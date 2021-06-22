Українська економіка виходить з 16-місячної кризи, - НБУ
В Національному банку заявляють про вихід української економіки з майже півторарічної кризи, спричиненої пандемією COVID-19.
Про це під час брифінгу заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Аналізуючи показники діяльності банківської системи з точки зору фінансової стабільності, ми бачимо, що економіка виходить з 16-місячної кризи. І, якщо подивитися на звіт з фінансової стабільності, можна побачити, що для банківської системи криза, по суті, так і не почалася. Хоча було багато побоювань, з огляду на поведінку банківської системи під час минулих криз. Зараз ситуація цілком нормальна", - сказав Сологуб.
За його словами, це ще раз підтверджує, що болючі реформи 2015-2016 років, які сьогодні продовжуються також і в небанківському фінансовому секторі, дали позитивний результат.
"Але це не означає, що ми можемо розслабитися і нічого не робити. Регулювання фінансового сектору залишається важливим завдання НБУ. Тому цього року ми відновлюємо стрес-тестування банків для того, щоб гарантувати стабільність фінансової системи, яка буде надійною запорукою економічного зростання в країні", - додав Сологуб.
За даними аналітиків НБУ, стабілізації та економічному відновленню сприяє сприятлива кон'юнктура для українських товарів на зовнішніх ринках та посилення внутрішнього попиту, який теж швидко зростає.
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Прошлый год закончили с дефицитом бюджета 210 Млрд.грн.(!!!) .... А если учитывать, что спад економики начался еще задолго до пандемии, то станет ясно, что никуда она не выходит... Хотя "слугам народа" *****, они уже все хорошо пристроились ....Во фракции «Слуги народа» среди 247 народных депутатов 153 - миллионеры. Таким образом, миллионером является каждый второй депутат монобольшинства.
Такие данные отражены в декларациях депутатов, сообщили в общественной организации «Комитет избирателей Украины».
"Полуторагодовалым" може бути дитина, кошеня, цуценя, ще хтось... але якщо йдеться про тривалість процесу, то тільки полуторагодовым.
Ще -2%
А те, що зараз - потужне покращання і кінець епохи бідності.
Дивіться не переплутайте!