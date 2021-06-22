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Потрібно змінити підхід до фізичного виховання школярів. Батьки мають бігти по довідку про участь у змаганнях, а не про звільнення від фізкультури, - Мінспорту

Потрібно змінити підхід до фізичного виховання школярів. Батьки мають бігти по довідку про участь у змаганнях, а не про звільнення від фізкультури, - Мінспорту

Заступниця міністра молоді та спорту України Ніна Уманець заявляє, що довідка про звільнення від уроків фізкультури для учнів стала поширеним явищем у загальноосвітніх школах.

Про це вона заявила на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Здорова Україна" у вівторок в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наше пасивне ставлення до власного здоров'я і пасивне ставлення до здоров'я наших дітей призвело до тієї ситуації, в якій ми сьогодні перебуваємо", - сказала Уманець.

Вона зазначила, що політика в сфері громадського здоров'я і спорту сьогодні повинна робити акцент на свідомості, яку необхідно виховувати з першого класу.

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"Ми повинні зробити максимально для того, щоб дітки, які перебувають в загальноосвітніх школах, а головне їхні батьки, по першу довідку, по яку вони біжать, була довідка про участь у змаганнях, а не довідка про звільнення від уроків фізкультури, яка сьогодні поширена біда в загальноосвітніх школах", - додала заступниця міністра.

Автор: 

спорт (1617) школа (2205)


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Топ коментарі
+17
А ви приберіть з фізкультури совкові нормативи тупі, через які дітям оцінками табелі псують! Хай там діти грають в футбол/волейбол і без оцінок!
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22.06.2021 15:56
+14
Дети не должны быть физически и интеллектуально развиты. И самое главное - они не должны читать книги. Иначе кто тогда будет голосовать за зеленских и им подобных?
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22.06.2021 15:57
+8
прыжок через казла - мы никаму не отдадим!!!))))
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22.06.2021 16:04
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Сейчас пивных алкашей больше чем водочных и все они похожи на бегемотов.
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22.06.2021 16:48 Відповісти
колись було навпаки.
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22.06.2021 17:08 Відповісти
так а хто батьків клепав, не ті самі вчителі? звідки ж візьмуться нові люди, коли і їх і нових старими нормами і знаннями продукують?
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22.06.2021 17:07 Відповісти
Пустомельство. Как имеено вы меняееие подход к физкультуре? Убираете тупой совок с прыганьем через козла, проверяем физруков на педофилию (наконец),внедряем современные методики (какие). Просто краснобайство порожнее и вредное
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22.06.2021 16:09 Відповісти
а де були зелені виродки всі ці 2 роки? чому з "турботою про здоров'я нації", вони розікрали короновірусний фонд?! чому з "турботою про здоров'я нації" вони повернули у моз медичну мафію? чому з "турботою про здоров'я нації" вони забрали кошти у олімпійскої-параолімпійської збірних???
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22.06.2021 16:10 Відповісти
А заодно и нормативы пересмотрите. С детей выросших на спреде и гаджетах требуют достижений как от выросших на натуральном масле и играх на свежем воздухе. Не всем дано быть рекордсменами ГТО
Потрібно змінити підхід до фізичного виховання школярів. Батьки мають бігти по довідку про участь у змаганнях, а не про звільнення від фізкультури, - Мінспорту - Цензор.НЕТ 1891
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22.06.2021 16:16 Відповісти
шкільні нормативи легкі, ніхто там з дітей майстрів спорта не робить
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22.06.2021 16:27 Відповісти
Не должно быть ни каких нормативов...и оценок быть не должно...
Это не тот предмет ради которого дети ходят в школу..
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22.06.2021 16:31 Відповісти
Ага! А давайте ще самі ДІТИ будуть обирати, що їм робити в школі Ви уявляєте, що будемо на виході зі школи отримувати? То подумайте трохи. Школи перетворяться на комп'ютерні клуби в найкращому випадку.
Є елементарні знання з різних наук, є елементарні навички (спорт, безпека життєдіяльності, робота з інструментами тощо), нормальна школа і повинна вчити ним дітей.
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22.06.2021 16:35 Відповісти
Чому в США немає нормативів?
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22.06.2021 16:47 Відповісти
Не знаю. Але знаю, що у відсутності здорової жаги до суперництва немає нічого дуже гарного.
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22.06.2021 16:51 Відповісти
амьоб нервово-нестійких вирощує відсутність суперництва.
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22.06.2021 17:15 Відповісти
Чому жага до суперництва не може бути реалізована на змаганннях з футболу/баскетболу/волейболу?
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22.06.2021 17:31 Відповісти
суперництву треба вчити, а нікому. подивися як вчителі між собою себе ведуть, як із дітьми і батьками? не здав гроші - вчитель ставе собі за ці "кров з носа - тре вибить" - цькуєм дитину, цькуєм батьків. бо так само "суперничає" з вчителями диерктриса і всі, хто у шкільному курнику вище на жердині.
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22.06.2021 17:35 Відповісти
самі ДІТИ будуть обирати, що їм робити в школі

==
Именно так построена система образования в США. Такой принцип даёт наибольшее количество одарённых и увлечённых гениев для государства.
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22.06.2021 16:59 Відповісти
В США выбирают из предоставленного из списка, а не из того, что в голову взбредет. Список этот как бы тоже не случайный, а хорошо и с умом подготовленный.
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22.06.2021 17:01 Відповісти
А от каких-то предметов вообще нельзя отказаться. Считать должен уметь каждый, кто не планирует работать рабом на кукурузных плантациях. Да даже тем устный счет пригодится.
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22.06.2021 17:03 Відповісти
зараз уходе вміння писати ручкою.
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22.06.2021 17:17 Відповісти
Навіть по собі це відчуваю) Підпис поставити важко
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22.06.2021 17:25 Відповісти
я таке спостерігаю у не-офісників. а офісники і вчителі так пишуть, що хєр поймеш/, що вони нашкрябали. найгірше, коли вчитель сам пише гірше курки лапою, а учню пише, щоб писав розбірливіше.
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22.06.2021 17:31 Відповісти
Це не відкидає того, що діти там як раз самі обирають те, шо їм робити в школі.І тому якісний рівень освіти там вищий ніж в Україні.
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22.06.2021 17:06 Відповісти
Звичайно. Це дуже гарний підхід. Я б свого часу не вибрав би ніколи "літератури" (ні рузьгу, ні українську). Хоча сам читав дуже багато тоді різних авторів.
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22.06.2021 17:09 Відповісти
Але при тому, якщо дитина дійсно має бути звільнена від навантажень за станом здоров'я, то це не є чимось злочинним чи соромним.
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22.06.2021 16:36 Відповісти
Моему уже 19 лет. На плаванье ходил с 5-ти. Этот закаканец меня вдувает на раз. Но я этим горжусь.
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22.06.2021 16:31 Відповісти
нормативи легкі для сільських дітей, або городських, але які літом на ол-інклюзів усе літо у селі. усі інші - це лінива допорука біомаса.
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22.06.2021 17:13 Відповісти
Не надо. Не может быть одни нормативы для всех, так же как не может быть одинаковым IQ.
А что до норм. Нашел по рашке, но думаю мы где-то рядом. И что изменилось?
Потрібно змінити підхід до фізичного виховання школярів. Батьки мають бігти по довідку про участь у змаганнях, а не про звільнення від фізкультури, - Мінспорту - Цензор.НЕТ 4604
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22.06.2021 17:13 Відповісти
а при чому тут норми парашки? валіть свою парашу на праша-сайтах обсуждать.
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22.06.2021 17:17 Відповісти
Ты дурак? Ты читать умеешь или только картинки рассматриваешь?
Потрібно змінити підхід до фізичного виховання школярів. Батьки мають бігти по довідку про участь у змаганнях, а не про звільнення від фізкультури, - Мінспорту - Цензор.НЕТ 9738
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22.06.2021 17:44 Відповісти
нашо читати те, що має кацапський прапор. раз тобі вистачило ума запостити фотку, то міг би і прапор прибрати.
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22.06.2021 19:50 Відповісти
Ясно. Придурок - это комплимент был. Ты -дегенерат
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23.06.2021 00:15 Відповісти
на узком пишеш ти, знач дегенерат - ти.
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23.06.2021 00:33 Відповісти
а, то у русских такі кампліменти. ти своїй бабі теж їх шпариш?
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23.06.2021 00:39 Відповісти
За таких бовлурив як ти кажуть - дурне поїхало в турне. Йолопе, якою мовою ти тут малюєшь? Мовою дурника зі школи на недорозвиненних ? Віслюк він й під прапором Німетчини віслюк
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23.06.2021 03:29 Відповісти
Ще раз питаю: який % дорослих умовно в віці 20-30 років здасть з ходу 15 підтягувань? Це дитячий шкільний норматив для 10-11 класів...

Якщо і лишати нормативи, то такі, які може здати без напрягу середньостатистична дитина після кількох занять фізкультури, а не людина, яка ходить у спортзал тричі на тиждень чи бігає зранку щодня...
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22.06.2021 17:43 Відповісти
Мда. Оце такі захисники Батьківщини)
Ворог нападе, а вони гвинтівку не можуть від землі відірвати
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22.06.2021 17:58 Відповісти
Знайомі ветерани розповідали, що у 2014 в добровольців фізпідготовка ніяка була, купа пузатих дядьків... І нічого, якось давали прикурить сєпарам!
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22.06.2021 18:16 Відповісти
І так, я за нормативи у ЗСУ, але не в школі!
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22.06.2021 18:17 Відповісти
Тебе сколько лет, вояка? Винтовку поднять? Физподготовка нужна для ВСУ как воздух, но винтовки таскать это уже когда враг у ворот. Требовать от всех бойцов сдавать нормы "краповых беретов" это полная галиматья.
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22.06.2021 18:57 Відповісти
36. Ще які питання? Не сприймай все написане буквально, життя стане простішим.
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22.06.2021 18:58 Відповісти
Интересно, что у тех свиней из слуг народа по физре было в школе?
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22.06.2021 16:39 Відповісти
Нина вы кому это говорите? Делай те! А Мы оценим.
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22.06.2021 16:42 Відповісти
Чтоб "изменить подход", нужно изменить реалии, влияющие на здоровье нации и продолжительность жизни. Экология, отсутствие вредных выбросов/производств, продукты без химии/нитратов/антибиотиков и т.д. И тогда будут рождаться здоровые дети и родители не будут "бегать за справками для освобождения от физкультуры". А пока- дети умирают в школах от физических нагрузок по причине "не выявленных" у них тяжелых заболеваний....
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22.06.2021 16:50 Відповісти
Тупа "служка" ...

Ось батьки датського футболіста теж бігали за згаданними довідками й взяли хлопця в великий спорт ... а ось мабуть до кінця й не перевірили . Навіть євростандарти інколи дають збій й гравець національної збірної майже не помирає на очах всього людства в прямому ефірі .

Що казати про тиких чутливих й високооплачуванних українських місцевих ескулапів ...

Дитинка , софкоїдні нудні уроки фізкультури це останнє місце де діточки й тим більш - підлітки зможуть отримати звичку (а головне - смак) займатися фізичною культурою не тільки в юнацтві але (й що в рази критичнійше) в більш зрілому віці .
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22.06.2021 17:02 Відповісти
Там допінг та/або наслідки вакцинації.
Після допінгу часто саме така картинка. Тільки не пишіть, що у спорті ніякого допінгу немає.
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22.06.2021 17:27 Відповісти
"диджитализация" - родители должны бегать за справками)
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22.06.2021 17:08 Відповісти
змініть - замість фізри відправте у спортсекції, ставте спорт у кінці уроків, а то вічно ця проблема взмилені учні після фізри ще сидять пару уроків.
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22.06.2021 17:25 Відповісти
ко ко короновирус, эпидемия, дистанционка, лохдаун. все умерли. дурачек-министр
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22.06.2021 18:46 Відповісти
участие в соревнованиях к массовому спорту отношения не имеет . Делайте для детей доступными спортивные секции и все будет в норме.
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22.06.2021 21:21 Відповісти
... максимально для того, чтобы детки, которые находятся в общеобразовательных школах, а главное их родители... гниль і брехня уже в цій цитаті. які всраку дітки. і о це ніщебродське сюсюканяя. сніжинки/ сонеччки. вони школярі/учні/студіози. а батьки мамусіки/татусіки несуть ще більшу відповідальнісьть за цих отроків чим вчителя/педагоги/поліція. це з цих тіпадіток виростутуть неадеквати/гвалтівники/самогубці. ну і да. вчені президенти санітари кавенщики і платгики податків. ггг
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22.06.2021 22:46 Відповісти
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