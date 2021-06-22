Потрібно змінити підхід до фізичного виховання школярів. Батьки мають бігти по довідку про участь у змаганнях, а не про звільнення від фізкультури, - Мінспорту

Заступниця міністра молоді та спорту України Ніна Уманець заявляє, що довідка про звільнення від уроків фізкультури для учнів стала поширеним явищем у загальноосвітніх школах.

Про це вона заявила на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Здорова Україна" у вівторок в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наше пасивне ставлення до власного здоров'я і пасивне ставлення до здоров'я наших дітей призвело до тієї ситуації, в якій ми сьогодні перебуваємо", - сказала Уманець.

Вона зазначила, що політика в сфері громадського здоров'я і спорту сьогодні повинна робити акцент на свідомості, яку необхідно виховувати з першого класу.

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"Ми повинні зробити максимально для того, щоб дітки, які перебувають в загальноосвітніх школах, а головне їхні батьки, по першу довідку, по яку вони біжать, була довідка про участь у змаганнях, а не довідка про звільнення від уроків фізкультури, яка сьогодні поширена біда в загальноосвітніх школах", - додала заступниця міністра.