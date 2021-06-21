Ученого-шпиона, работавшего на российскую разведку, задержали в Германии
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Германии задержали российского ученого - сотрудника одного из университетов, который шпионил в пользу России.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщает Le Figaro.
Мужчина работал научным сотрудником в немецком университете. Его подозревают в том, что он с начала октября 2020 года работал в российской разведке.
Прокуратура Карлсруэ сообщила, что в период с октября по июнь прошлого года он как минимум трижды встречался с агентом российской внешней разведки.
Также известно, что на двух из этих встреч он предоставил информацию об университете и получил взамен денежные суммы наличными.
Больше об єтом человеке ничего неизвестно кроме того, что он был научным сотрудником "научно-технической кафедры".
Также издание отмечает, что в последние годы российские спецслужбы резко активизировались в Европе. Российских шпионов обнаруживали в Италии, Болгарии, Нидерландах, Австрии, Франции и Чехии и других странах.
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як співпало!
Первый - второму (шепотом):
- Ш-ш-ш, тс-с-с, тихо, ты!!!
- Чего?
- Сом!
- Что, клюет?!
- Да нет, сосет!!!
- А можно мне попробывать?
- Сом, кыш!
Viktoria Schumacher
В пятницу Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую мировое сообщество не продавать оружие Мьянме. В ООН потребовали от военной хунты прекратить насилие, освободить политзаключенных и восстановить демократию !
что Европа крепко спит и не хочет понять, как расеяне на деньги Газпрома (полученные от самой же Европы) идут на подкуп их политиков, элиты, скупки недвижимости, оплаты услуг шпионов; что Европа сама "рубит сук, на котором сидит", пуская врагов в виде "торговцев" Чепиг и Бошировых...
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/deutschland-russischer-uni-mitarbeiter-wegen-spionage-vorwuerfen-in-u-haft-a-3cdc3b56-e543-4dd6-9940-44cdf296288a