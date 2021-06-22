Тарифи на опалення і гарячу воду цьогоріч виростуть на третину, - прогноз Мінекономіки

Міністерство економіки очікує, що в цьому році тарифи для населення на гарячу воду й опалення зростуть на 33%. У 2022 року тарифи на тепло і гарячу воду зростуть ще на 6%, в 2023 і 2024 роках - ще на 5%.

Про це йдеться в прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки Мінекономіки, який Кабінет Міністрів схвалив наприкінці травня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Що стосується прогнозу на наступні три роки, то в 2022 році тарифи на тепло і гарячу воду зростуть ще на 6%, в 2023 і 2024 роках - ще на 5%.

Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення в 2021 році зростуть на 20%, у 2022 році - ще на 11%, в 2023 і 2024 роках - ще на 5%.

Також прогнозується зростання утримування будинків, споруд та прибудинкових територій. Цього року тарифи зростуть на 10%, у 2022-му - ще на 10%, в 2023 і 2024 роках - ще на 5%.

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