Вченого-шпигуна, який працював на російську розвідку, затримали в Німеччині

У Німеччині затримали російського вченого - співробітника одного з університетів, який шпигував на користь Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомляє Le Figaro.

Чоловік працював науковим співробітником у німецькому університеті. Його підозрюють у тому, що він з початку жовтня 2020 року працював у російській розвідці.

Прокуратура Карлсруе повідомила, що в період з жовтня по червень минулого року він принаймні тричі зустрічався з агентом російської зовнішньої розвідки.

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Також відомо, що на двох із цих зустрічей він надав інформацію про університет і отримав натомість грошові суми готівкою.

Більше про цю людину нічого невідомо, крім того, що він був науковим співробітником "науково-технічної кафедри".

Також видання зазначає, що в останні роки російські спецслужби різко активізувалися в Європі. Російських шпигунів виявляли в Італії, Болгарії, Нідерландах, Австрії, Франції та Чехії та інших країнах.

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