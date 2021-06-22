Програма "Здорова Україна" охоплює всі вікові групи і має широку географію. Вона дійде в кожне маленьке містечко, - Єрмак

Загальнонаціональна програма "Здорова Україна", яку ініціював президент Володимир Зеленський, покликана зробити здоровий спосіб життя частиною українського менталітету.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Здорова Україна" в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Він зазначив, що глава держави з першого дня роботи поставив собі за мету побудову щасливої ​​країни з високим рівнем життя, що можливо лише за умови поліпшення здоров'я українців.

"Потреба піклуватися про себе та своє здоров'я стала особливо відчутною під час пандемії коронавірусу. Ми відчули, що здоров’я є дуже великою цінністю, без якої неможливо рухатися вперед. Президент із самого початку поставив найвищим пріоритетом життя кожного українця, і сьогодні ми відчуваємо це. А для щасливого життя також потрібне здоров'я", – зазначив керівник Офісу Президента.

Він зауважив, що програма "Здорова Україна" охоплює всі вікові групи людей та має широку географію.

"Програма не тільки для Києва, Одеси, Львова, Харкова чи Дніпра. Вона дійде до кожного маленького містечка України", – наголосив керівник Офісу Президента.

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Єрмак закликав голів обласних державних адміністрацій активно сприяти втіленню ініціативи.

"До побудови здорової України потрібно підходити дуже комплексно й системно", – сказав керівник Офісу Глави держави й зазначив, що однією з важливих складових програми "Здорова Україна" є реформа харчування у навчальних закладах.

Єрмак також додав: "Ми збираємося зробити спорт доступним для всіх. Для того, щоб кожен українець відчував, що без цього неможливо. Це стосується людей будь-якого віку".

Як повідомлялося, 22 червня Зеленський презентував загальнонаціональну програму "Здорова Україна".