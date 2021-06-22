Украинская экономика выходит из 16-месячного кризиса, - НБУ
В Национальном банке заявляют о выходе украинской экономики из почти полуторагодовалого кризиса, вызванного пандемией COVID-19.
Об этом во время брифинга заявил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Анализируя показатели деятельности банковской системы с точки зрения финансовой стабильности, мы видим, что экономика выходит из 16-месячной кризиса. И, если посмотреть на отчет по финансовой стабильности, можно увидеть, что для банковской системы кризис, по сути, так и не начался. Хотя было много опасений, учитывая поведение банковской системы во время прошлых кризисов. Сейчас ситуация вполне нормальная", - сказал Сологуб.
По его словам, это еще раз подтверждает, что болезненные реформы 2015-2016 годов, которые сегодня продолжаются также и в небанковском финансовом секторе, дали положительный результат.
"Но это не значит, что мы можем расслабиться и ничего не делать. Регулирование финансового сектора остается важной задачей НБУ. Поэтому в этом году мы восстанавливаем стресс-тестирования банков для того, чтобы гарантировать стабильность финансовой системы, которая будет надежным залогом экономического роста в стране" , - добавил Сологуб.
По данным аналитиков НБУ, стабилизации и экономическому восстановлению способствует благоприятная конъюнктура для украинских товаров на внешних рынках и усиление внутреннего спроса, который также быстро растет.
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Прошлый год закончили с дефицитом бюджета 210 Млрд.грн.(!!!) .... А если учитывать, что спад економики начался еще задолго до пандемии, то станет ясно, что никуда она не выходит... Хотя "слугам народа" *****, они уже все хорошо пристроились ....Во фракции «Слуги народа» среди 247 народных депутатов 153 - миллионеры. Таким образом, миллионером является каждый второй депутат монобольшинства.
Такие данные отражены в декларациях депутатов, сообщили в общественной организации «Комитет избирателей Украины».
"Полуторагодовалым" може бути дитина, кошеня, цуценя, ще хтось... але якщо йдеться про тривалість процесу, то тільки полуторагодовым.
Ще -2%
А те, що зараз - потужне покращання і кінець епохи бідності.
Дивіться не переплутайте!