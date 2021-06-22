Тарифи на опалення і гарячу воду цьогоріч виростуть на третину, - прогноз Мінекономіки
Міністерство економіки очікує, що в цьому році тарифи для населення на гарячу воду й опалення зростуть на 33%. У 2022 року тарифи на тепло і гарячу воду зростуть ще на 6%, в 2023 і 2024 роках - ще на 5%.
Про це йдеться в прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки Мінекономіки, який Кабінет Міністрів схвалив наприкінці травня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Що стосується прогнозу на наступні три роки, то в 2022 році тарифи на тепло і гарячу воду зростуть ще на 6%, в 2023 і 2024 роках - ще на 5%.
Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення в 2021 році зростуть на 20%, у 2022 році - ще на 11%, в 2023 і 2024 роках - ще на 5%.
Також прогнозується зростання утримування будинків, споруд та прибудинкових територій. Цього року тарифи зростуть на 10%, у 2022-му - ще на 10%, в 2023 і 2024 роках - ще на 5%.
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Или он работает лишь на благо своих, как своим поднять зарплаты и уменьшить налоги ?
А остальные народы должны оплачивать этот "праздник жизни" ?
Мінсоцполітичні рахувальники де навчалися таким от розрахункам?
услуги навязывают без договора
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Почему в 2005 году официально разрешалось отключаться от центрального отопления,
а, когда стали отпадать целые кварталы, наши "народные власти" спохватились и
запретили отключение.
"Рыночники" недоделанные.
Нічого нам не світить, пора вже зрозуміти,
Рятуйте свої діти, бо за рульом бандити.
Давайте еще.
Но дустом травить нищих зебилов все равно быстрее будет.
Абалдеть.... Как-же долго тебя ждали Вава.
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Твої висери не цікаві.
ЗЕбобики, не вижу повода, чтобы не выпить!
А где "Тарифный Майдан" от Ляшко и Тимошенко?
Уже пора покрышки подтягивать или еще чуть-чуть "дадим Бубочке времени"? ъ