шпигував на користь Росії.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомляє Le Figaro.
Чоловік працював науковим співробітником у німецькому університеті. Його підозрюють у тому, що він з початку жовтня 2020 року працював у російській розвідці.
Прокуратура Карлсруе повідомила, що в період з жовтня по червень минулого року він принаймні тричі зустрічався з агентом російської зовнішньої розвідки.
Також відомо, що на двох із цих зустрічей він надав інформацію про університет і отримав натомість грошові суми готівкою.
Більше про цю людину нічого невідомо, крім того, що він був науковим співробітником "науково-технічної кафедри".
Також видання зазначає, що в останні роки російські спецслужби різко активізувалися в Європі. Російських шпигунів виявляли в Італії, Болгарії, Нідерландах, Австрії, Франції та Чехії та інших країнах.
Будь ласка, зачекайте...
як співпало!
Первый - второму (шепотом):
- Ш-ш-ш, тс-с-с, тихо, ты!!!
- Чего?
- Сом!
- Что, клюет?!
- Да нет, сосет!!!
- А можно мне попробывать?
- Сом, кыш!
Viktoria Schumacher
В пятницу Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую мировое сообщество не продавать оружие Мьянме. В ООН потребовали от военной хунты прекратить насилие, освободить политзаключенных и восстановить демократию !
что Европа крепко спит и не хочет понять, как расеяне на деньги Газпрома (полученные от самой же Европы) идут на подкуп их политиков, элиты, скупки недвижимости, оплаты услуг шпионов; что Европа сама "рубит сук, на котором сидит", пуская врагов в виде "торговцев" Чепиг и Бошировых...
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/deutschland-russischer-uni-mitarbeiter-wegen-spionage-vorwuerfen-in-u-haft-a-3cdc3b56-e543-4dd6-9940-44cdf296288a