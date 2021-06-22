РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5523 посетителя онлайн
Новости
1 501 21

Украинская экономика выходит из 16-месячного кризиса, - НБУ

Украинская экономика выходит из 16-месячного кризиса, - НБУ

В Национальном банке заявляют о выходе украинской экономики из почти полуторагодовалого кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Об этом во время брифинга заявил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Анализируя показатели деятельности банковской системы с точки зрения финансовой стабильности, мы видим, что экономика выходит из 16-месячной кризиса. И, если посмотреть на отчет по финансовой стабильности, можно увидеть, что для банковской системы кризис, по сути, так и не начался. Хотя было много опасений, учитывая поведение банковской системы во время прошлых кризисов. Сейчас ситуация вполне нормальная", - сказал Сологуб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Олигархическая система снижает шансы на "украинское экономическое чудо", - Шмыгаль

По его словам, это еще раз подтверждает, что болезненные реформы 2015-2016 годов, которые сегодня продолжаются также и в небанковском финансовом секторе, дали положительный результат.

"Но это не значит, что мы можем расслабиться и ничего не делать. Регулирование финансового сектора остается важной задачей НБУ. Поэтому в этом году мы восстанавливаем стресс-тестирования банков для того, чтобы гарантировать стабильность финансовой системы, которая будет надежным залогом экономического роста в стране" , - добавил Сологуб.

Также читайте: Когда я занимался бизнесом, то никогда не просил поддержки государства, - Зеленский

По данным аналитиков НБУ, стабилизации и экономическому восстановлению способствует благоприятная конъюнктура для украинских товаров на внешних рынках и усиление внутреннего спроса, который также быстро растет.

кризис (3070) НБУ (4835) экономика (3879) Сологуб Дмитрий (34)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+12
Українська економіка досі не може оговтатись після обрання Зеленського.
показать весь комментарий
22.06.2021 16:53
+11
У вас в заголовке ошибка. 25ти месячного кризиса
показать весь комментарий
22.06.2021 16:51
+11
...вызванного 43-х летним нелохом оманским!
показать весь комментарий
22.06.2021 16:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
22.06.2021 16:50 Ответить
У вас в заголовке ошибка. 25ти месячного кризиса
показать весь комментарий
22.06.2021 16:51 Ответить
...вызванного 43-х летним нелохом оманским!
показать весь комментарий
22.06.2021 16:56 Ответить
Українська економіка досі не може оговтатись після обрання Зеленського.
показать весь комментарий
22.06.2021 16:53 Ответить
А власне економіка про це знає?
показать весь комментарий
22.06.2021 16:54 Ответить
і - головне! - куди вона виходить, у трубу?
показать весь комментарий
22.06.2021 20:50 Ответить
а наша покупательная способность развивается?
показать весь комментарий
22.06.2021 16:55 Ответить
Шо, опять выходит? 😂
Прошлый год закончили с дефицитом бюджета 210 Млрд.грн.(!!!) .... А если учитывать, что спад економики начался еще задолго до пандемии, то станет ясно, что никуда она не выходит... Хотя "слугам народа" *****, они уже все хорошо пристроились ....Во фракции «Слуги народа» среди 247 народных депутатов 153 - миллионеры. Таким образом, миллионером является каждый второй депутат монобольшинства.
Такие данные отражены в декларациях депутатов, сообщили в общественной организации «Комитет избирателей Украины».
показать весь комментарий
22.06.2021 16:57 Ответить
В Национальном банке заявляют о выходе украинской экономики из почти полуторагодовалого кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

"Полуторагодовалым" може бути дитина, кошеня, цуценя, ще хтось... але якщо йдеться про тривалість процесу, то тільки полуторагодовым.
показать весь комментарий
22.06.2021 16:59 Ответить
Как бы не получилось как в ослика ИА - "входит и снова выходит".
показать весь комментарий
22.06.2021 17:02 Ответить
И заходит в 16-летний.
показать весь комментарий
22.06.2021 17:03 Ответить
"ловкость рук, никакого мошенничества"
показать весь комментарий
22.06.2021 17:04 Ответить
Не вірити в "світле зелене майбутнє", це образити "чесного українця шевченка"
Украинская экономика выходит из 16-месячного кризиса, - НБУ - Цензор.НЕТ 8693
показать весь комментарий
22.06.2021 17:09 Ответить
Українська економіка виходить з 16-місячної кризи, - НБУ - Цензор.НЕТ 1233
показать весь комментарий
22.06.2021 17:44 Ответить
падіння ввп на 1,5% у порівнянні з минулим роком - це вихід із кризи?! ****, це ж треба так нахабно брехати!
показать весь комментарий
22.06.2021 17:16 Ответить
https://finclub.net/ua/news/ekonomika-ukrainy-v-pershomu-kvartali-vpala-na-2protsent.html

Ще -2%
показать весь комментарий
22.06.2021 17:42 Ответить
Але зубожіння було при Пороху.
А те, що зараз - потужне покращання і кінець епохи бідності.
Дивіться не переплутайте!
показать весь комментарий
22.06.2021 17:47 Ответить
Минус 2,2 % ВВП в первом квартале 2021, так какой выход из кризиса интересно они увидели?
показать весь комментарий
22.06.2021 17:54 Ответить
Такі нєсітє нам ваші догагі! Мі дадім вам многа кгєпкої ггівни!
показать весь комментарий
22.06.2021 19:36 Ответить
100% -ый 3.14.деж .У нас ведущее предприятие города -завод за ИЮНЬ прошлого 2020 г. еще зарплату не выплатило, полгода уже стоит.
показать весь комментарий
22.06.2021 20:57 Ответить
вже зросла на 40 відсотків з того часу, як Зелупа прийшла до влади?

Українська економіка виходить з 16-місячної кризи, - НБУ - Цензор.НЕТ 1314
показать весь комментарий
08.07.2021 09:11 Ответить
 
 