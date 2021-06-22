Украинская экономика выходит из 16-месячного кризиса, - НБУ

В Национальном банке заявляют о выходе украинской экономики из почти полуторагодовалого кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Об этом во время брифинга заявил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Анализируя показатели деятельности банковской системы с точки зрения финансовой стабильности, мы видим, что экономика выходит из 16-месячной кризиса. И, если посмотреть на отчет по финансовой стабильности, можно увидеть, что для банковской системы кризис, по сути, так и не начался. Хотя было много опасений, учитывая поведение банковской системы во время прошлых кризисов. Сейчас ситуация вполне нормальная", - сказал Сологуб.

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По его словам, это еще раз подтверждает, что болезненные реформы 2015-2016 годов, которые сегодня продолжаются также и в небанковском финансовом секторе, дали положительный результат.

"Но это не значит, что мы можем расслабиться и ничего не делать. Регулирование финансового сектора остается важной задачей НБУ. Поэтому в этом году мы восстанавливаем стресс-тестирования банков для того, чтобы гарантировать стабильность финансовой системы, которая будет надежным залогом экономического роста в стране" , - добавил Сологуб.

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По данным аналитиков НБУ, стабилизации и экономическому восстановлению способствует благоприятная конъюнктура для украинских товаров на внешних рынках и усиление внутреннего спроса, который также быстро растет.