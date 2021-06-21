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Фірташ "категорично заперечує" звинувачення РНБО, - адвокат Девіс

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Фірташ

Український олігарх Дмитро Фірташ "категорично заперечує звинувачення", через які Рада національної безпеки та оборони України запровадила проти нього санкції.

Про це йдеться у заяві адвоката Фірташа Ленні Девіса, поширеній американською адвокатською фірмою Davis Goldberg & Galper PLLC, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Пан Фірташ не отримав попередження і не мав можливості оскаржити звинувачення у Раді безпеки. Оскільки його не поставили до відома щодо рішення Ради безпеки, ми утримаємося від коментарів, за винятком того, що заявимо, що пан Фірташ категорично заперечує звинувачення, які, на його думку, невірні", – сказано в заяві.

Нагадаємо, РНБО ввела санкції проти Фірташа 18 червня. Причиною санкцій стала участь Фірташа в титановому бізнесі, зокрема, поставки сировини на військові підприємства Росії.

Дмитро Фірташ до 2016 року був прямим власником підприємства "Кримський титан", що розташоване в нині окупованому Криму і перереєстроване за російським законодавством. Компанія живе і за українськими законами – користується пільгами кримської "вільної економічної зони", яку запровадили від початку окупації. За даними "Радіо Свобода", нині підприємство зареєстроване на бізнес-оточення Фірташа.

Читайте також: РНБО ввела санкції проти Фірташа і Фукса (оновлено)
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Топ коментарі
+6
а ще облгазам фірташа вчергове списали борги...от така дивовижна Зе боротьба з олігархами Фирташ "категорически отрицает" обвинения СНБО, - адвокат - Цензор.НЕТ 1817
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21.06.2021 20:42
+5
12 мая 2011 года президент Индюкович тоже списывал долги ДТЭК Фірташ "категорично заперечує" звинувачення РНБО, - адвокат - Цензор.НЕТ 8082Списатели блин...
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21.06.2021 20:47
+5
но долги фирташу простил зеленский. какой облом, правда зебильчик.
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21.06.2021 20:53
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Пусть адвокат поделится своей радостью, что открываются новые дела, а, значит, прибаляется работы и, соответственно, растут гонорары.
Уже, небось, адвокатишко жильем в Вене обзавелся？
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21.06.2021 20:38 Відповісти
"какие ваши доказательства"
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21.06.2021 22:24 Відповісти
Сча клованы заявят, что "на нет и суда нет". И очередной раз спишут долги.
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21.06.2021 20:38 Відповісти
Кловани якраз з 2014по 2019р нічого не заявляли а тільки дарували нафтопроводи,телеканали і призначали ворогів представниками у ткг.
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21.06.2021 21:44 Відповісти
Это точно. А вот сразу после выборов 2019 года олигархов так прижали, что все они увеличили свои состояния минимум в два раза! Прям так их загнобили, что и Медведчук вошел в клуб милиардеров! Фірташ "категорично заперечує" звинувачення РНБО, - адвокат Девіс - Цензор.НЕТ 3706
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21.06.2021 21:55 Відповісти
а ще облгазам фірташа вчергове списали борги...от така дивовижна Зе боротьба з олігархами Фирташ "категорически отрицает" обвинения СНБО, - адвокат - Цензор.НЕТ 1817
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21.06.2021 20:42 Відповісти
А чего было ожидать,признаия обвинений?Только вот наши суды руководствуются не доказательствами а согласием или отрицанием подсудимых.
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21.06.2021 20:43 Відповісти
Напомнило фразу из анекдота : "Подсудимый, Ваше последнее слово". ))
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21.06.2021 20:47 Відповісти
Два метра газовой трубы.
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21.06.2021 20:50 Відповісти
Знаем,знаем такую фразу,но где и кто видел прожженного вора,который бы сказал-:да,я украл и с нетерпением жду суда,чтобы оный отправил меня в тюрьму?
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21.06.2021 21:38 Відповісти
12 мая 2011 года президент Индюкович тоже списывал долги ДТЭК Фірташ "категорично заперечує" звинувачення РНБО, - адвокат - Цензор.НЕТ 8082Списатели блин...
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21.06.2021 20:47 Відповісти
чучело, крьім неподконтролен Украине уже 7 лет. что тьі несешь про зоньі?
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21.06.2021 20:54 Відповісти
Фирташ - голова , я бы ему палец в рот не положил бы !
К нему сам великий Порошенко за ярлыком на президентство ездил ...
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21.06.2021 20:52 Відповісти
но долги фирташу простил зеленский. какой облом, правда зебильчик.
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21.06.2021 20:53 Відповісти
И кто кому был должен ?
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21.06.2021 20:55 Відповісти
"Совсун: санкции против Фирташа эфемерные, а списание долгов его газсбытов - вполне реальное."

https://news.obozrevatel.com/economics/sovsun-sanktsii-protiv-firtasha-efemernyie-a-spisanie-dolgov-ego-gazsbyitov-vpolne-realnyie.htm
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21.06.2021 21:09 Відповісти
А еще как то зеленогнойная шобла забывает, что в 2015 году выдан в Украине ордер на арест фирташа, и никто его не отменял по сей день, не поэтому ли этот говнюк сюда не приезжает. А песенку ******************** про то что Порошенко ездил к фирташу опять киздеж сплошеной, как и все киздежи то про брата, про пленки и остальное. Но как сладко зеленогнойным повторять эту херь, хотя прекрасно знают что это махровая брехня. Мазохисты , наверно. К тому же тупые и продажные.
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21.06.2021 23:09 Відповісти
Кучмисты Леонид Данилыча построят вам очередной кАнцерт Фірташ "категорично заперечує" звинувачення РНБО, - адвокат - Цензор.НЕТ 2719и борьба с Олегархом Пинчуком Фирташем и прочими Зелемойскими...ГНлавное в ратном деле нарисовать типа борьбу с Леонид Данилычем,Папой Украинской Олигархии,Олександр Мороз колись казав... Фірташ "категорично заперечує" звинувачення РНБО, - адвокат - Цензор.НЕТ 2085
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21.06.2021 20:53 Відповісти
Чучма привёл во власть донецких ...
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21.06.2021 20:56 Відповісти
Чучма створив олігархію. А там були і донецькі, і дніпровські та й інші... Але, на сам перед, він забезпечив своє сімейство, яке зараз намагається позіціонувати себе як міценати. Хоча є такими ж олігархами, як той же Фірташ, Ахмєтов, Коломойський... Дивно, що в цей перелік ще бояться додавати прізвище Авакова. Про ЗЕ мовчу, бо з нього такий же олігарх, як з Верастюка законотворець, хоча бабла вже нахапався, але впливу на політику він не має
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21.06.2021 21:06 Відповісти
это неправда!.. если потрясти Игоря Воронина, Юрия Величко, Дмитрия Чирича, Николая Сорокина, товарища из ФСБ Валеру Моцака, и других членов "УкраГаз-Энерго", насобирется очень приличный компромат, про то как Юрий Величко на своем компутере, рисовал Постанову КабМин Януковища о монопольном распределении газа в Украине через УкрГаз-Энерго..
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21.06.2021 21:05 Відповісти
Ти ба, яке гів.о? Вава списав йому, за рахунок "мудрого" наріду, 1 МЛРД боргу, а воно ще й комизиться.
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21.06.2021 21:25 Відповісти
Ха! Ха! Ха!
А хтось думав, що фірташ скаже: "Так! То всьо - чиста правда!"?
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21.06.2021 21:39 Відповісти
Загадка: истота, которая обслуживается двумя дегустаторами и шестью поварами, питание которого обходится стране в 200-300 тысяч гривен в месяц. Как его зовут(это не фирташ, тот подороже будет и побольше)?
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21.06.2021 21:40 Відповісти
калор ее зеленый?
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21.06.2021 21:55 Відповісти
оно самое
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21.06.2021 22:13 Відповісти
і ващє, зілєнський повинен вибачитись перед фірташем, ахмєтовим , каломойським ,і підняти податки для пересічних українців.
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21.06.2021 21:51 Відповісти
еще никогда вор не признавался, что он вор
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21.06.2021 21:54 Відповісти
Ой, лихо! фірташу таке западло. Йому написало санкції сраний скоморох, якого він, цілий фірташ, міг на корпоративі під стіл заганяти одним жестом. І добре фірташ розуміє те помахування хвостиком цуценяти-скомороха. Дядя Сем нацькував, а сам би він ніні на годувальника. Кожен цуцик добро пам'ятає, як його за стіл садили, хай і окремий.
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21.06.2021 23:45 Відповісти
Так чего же он сам не выступит ? Такой, понимашь, патриот Украины (ну никак не отцепится от страны !). Хоть бы раз обратился к народу: так мол и так, люблю вас всех, день и ночь стараюсь для Отчизны, оружие и электронику для армии за свой счёт поставляю... ой, я его с кем-то перепутал.

Откуда они вообще повылазили, все эти клопы ? Фирташ, Коломойский, Ахметов... несть им числа. После краха СССР на Украину какое-то проклятье свалилось.
В конце-концов, Брежнев и Щербицкий были украинцы. И от народа не прятались за какими-то адвокатами.
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22.06.2021 01:30 Відповісти
 
 