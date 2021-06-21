Фірташ "категорично заперечує" звинувачення РНБО, - адвокат Девіс

Український олігарх Дмитро Фірташ "категорично заперечує звинувачення", через які Рада національної безпеки та оборони України запровадила проти нього санкції.

Про це йдеться у заяві адвоката Фірташа Ленні Девіса, поширеній американською адвокатською фірмою Davis Goldberg & Galper PLLC, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Пан Фірташ не отримав попередження і не мав можливості оскаржити звинувачення у Раді безпеки. Оскільки його не поставили до відома щодо рішення Ради безпеки, ми утримаємося від коментарів, за винятком того, що заявимо, що пан Фірташ категорично заперечує звинувачення, які, на його думку, невірні", – сказано в заяві.

Нагадаємо, РНБО ввела санкції проти Фірташа 18 червня. Причиною санкцій стала участь Фірташа в титановому бізнесі, зокрема, поставки сировини на військові підприємства Росії.

Дмитро Фірташ до 2016 року був прямим власником підприємства "Кримський титан", що розташоване в нині окупованому Криму і перереєстроване за російським законодавством. Компанія живе і за українськими законами – користується пільгами кримської "вільної економічної зони", яку запровадили від початку окупації. За даними "Радіо Свобода", нині підприємство зареєстроване на бізнес-оточення Фірташа.

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