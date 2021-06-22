Українська економіка виходить з 16-місячної кризи, - НБУ

В Національному банку заявляють про вихід української економіки з майже півторарічної кризи, спричиненої пандемією COVID-19.

Про це під час брифінгу заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Аналізуючи показники діяльності банківської системи з точки зору фінансової стабільності, ми бачимо, що економіка виходить з 16-місячної кризи. І, якщо подивитися на звіт з фінансової стабільності, можна побачити, що для банківської системи криза, по суті, так і не почалася. Хоча було багато побоювань, з огляду на поведінку банківської системи під час минулих криз. Зараз ситуація цілком нормальна", - сказав Сологуб.

За його словами, це ще раз підтверджує, що болючі реформи 2015-2016 років, які сьогодні продовжуються також і в небанківському фінансовому секторі, дали позитивний результат.

Читайте також: Криза закінчилася. Економіка цього року зросте, - в НБУ заявили про згортання антикризових заходів з підтримки банків

"Але це не означає, що ми можемо розслабитися і нічого не робити. Регулювання фінансового сектору залишається важливим завдання НБУ. Тому цього року ми відновлюємо стрес-тестування банків для того, щоб гарантувати стабільність фінансової системи, яка буде надійною запорукою економічного зростання в країні", - додав Сологуб.

За даними аналітиків НБУ, стабілізації та економічному відновленню сприяє сприятлива кон'юнктура для українських товарів на зовнішніх ринках та посилення внутрішнього попиту, який теж швидко зростає.