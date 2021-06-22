Програма "Здорова Україна" охоплює всі вікові групи і має широку географію. Вона дійде в кожне маленьке містечко, - Єрмак
Загальнонаціональна програма "Здорова Україна", яку ініціював президент Володимир Зеленський, покликана зробити здоровий спосіб життя частиною українського менталітету.
Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Здорова Україна" в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Він зазначив, що глава держави з першого дня роботи поставив собі за мету побудову щасливої країни з високим рівнем життя, що можливо лише за умови поліпшення здоров'я українців.
"Потреба піклуватися про себе та своє здоров'я стала особливо відчутною під час пандемії коронавірусу. Ми відчули, що здоров’я є дуже великою цінністю, без якої неможливо рухатися вперед. Президент із самого початку поставив найвищим пріоритетом життя кожного українця, і сьогодні ми відчуваємо це. А для щасливого життя також потрібне здоров'я", – зазначив керівник Офісу Президента.
Він зауважив, що програма "Здорова Україна" охоплює всі вікові групи людей та має широку географію.
"Програма не тільки для Києва, Одеси, Львова, Харкова чи Дніпра. Вона дійде до кожного маленького містечка України", – наголосив керівник Офісу Президента.
Єрмак закликав голів обласних державних адміністрацій активно сприяти втіленню ініціативи.
"До побудови здорової України потрібно підходити дуже комплексно й системно", – сказав керівник Офісу Глави держави й зазначив, що однією з важливих складових програми "Здорова Україна" є реформа харчування у навчальних закладах.
Єрмак також додав: "Ми збираємося зробити спорт доступним для всіх. Для того, щоб кожен українець відчував, що без цього неможливо. Це стосується людей будь-якого віку".
Як повідомлялося, 22 червня Зеленський презентував загальнонаціональну програму "Здорова Україна".
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город на берегу моря построили
университет построили
миллиард деревов посадили
зарплату врачам подняли...
я ничего не зыбыл ?
пора бы уже и здоровье поправить
Ви в провінційну лікарню зайдіть. Ні лікарів ні обладнання. І три шкури деруть.
А пенсіонеру так взагалі погибель. Простіше вмерти, ніж лікуватися.
Нікчеми з кінця вісімдесятих грабують побудоване потом і кровю мільйонів українців, а людей за сміття вважають
Зе КЛОУНИ ЗНОВУ ХОЧУТЬ БАБЛА ПОСТРИГТИ З ВІВЦІВ
25 мая 2015 Тарифы на https://www.segodnya.ua/ukraine/dollar-mozhno-kupit-uzhe-menshe-chem-za-8-hriven.html газ должны быть снижены вдвое уже в июне. Об этом заявила лидер фракции "Батькивщина" Юлия https://www.segodnya.ua/ukraine/medvedev-trebuet-vzyckat-c-ukrainy-denhi-za-haz-puct-dazhe-ciloj.html Тимошенко .
11 декабря 2018 Ю. Тимошенко пообещала снизить цены на газ для населения в 2 раза в случае победы на выборах.
05.03.2019 Тимошенко пытается вернуть тарифы в прошлое. Тимошенко пообещала снизить цену на газ в два раза, еще один кандидат https://file.liga.net/persons/kaplin-sergey Сергей Каплин - в четыре.
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Пан Єрмак на форумі «Україна 30. Здорова Україна» демонструє важливість здорового сну. Мабуть, роботи багато, недосипає…
Фотофакт :
https://pbs.twimg.com/media/E4eU7tKXEAEE1Zv?format=jpg&name=small
Так вот, утырок это знает, а специально для зебилов: хорошая медицина ОЧЕНЬ дорого стоит, а эти твари денюжку на себя выделяют, да на ментов с прокурорами, да на королева с сирожей бородатым.
Так что зебилы... Ну вы меня поняли
помоему в эти красивые, прекрасные сказки уже особо даже зебилы не верят, ну кроме совсем отбитых фанатов г+г... так как, мне кажется, эволюция свое сделали за тысячилетия и хоть капли критического мышления присутствует что бы сопоставить экономический кризис в стране и полный аут в борьбе с пандемией с этими всем подымим, повысим, сделаем, простроим и посадим, просто немножко позже
Он отметил, что глава государства с первого дня работы поставил своей целью построение счастливой страны с высоким уровнем жизни, что возможно лишь при условии улучшения здоровья украинцев.
Во чешет ермак... И это все на фоне
1.Понад 80% пенсіонерів отримують менше фактичного прожиткового мінімуму - Мінсоц
2.В Україні рівень бідності серед громадян, які працюють (!!!) , торік склав 42,4%. Саме стільки українців не змогли забезпечити гідне життя собі та своїй родині...
Про це йдеться на сайті Верховної Ради.
Тобто, високого рівня життя вже досягли , тепер таким же методом брехні та окозамилювання піднімемо рівень здоров"я українців ... ПРокляті ЗЕгниди януковичевських вош!!!