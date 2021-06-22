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Програма "Здорова Україна" охоплює всі вікові групи і має широку географію. Вона дійде в кожне маленьке містечко, - Єрмак

Програма

Загальнонаціональна програма "Здорова Україна", яку ініціював президент Володимир Зеленський, покликана зробити здоровий спосіб життя частиною українського менталітету.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Здорова Україна" в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Він зазначив, що глава держави з першого дня роботи поставив собі за мету побудову щасливої ​​країни з високим рівнем життя, що можливо лише за умови поліпшення здоров'я українців.

"Потреба піклуватися про себе та своє здоров'я стала особливо відчутною під час пандемії коронавірусу. Ми відчули, що здоров’я є дуже великою цінністю, без якої неможливо рухатися вперед. Президент із самого початку поставив найвищим пріоритетом життя кожного українця, і сьогодні ми відчуваємо це. А для щасливого життя також потрібне здоров'я", – зазначив керівник Офісу Президента.

Він зауважив, що програма "Здорова Україна" охоплює всі вікові групи людей та має широку географію.

"Програма не тільки для Києва, Одеси, Львова, Харкова чи Дніпра. Вона дійде до кожного маленького містечка України", – наголосив керівник Офісу Президента.

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Єрмак закликав голів обласних державних адміністрацій активно сприяти втіленню ініціативи.

"До побудови здорової України потрібно підходити дуже комплексно й системно", – сказав керівник Офісу Глави держави й зазначив, що однією з важливих складових програми "Здорова Україна" є реформа харчування у навчальних закладах.

Єрмак також додав: "Ми збираємося зробити спорт доступним для всіх. Для того, щоб кожен українець відчував, що без цього неможливо. Це стосується людей будь-якого віку".

Як повідомлялося, 22 червня Зеленський презентував загальнонаціональну програму "Здорова Україна".

Автор: 

здоров’я (444) спорт (1617) Єрмак Андрій (1371) Офіс Президента (2021)


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Топ коментарі
+10
Хто злив вагнерівців, казьол?
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22.06.2021 14:19
+10
завхоз знается на брехне.
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22.06.2021 14:19
+10
у быдла73 уже потекли слюнки, оно не меняется с веками
Программа "Здоровая Украина" охватывает все возрастные группы и имеет широкую географию. Она дойдет в каждый маленький городок, - Ермак - Цензор.НЕТ 3040
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22.06.2021 14:33
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И в каждое кладбище этого городка...
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22.06.2021 14:19 Відповісти
учителям по 4 тыс. евро выплатили
город на берегу моря построили
университет построили
миллиард деревов посадили
зарплату врачам подняли...

я ничего не зыбыл ?

пора бы уже и здоровье поправить
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22.06.2021 14:38 Відповісти
Хто злив вагнерівців, казьол?
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22.06.2021 14:19 Відповісти
Зеленский лично ! Тупой вопрос ,еслибы не 🤢🤡, д'Ермака давно бы выгнали и посадили
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22.06.2021 14:40 Відповісти
завхоз знается на брехне.
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22.06.2021 14:19 Відповісти
вот я пошёл к семейнику,взял направление к кардиологу,пришёл туда,а не рецепшине мне говорят-"запись после 12.07.2021. а то что мне возможно не дожить до записи,это всем по хер!
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22.06.2021 14:20 Відповісти
Що тільки не придумають обрізані...
Ви в провінційну лікарню зайдіть. Ні лікарів ні обладнання. І три шкури деруть.
А пенсіонеру так взагалі погибель. Простіше вмерти, ніж лікуватися.
Нікчеми з кінця вісімдесятих грабують побудоване потом і кровю мільйонів українців, а людей за сміття вважають
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22.06.2021 14:22 Відповісти
Українці самі себе за сміття вважають.І надіяться но доброго західного дядечка.
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22.06.2021 14:25 Відповісти
Ну ты-то себя мусором не считаешь, правда? И надеешься не на западного дядечку, а на *****, да?
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22.06.2021 15:57 Відповісти
Сорос тут також має представників.Ми маємо надіятись тільки на себе.А ***** це ворог,як і вся москальщина.
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22.06.2021 23:17 Відповісти
Надіятись потрібно на себе.А на ***** ватники надіяться.
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22.06.2021 23:18 Відповісти
та ти шо. давай вже про сороса та пндсів. але лапті підв'яжи добре
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22.06.2021 16:00 Відповісти
Общенациональная программа "Здоровая Украина", которую инициировал президент Владимир Зеленский, призвана сделать здоровый образ жизни частью украинского менталитета. Источник: https://censor.net/ru/n3272740

Зе КЛОУНИ ЗНОВУ ХОЧУТЬ БАБЛА ПОСТРИГТИ З ВІВЦІВ
Программа "Здоровая Украина" охватывает все возрастные группы и имеет широкую географию. Она дойдет в каждый маленький городок, - Ермак - Цензор.НЕТ 2100
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22.06.2021 14:29 Відповісти
Слыш, д'ерьмак! Ты кто ваще?! Чморыдло фсбэшное?! Так и пистуй до свого пуйла плешивого и Бубу дебильного прихвати!
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22.06.2021 14:30 Відповісти
у быдла73 уже потекли слюнки, оно не меняется с веками
Программа "Здоровая Украина" охватывает все возрастные группы и имеет широкую географию. Она дойдет в каждый маленький городок, - Ермак - Цензор.НЕТ 3040
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22.06.2021 14:33 Відповісти
а ведь практически все совки верили в Великую Шару Коммунизма !
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22.06.2021 14:39 Відповісти
02.12.2019 https://file.liga.net/persons/vladimir-zelenskii Владимир Зеленский заявил, что правительство знает "интересное решение", которое поможет снизить тариф на отопление в два раза.

25 мая 2015 Тарифы на https://www.segodnya.ua/ukraine/dollar-mozhno-kupit-uzhe-menshe-chem-za-8-hriven.html газ должны быть снижены вдвое уже в июне. Об этом заявила лидер фракции "Батькивщина" Юлия https://www.segodnya.ua/ukraine/medvedev-trebuet-vzyckat-c-ukrainy-denhi-za-haz-puct-dazhe-ciloj.html Тимошенко .

11 декабря 2018 Ю. Тимошенко пообещала снизить цены на газ для населения в 2 раза в случае победы на выборах.

05.03.2019 Тимошенко пытается вернуть тарифы в прошлое. Тимошенко пообещала снизить цену на газ в два раза, еще один кандидат https://file.liga.net/persons/kaplin-sergey Сергей Каплин - в четыре.
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22.06.2021 14:48 Відповісти
Вы,сссуки,накормите нищих пенсионеров для начала,подонки!
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22.06.2021 14:37 Відповісти
я так розумію, що туалетний папір та рідке мило для оп вже замовлені, якщо завхоз займається справами мін охорони здовов'я
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22.06.2021 14:39 Відповісти
https://twitter.com/Bykvu
https://twitter.com/Bykvu Букви
https://twitter.com/Bykvu @Bykvu

Пан Єрмак на форумі «Україна 30. Здорова Україна» демонструє важливість здорового сну. Мабуть, роботи багато, недосипає…

Фотофакт :
https://pbs.twimg.com/media/E4eU7tKXEAEE1Zv?format=jpg&name=small
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22.06.2021 14:43 Відповісти
Дерьмак, ты картриджы заправил в Офисе? Скрепки купил?!
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22.06.2021 14:46 Відповісти
Утырок брешет, а зебилы рот раскрыли.
Так вот, утырок это знает, а специально для зебилов: хорошая медицина ОЧЕНЬ дорого стоит, а эти твари денюжку на себя выделяют, да на ментов с прокурорами, да на королева с сирожей бородатым.
Так что зебилы... Ну вы меня поняли
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22.06.2021 14:56 Відповісти
Коболева
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22.06.2021 14:57 Відповісти
брехати, обіцяти і маніпулювати - природній ареал клована, д'єрмаків, правлячої зеблоти та всіх 73/43%зебілів.
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22.06.2021 14:59 Відповісти
последние недели ребята ведут себя словно выборы вот вот уже в это воскресенье... обещают все и всем...
помоему в эти красивые, прекрасные сказки уже особо даже зебилы не верят, ну кроме совсем отбитых фанатов г+г... так как, мне кажется, эволюция свое сделали за тысячилетия и хоть капли критического мышления присутствует что бы сопоставить экономический кризис в стране и полный аут в борьбе с пандемией с этими всем подымим, повысим, сделаем, простроим и посадим, просто немножко позже
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22.06.2021 15:20 Відповісти
балаболи гидко слухати
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22.06.2021 15:28 Відповісти
Общенациональная программа "Здоровая Украина", которую инициировал президент Владимир Зеленский, призвана сделать здоровый образ жизни частью украинского менталитета...
Он отметил, что глава государства с первого дня работы поставил своей целью построение счастливой страны с высоким уровнем жизни, что возможно лишь при условии улучшения здоровья украинцев.

Во чешет ермак... И это все на фоне
1.Понад 80% пенсіонерів отримують менше фактичного прожиткового мінімуму - Мінсоц
2.В Україні рівень бідності серед громадян, які працюють (!!!) , торік склав 42,4%. Саме стільки українців не змогли забезпечити гідне життя собі та своїй родині...

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.
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22.06.2021 15:41 Відповісти
Сегодня пол дня в очереди что бы забрать ответ из флюшки. Будьте прокляты зелёные ушлепки!
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22.06.2021 16:03 Відповісти
"Он отметил, что глава государства с первого дня работы поставил своей целью построение счастливой страны с высоким уровнем жизни, что возможно лишь при условии улучшения здоровья украинцев."
Тобто, високого рівня життя вже досягли , тепер таким же методом брехні та окозамилювання піднімемо рівень здоров"я українців ... ПРокляті ЗЕгниди януковичевських вош!!!
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22.06.2021 19:23 Відповісти
А Єрмак збирається у піший похід на ті три літери, куди його посилають у США?
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22.06.2021 19:26 Відповісти
Я не розумію, чому цей завхоз корчить із себе віце припіздєнта. У нас взагалі немає такої посади.
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22.06.2021 23:40 Відповісти
Програма "Здорова Україна" охоплює всі вікові групи і має широку географію. Вона дійде в кожне маленьке містечко, - Єрмак - Цензор.НЕТ 4893
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23.06.2021 00:40 Відповісти
Програма "Здорова Україна" охоплює всі вікові групи і має широку географію. Вона дійде в кожне маленьке містечко, - Єрмак - Цензор.НЕТ 5072
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23.06.2021 00:42 Відповісти
 
 