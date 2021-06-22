Потрібно змінити підхід до фізичного виховання школярів. Батьки мають бігти по довідку про участь у змаганнях, а не про звільнення від фізкультури, - Мінспорту
Заступниця міністра молоді та спорту України Ніна Уманець заявляє, що довідка про звільнення від уроків фізкультури для учнів стала поширеним явищем у загальноосвітніх школах.
Про це вона заявила на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Здорова Україна" у вівторок в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Наше пасивне ставлення до власного здоров'я і пасивне ставлення до здоров'я наших дітей призвело до тієї ситуації, в якій ми сьогодні перебуваємо", - сказала Уманець.
Вона зазначила, що політика в сфері громадського здоров'я і спорту сьогодні повинна робити акцент на свідомості, яку необхідно виховувати з першого класу.
"Ми повинні зробити максимально для того, щоб дітки, які перебувають в загальноосвітніх школах, а головне їхні батьки, по першу довідку, по яку вони біжать, була довідка про участь у змаганнях, а не довідка про звільнення від уроків фізкультури, яка сьогодні поширена біда в загальноосвітніх школах", - додала заступниця міністра.
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Это не тот предмет ради которого дети ходят в школу..
Є елементарні знання з різних наук, є елементарні навички (спорт, безпека життєдіяльності, робота з інструментами тощо), нормальна школа і повинна вчити ним дітей.
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Именно так построена система образования в США. Такой принцип даёт наибольшее количество одарённых и увлечённых гениев для государства.
А что до норм. Нашел по рашке, но думаю мы где-то рядом. И что изменилось?
Якщо і лишати нормативи, то такі, які може здати без напрягу середньостатистична дитина після кількох занять фізкультури, а не людина, яка ходить у спортзал тричі на тиждень чи бігає зранку щодня...
Ворог нападе, а вони гвинтівку не можуть від землі відірвати
Ось батьки датського футболіста теж бігали за згаданними довідками й взяли хлопця в великий спорт ... а ось мабуть до кінця й не перевірили . Навіть євростандарти інколи дають збій й гравець національної збірної майже не помирає на очах всього людства в прямому ефірі .
Що казати про тиких чутливих й високооплачуванних українських місцевих ескулапів ...
Дитинка , софкоїдні нудні уроки фізкультури це останнє місце де діточки й тим більш - підлітки зможуть отримати звичку (а головне - смак) займатися фізичною культурою не тільки в юнацтві але (й що в рази критичнійше) в більш зрілому віці .
Після допінгу часто саме така картинка. Тільки не пишіть, що у спорті ніякого допінгу немає.