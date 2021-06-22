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Українська економіка виходить з 16-місячної кризи, - НБУ

Українська економіка виходить з 16-місячної кризи, - НБУ

В Національному банку заявляють про вихід української економіки з майже півторарічної кризи, спричиненої пандемією COVID-19.

Про це під час брифінгу заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Аналізуючи показники діяльності банківської системи з точки зору фінансової стабільності, ми бачимо, що економіка виходить з 16-місячної кризи. І, якщо подивитися на звіт з фінансової стабільності, можна побачити, що для банківської системи криза, по суті, так і не почалася. Хоча було багато побоювань, з огляду на поведінку банківської системи під час минулих криз. Зараз ситуація цілком нормальна", - сказав Сологуб.

За його словами, це ще раз підтверджує, що болючі реформи 2015-2016 років, які сьогодні продовжуються також і в небанківському фінансовому секторі, дали позитивний результат.

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"Але це не означає, що ми можемо розслабитися і нічого не робити. Регулювання фінансового сектору залишається важливим завдання НБУ. Тому цього року ми відновлюємо стрес-тестування банків для того, щоб гарантувати стабільність фінансової системи, яка буде надійною запорукою економічного зростання в країні", - додав Сологуб.

За даними аналітиків НБУ, стабілізації та економічному відновленню сприяє сприятлива кон'юнктура для українських товарів на зовнішніх ринках та посилення внутрішнього попиту, який теж швидко зростає.

Автор: 

криза (418) НБУ (10351) економіка (928) Сологуб Дмитро (52)


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Топ коментарі
+12
Українська економіка досі не може оговтатись після обрання Зеленського.
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22.06.2021 16:53
+11
У вас в заголовке ошибка. 25ти месячного кризиса
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22.06.2021 16:51
+11
...вызванного 43-х летним нелохом оманским!
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22.06.2021 16:56
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22.06.2021 16:50 Відповісти
У вас в заголовке ошибка. 25ти месячного кризиса
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22.06.2021 16:51 Відповісти
...вызванного 43-х летним нелохом оманским!
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22.06.2021 16:56 Відповісти
Українська економіка досі не може оговтатись після обрання Зеленського.
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22.06.2021 16:53 Відповісти
А власне економіка про це знає?
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22.06.2021 16:54 Відповісти
і - головне! - куди вона виходить, у трубу?
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22.06.2021 20:50 Відповісти
а наша покупательная способность развивается?
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22.06.2021 16:55 Відповісти
Шо, опять выходит? 😂
Прошлый год закончили с дефицитом бюджета 210 Млрд.грн.(!!!) .... А если учитывать, что спад економики начался еще задолго до пандемии, то станет ясно, что никуда она не выходит... Хотя "слугам народа" *****, они уже все хорошо пристроились ....Во фракции «Слуги народа» среди 247 народных депутатов 153 - миллионеры. Таким образом, миллионером является каждый второй депутат монобольшинства.
Такие данные отражены в декларациях депутатов, сообщили в общественной организации «Комитет избирателей Украины».
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22.06.2021 16:57 Відповісти
В Национальном банке заявляют о выходе украинской экономики из почти полуторагодовалого кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

"Полуторагодовалым" може бути дитина, кошеня, цуценя, ще хтось... але якщо йдеться про тривалість процесу, то тільки полуторагодовым.
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22.06.2021 16:59 Відповісти
Как бы не получилось как в ослика ИА - "входит и снова выходит".
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22.06.2021 17:02 Відповісти
И заходит в 16-летний.
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22.06.2021 17:03 Відповісти
"ловкость рук, никакого мошенничества"
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22.06.2021 17:04 Відповісти
Не вірити в "світле зелене майбутнє", це образити "чесного українця шевченка"
Украинская экономика выходит из 16-месячного кризиса, - НБУ - Цензор.НЕТ 8693
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22.06.2021 17:09 Відповісти
Українська економіка виходить з 16-місячної кризи, - НБУ - Цензор.НЕТ 1233
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22.06.2021 17:44 Відповісти
падіння ввп на 1,5% у порівнянні з минулим роком - це вихід із кризи?! ****, це ж треба так нахабно брехати!
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22.06.2021 17:16 Відповісти
https://finclub.net/ua/news/ekonomika-ukrainy-v-pershomu-kvartali-vpala-na-2protsent.html

Ще -2%
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22.06.2021 17:42 Відповісти
Але зубожіння було при Пороху.
А те, що зараз - потужне покращання і кінець епохи бідності.
Дивіться не переплутайте!
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22.06.2021 17:47 Відповісти
Минус 2,2 % ВВП в первом квартале 2021, так какой выход из кризиса интересно они увидели?
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22.06.2021 17:54 Відповісти
Такі нєсітє нам ваші догагі! Мі дадім вам многа кгєпкої ггівни!
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22.06.2021 19:36 Відповісти
100% -ый 3.14.деж .У нас ведущее предприятие города -завод за ИЮНЬ прошлого 2020 г. еще зарплату не выплатило, полгода уже стоит.
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22.06.2021 20:57 Відповісти
вже зросла на 40 відсотків з того часу, як Зелупа прийшла до влади?

Українська економіка виходить з 16-місячної кризи, - НБУ - Цензор.НЕТ 1314
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08.07.2021 09:11 Відповісти
 
 