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Новини Тарифи ЖКГ
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Тарифи на опалення і гарячу воду цьогоріч виростуть на третину, - прогноз Мінекономіки

Тарифи на опалення і гарячу воду цьогоріч виростуть на третину, - прогноз Мінекономіки

Міністерство економіки очікує, що в цьому році тарифи для населення на гарячу воду й опалення зростуть на 33%. У 2022 року тарифи на тепло і гарячу воду зростуть ще на 6%, в 2023 і 2024 роках - ще на 5%.

Про це йдеться в прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки Мінекономіки, який Кабінет Міністрів схвалив наприкінці травня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Що стосується прогнозу на наступні три роки, то в 2022 році тарифи на тепло і гарячу воду зростуть ще на 6%, в 2023 і 2024 роках - ще на 5%.

Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення в 2021 році зростуть на 20%, у 2022 році - ще на 11%, в 2023 і 2024 роках - ще на 5%.

Також прогнозується зростання утримування будинків, споруд та прибудинкових територій. Цього року тарифи зростуть на 10%, у 2022-му - ще на 10%, в 2023 і 2024 роках - ще на 5%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підвищення ціни газу в річному тарифі "Нафтогазу" не передбачається, - Шмигаль

Автор: 

Тарифи на воду (397) Кабмін (14078) опалення (912) тарифи (2026) Мінекономрозвитку (2347)


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Топ коментарі
+48
Тарифы на отопление и горячую воду в этом году вырастут на треть, - прогноз Минэкономики - Цензор.НЕТ 6441
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22.06.2021 17:02
+47
Тарифы на отопление и горячую воду в этом году вырастут на треть, - прогноз Минэкономики - Цензор.НЕТ 1118
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22.06.2021 17:03
+46
Тарифы на отопление и горячую воду в этом году вырастут на треть, - прогноз Минэкономики - Цензор.НЕТ 764
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22.06.2021 17:03
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я не буду платить!
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22.06.2021 17:39 Відповісти
Люди не плотим все и таким образом мы уничтожим олигархов!
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22.06.2021 17:39 Відповісти
Надо просто расстреливать таких чертей, которые такое хотят сделать!
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22.06.2021 17:40 Відповісти
Кто этим займется?Если на тарифный майдан собрались совсем ничего
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23.06.2021 07:43 Відповісти
Все на солнечную переходим.
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22.06.2021 17:40 Відповісти
Кровавый Майдан будет после этого повышения!
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22.06.2021 17:42 Відповісти
Ну это врядли...
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22.06.2021 17:52 Відповісти
хехе. поверь!
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22.06.2021 17:55 Відповісти
Последний Майдан возник случайно и стихийно. Если бы шакалы Януковича не били пацанов палками, все бы затихло. В случае тарифов Майдан надо организовать, кто возьмет на себя организацию?? Нет таких лидеров, а если кто рыпнется, Аваков тут как тут.
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22.06.2021 18:02 Відповісти
90% населения нищее и поднять им платежки - это будет катализатором подрыва массового и по всей Украине! Авакову надо будет скорее думать о том, как ноги унести из Украины! Люди уже не те и в случае агрессии против народа методы уже будут не те, что в 2014 году. У людей на руках не то, что автоматы и пистолеты, а у людей на руках АГС и ПТРК есть. И полиция не будет уже против народа переть в переломном моменте. Среди народа море солдат и это начнется охота настоящая с народом. Люди в толпе становятся злыми и произойдет полная потеря ответственности и останется только злая воля народа уничтожить тех, кто над народом издевается!
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22.06.2021 18:26 Відповісти
Ні. Зебобіки це сутність терпіли. Як кацапи.
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22.06.2021 20:25 Відповісти
Ну не рассказывайте тут сказки)))"шакалы" Януковича не били быпалками , если бы уроды не кидали молотова и камни в шакалов.Майдан был не хило организован нашими уродами с не при помощи Запада.Мотивируя тем , что янык закрывает окно в Европу.А ведь Янык всего лишь отсрочил.Потому как его Запад прижал к стенке и потребовал реформы , тарифы такие , как начали происходить при Порошенко и Зелени.Получается , что многими ненавистный Янык , больше подумал о людях в тот момент.И если бы не трусость Яныка , мы бы не имели того , что имеем сейчас.А сейчас тарифы более чем , устраивает и олигархат и Запад.Майдана не будет
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23.06.2021 07:49 Відповісти
будет такой подрыв населения, что мокрого места не останется от этих паразитов, которые последнюю кровь хотят выпить из людей.
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22.06.2021 17:59 Відповісти
Могет быть могет быть, но повторяю, для этого нужен призыв, стихийно не получится.
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22.06.2021 18:05 Відповісти
И кто же этот моральный авторитет? Кто призовет?
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22.06.2021 19:17 Відповісти
)))).Кто это организует , проплатит?)
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23.06.2021 07:50 Відповісти
Кремль...
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23.06.2021 10:07 Відповісти
Майдану вже не буде. Аваков не допустить. А за Зеленським- Москва.
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22.06.2021 20:17 Відповісти
Вы,почитатели Зечлена,только болтать горазды.
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23.06.2021 10:25 Відповісти
Интересно, а эти цифры учитывает Поток-2 и прекращение транзита?
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22.06.2021 17:45 Відповісти
В поднятии цен наши правители всегда перевыполняют план!
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22.06.2021 17:51 Відповісти
А как вы хотели? Все так живут, все только дорожает. Все платят. Вы все не можете отвыкнуть от сисисер?
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22.06.2021 17:59 Відповісти
Дорожает , но не в таких %, благодаря продажности и алчности власти.Скажите , а в каких странах у министров и депутатов такие зарплаты?
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23.06.2021 07:52 Відповісти
такакаяразница. главное, что проголосовали по приколу.
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22.06.2021 17:59 Відповісти
Ну следущий раз выберете без прикола и все будет дюже гарно
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22.06.2021 18:47 Відповісти
Вали - вали отсюда , лапоть.... Здесь не подают...
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22.06.2021 21:28 Відповісти
Говорят, что евреи "умные" менеджеры - так где этот их врождённый "ум" ?
Или он работает лишь на благо своих, как своим поднять зарплаты и уменьшить налоги ?
А остальные народы должны оплачивать этот "праздник жизни" ?
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22.06.2021 18:31 Відповісти
Третина для ледве гарячої води та третина для такого ж опалення - це математично десь те ж саме, що підвищення пенсій, скажімо, вдвічі. Злидні отримають по тисячі з копійками, а віп-пенсіонери (депутати-держслужбовці тощо) - вп'ятеро-вдесятеро більше в порівнянні з їхніми сумами.
Мінсоцполітичні рахувальники де навчалися таким от розрахункам?
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22.06.2021 18:33 Відповісти
Краіна колиться до дефолту і до глибокої дупи , на жаль 😏
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22.06.2021 18:37 Відповісти
оброк от членограя для лохов
услуги навязывают без договора
.......................
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22.06.2021 18:38 Відповісти
не плохо бы лохам не платить тепло и воду пару тройку месяцев всем
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22.06.2021 18:39 Відповісти
Только запаститсь командой адвокатов с выходом на международный суд.
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22.06.2021 19:04 Відповісти
Краще скажіть - на скільки вирісли борги за комірне. Восени загальний борг становив 50 млрд. гр. Весною вже 90 млрд. Зелені схожі на того голову колгоспу з анекдоту: врожай маку з'їдає довгоносик, тому садимо кожен рік більші площі - нехай цей довгоносик подавиться. Зєля - толковий господарник...
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22.06.2021 18:46 Відповісти
Вы сделали это вместе.
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22.06.2021 18:58 Відповісти
Я вашого Мародера не обирав. І не продав би йому свою совість за навіть найсмачніші його недоїдки
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22.06.2021 19:34 Відповісти
Ти обрав Зеленського.
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22.06.2021 20:18 Відповісти
Зеленобобики и порохоботня ,Вы виноваты в том , что мы так живем сейас.
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23.06.2021 07:53 Відповісти
Ти обрав Зе, якуй грабує нас так, що Порошенку ї не снилося!!!
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22.06.2021 20:35 Відповісти
Ти вибрав Членограя.
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23.06.2021 10:27 Відповісти
Ты своего мародера выбрал.Он тебе тарифы и повышает.Каким боком к твоему а**льному сексу со своим выбором предыдущие?
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23.06.2021 13:35 Відповісти
Нет у тебя совести,поэтому и не покупают.И мозга нет--вообще нет .Наслаждайся последствиями своего тупорылого решения и не ной.
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23.06.2021 13:37 Відповісти
Порошенко дал томос а Зеленский термос! Теперь мажте на хлеб зебилы платежку! Смачного гниды! Только я не понимаю почему я должен платить? Я за Осла-Наркомана не голосовал!
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22.06.2021 19:01 Відповісти
Главное, что он этой "РЫНОЧНОЙ" "УСЛУГИ" откараскаться нельзя !
Почему в 2005 году официально разрешалось отключаться от центрального отопления,
а, когда стали отпадать целые кварталы, наши "народные власти" спохватились и
запретили отключение.
"Рыночники" недоделанные.
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22.06.2021 19:08 Відповісти
баранв потрібно стригти стригти і стригти - таку участь лохів гоїв терпил самокрайніх....- а соломонові дети все вам и нам всегда раскажут ...тут и здесь....- но не там в Израєле
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22.06.2021 19:27 Відповісти
(с) Скрябін

Нічого нам не світить, пора вже зрозуміти,
Рятуйте свої діти, бо за рульом бандити.
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22.06.2021 19:44 Відповісти
Давай, Вовік, так їх!
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22.06.2021 19:58 Відповісти
они неадекватные
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22.06.2021 20:18 Відповісти
Клятий Порошенко!
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22.06.2021 20:24 Відповісти
конец этой власти все ближе и ближе....
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22.06.2021 20:27 Відповісти
Класс!!!
Давайте еще.

Но дустом травить нищих зебилов все равно быстрее будет.
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22.06.2021 20:57 Відповісти
Зебилоиды! Ау! Хуже не будет? Жрите, твари, беда в том, что и нормальным людям придется это говно жрать.
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22.06.2021 21:21 Відповісти
"Тарифы на отопление и горячую воду в этом году вырастут на треть"

Абалдеть.... Как-же долго тебя ждали Вава.
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Тарифи на опалення і гарячу воду цьогоріч виростуть на третину, - прогноз Мінекономіки - Цензор.НЕТ 9221
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22.06.2021 21:24 Відповісти
Зелёные слуги путена специально провоцируют социальный взрыв....Чтобы начались бунты, протесты с насилием....И тут появляется кремлёвская крыса с "помощью" в решении проблемы.... Не забывайте, всеми действиями нашей зелёной власти руководит кремль....И помогают ему ахметовы, фирташи, калломойши и прочие пиявки...
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22.06.2021 21:37 Відповісти
_Возможно действительно провоцируют. Это было бы вполне в духе путлера, создавать хаос, сеять вражду и насилие это вполне в его духе.
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22.06.2021 23:02 Відповісти
Алесандр , ты ду...ак?Именно Запад и диктует нам , про реформы сомнительные , смотрящих подсовывает и тарифы требует поднять зелебобам.Что крайне выгодно олигархату.А сейчас Запад охренел и требует убрать олигархат , чтобы самим наслаждаться.При чем здесь Кремль?Параноя?Именно Россия нам давала газ со скидкой , Беларусия помогала , когда со светом кирдык.Именно Россия предлагала нам кредит с меньшим % и без условий.Посмотри , лопух , какие % и условия выдвинуло МВФ?Если мозги еще на месте , научить анализировать
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23.06.2021 07:59 Відповісти
Мкртведчук, это ты? Кива, ты? Сдаюсь.... Кто ты, чучело ФСБшное? Добкин?
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23.06.2021 10:05 Відповісти
Ти тут новенький, молодий ще...
Твої висери не цікаві.
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23.06.2021 10:35 Відповісти
УРА?
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22.06.2021 22:51 Відповісти
Тарифи на опалення і гарячу воду цьогоріч виростуть на третину, - прогноз Мінекономіки - Цензор.НЕТ 2861
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22.06.2021 23:28 Відповісти
Гидотний рудий клоп 😀
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23.06.2021 00:45 Відповісти
Тарифи на опалення і гарячу воду цьогоріч виростуть на третину, - прогноз Мінекономіки - Цензор.НЕТ 1105
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22.06.2021 23:39 Відповісти
Нічо, довбоЗЕби! У кожного з вас є дві нирки.
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22.06.2021 23:50 Відповісти
уже давно назрела революция... надо только договориться с США,чтобы они не ставили палки в колеса... а заодно решить вопрос, что все воры-олигархи будут отправлены под суд и осуждены за обворовывание народа Украины...
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23.06.2021 05:23 Відповісти
Чо курим?
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23.06.2021 07:29 Відповісти
И это правильно. Бараны существуют для того чтобы их стричь.
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23.06.2021 07:28 Відповісти
Звучит как тост!

ЗЕбобики, не вижу повода, чтобы не выпить!
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23.06.2021 07:34 Відповісти
Тарифи на опалення і гарячу воду цьогоріч виростуть на третину, - прогноз Мінекономіки - Цензор.НЕТ 1750
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23.06.2021 08:38 Відповісти
Тарифи на опалення і гарячу воду цьогоріч виростуть на третину, - прогноз Мінекономіки - Цензор.НЕТ 9463
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23.06.2021 08:40 Відповісти
Тарифи на опалення і гарячу воду цьогоріч виростуть на третину, - прогноз Мінекономіки - Цензор.НЕТ 7125
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23.06.2021 08:42 Відповісти
Аууууууу!!!!!!!
А где "Тарифный Майдан" от Ляшко и Тимошенко?
Уже пора покрышки подтягивать или еще чуть-чуть "дадим Бубочке времени"? ъ
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23.06.2021 14:29 Відповісти
азиза а в россию не хочеш?
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23.06.2021 16:06 Відповісти
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