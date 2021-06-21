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Новости За рубежом
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Ученого-шпиона, работавшего на российскую разведку, задержали в Германии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Ученого-шпиона, работавшего на российскую разведку, задержали в Германии

В Германии задержали российского ученого - сотрудника одного из университетов, который шпионил в пользу России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщает Le Figaro.

Мужчина работал научным сотрудником в немецком университете. Его подозревают в том, что он с начала октября 2020 года работал в российской разведке.

Прокуратура Карлсруэ сообщила, что в период с октября по июнь прошлого года он как минимум трижды встречался с агентом российской внешней разведки.

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Также известно, что на двух из этих встреч он предоставил информацию об университете и получил взамен денежные суммы наличными.

Больше об єтом человеке ничего неизвестно кроме того, что он был научным сотрудником "научно-технической кафедры".

Также издание отмечает, что в последние годы российские спецслужбы резко активизировались в Европе. Российских шпионов обнаруживали в Италии, Болгарии, Нидерландах, Австрии, Франции и Чехии и других странах.

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Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+24
Ученого-шпиона, работавшего на российскую разведку, задержали в Германии - Цензор.НЕТ 4960 Головне, коли почнуться перейми - гарно ухопить сома за зябра! І тягнуть з усих сил!!!
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21.06.2021 13:14
+18
Ученого-шпиона, работавшего на российскую разведку, задержали в Германии - Цензор.НЕТ 13
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21.06.2021 13:06
+18
Ні в якому разі не рвіть його на себе! Дайте йому вимотати хоча б метрів 20 шнура на трещітці. Підтягуйте на себе по 3-4 метри і знов відпускайте на барабані на 2-3 метри. Дуже обережно підводьте до себе, а потім підганяйие до підсаки і підіймайте. Відразу не беріть до рук, бо можна й в морду хвостом отримати!
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21.06.2021 13:21
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Ученого-шпиона, работавшего на российскую разведку, задержали в Германии - Цензор.НЕТ 13
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21.06.2021 13:06 Ответить
Ученого-шпиона, работавшего на российскую разведку, задержали в Германии - Цензор.НЕТ 4960 Головне, коли почнуться перейми - гарно ухопить сома за зябра! І тягнуть з усих сил!!!
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21.06.2021 13:14 Ответить
Ні в якому разі не рвіть його на себе! Дайте йому вимотати хоча б метрів 20 шнура на трещітці. Підтягуйте на себе по 3-4 метри і знов відпускайте на барабані на 2-3 метри. Дуже обережно підводьте до себе, а потім підганяйие до підсаки і підіймайте. Відразу не беріть до рук, бо можна й в морду хвостом отримати!
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21.06.2021 13:21 Ответить
я теж не хочу кесарево, а хочу сома
як співпало!
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21.06.2021 13:21 Ответить
Срочно создавайте общество по защите прав русалок. Возможно, стоит также обратиться сюда, но я не уверен.
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21.06.2021 13:43 Ответить
Вченого-шпигуна, який працював на російську розвідку, затримали в Німеччині - Цензор.НЕТ 7391
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21.06.2021 13:50 Ответить
Рыбак стоит по пояс в воде с удочкой. К нему ломится по камышам другой.
Первый - второму (шепотом):
- Ш-ш-ш, тс-с-с, тихо, ты!!!
- Чего?
- Сом!
- Что, клюет?!
- Да нет, сосет!!!
- А можно мне попробывать?
- Сом, кыш!
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21.06.2021 14:51 Ответить
Так надо теперь построить немцам Северный поток № 3 Ученого-шпиона, работавшего на российскую разведку, задержали в Германии - Цензор.НЕТ 8762
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21.06.2021 13:08 Ответить
И качать по нему разведданные
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21.06.2021 13:32 Ответить
Продавал диссертации с кафедры, не иначе.
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21.06.2021 13:11 Ответить
И шо будет делать старая дойчен шлюхен - макрель??? В очередной раз побазарит с ****** по телефону или сделает вид, что ничего не произошло?
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21.06.2021 13:17 Ответить
в мене друг, тоже учьоний (в нього 3 класи освіти), так він...
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21.06.2021 13:30 Ответить
А когда рассейского учёного на работу брали, о чём думали? Вченого-шпигуна, який працював на російську розвідку, затримали в Німеччині - Цензор.НЕТ 6228
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21.06.2021 13:31 Ответить
Так вот зачем олигофрен Кива "диссерт защитил"☝🏻☝🏻☝🏻
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21.06.2021 13:35 Ответить


Viktoria Schumacher

В пятницу Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую мировое сообщество не продавать оружие Мьянме. В ООН потребовали от военной хунты прекратить насилие, освободить политзаключенных и восстановить демократию !

Вченого-шпигуна, який працював на російську розвідку, затримали в Німеччині - Цензор.НЕТ 6941
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21.06.2021 13:44 Ответить
Это ж каким нужно быть идиотом, чтобы живя в западной Германии, имея нормальную работу и заработок, шпионить на страну-изгоя!
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21.06.2021 13:52 Ответить
Это от сытости и ощущения зоны комфорта. Мозг заплывает без нагрузки, да и пропаганда мокшей работает исправно.
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21.06.2021 14:33 Ответить
ооо, вы просто не представляете, как некоторых кацапов, живущих в Германии, распирает от любви к рашке.
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21.06.2021 19:19 Ответить
В этой информации прекрасно все: и подтверждение, что все успехи разных "сколково", все открытия и достижения лапотной расеи - всего лишь ворованное с Запада у "врагов";
что Европа крепко спит и не хочет понять, как расеяне на деньги Газпрома (полученные от самой же Европы) идут на подкуп их политиков, элиты, скупки недвижимости, оплаты услуг шпионов; что Европа сама "рубит сук, на котором сидит", пуская врагов в виде "торговцев" Чепиг и Бошировых...
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21.06.2021 14:33 Ответить
Меркель штазі , агент кремля і румунськоі Сігуранци віддасть його путенові , тут все ясно
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21.06.2021 14:56 Ответить
серйозно?)
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22.06.2021 01:23 Ответить
Та сто процент! Мені на Цензорі сказали
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22.06.2021 06:59 Ответить
То не німця взяли - то руське (може на 5 років залетіти, або штраф):
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/deutschland-russischer-uni-mitarbeiter-wegen-spionage-vorwuerfen-in-u-haft-a-3cdc3b56-e543-4dd6-9940-44cdf296288a
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21.06.2021 15:35 Ответить
 
 