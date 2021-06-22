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Разумков підписав закон про виділення додаткових 600 млн на зарплати суддям

Разумков підписав закон про виділення додаткових 600 млн на зарплати суддям

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про більшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими й апеляційними судами.

Про це свідчать дані у картці проєкту "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами" (№5304) на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У ній зазначається, що 22 червня закон повернуто з підписом голови ВР і направлено на підпис президентові.

Документ вносить зміни до додатків №№3 та 7 закону про держбюджет-2021. Видатки за статтею "Здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ правосуддя" збільшуються на 600 мільйонів гривень. Водночас на цю ж суму скорочується фінансування програми "Підготовка та участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх".

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Таким чином, після перегляду бюджетних призначень цьогорічні асигнування на державну судову адміністрацію зростуть до 16 мільярдів 253 мільйонів гривень. Видатки на підготовку олімпійців, паралімпійців та дефлімпійців, відповідно, скоротяться до 1 мільярда 760 мільйонів.

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроєкту, додаткові кошти спрямують насамперед на врегулювання питань оплати праці працівників апаратів місцевих і апеляційних судів. Автори документа зауважують, що заявлене фінансове забезпечення системи правосуддя становить лише 38,4% від потреби.

Автор: 

суд (11666) суддя (1582) Разумков Дмитро (1526)


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Топ коментарі
+30
Выясняется, мало им беднягам платят. А ведь платят не только из бюджета. И все-равно мало
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22.06.2021 17:35
+28
самые нуждающиеся и умирающие с голоду
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22.06.2021 17:36
+27
обратите внимание у кого они эти деньги забрали. уроды
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22.06.2021 17:41
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22.06.2021 17:34 Відповісти
По 100 тис грн зарплати суддям, а в країні беззаконня! А працівникам судів, які за 5 тис. грн горбатять на судочинство - дулю!
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22.06.2021 18:33 Відповісти
Выясняется, мало им беднягам платят. А ведь платят не только из бюджета. И все-равно мало
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22.06.2021 17:35 Відповісти
падаль зебильная.
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22.06.2021 17:36 Відповісти
самые нуждающиеся и умирающие с голоду
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22.06.2021 17:36 Відповісти
Деньги не его, а налогоплательщиков, пусть их компенсирует народу!
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22.06.2021 17:37 Відповісти
ПралЬна.

"Тарифы на отопление и горячую воду в этом году вырастут на треть, - прогноз Минэкономики"
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22.06.2021 17:47 Відповісти
Теперь будут судить на 600 млн справедливее.
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22.06.2021 17:37 Відповісти
600 это гарантия неподкупности
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22.06.2021 17:39 Відповісти
Черную Дыру накормить невозможно.
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23.06.2021 06:20 Відповісти
Хабарів не вистачає на безбідне існування то знову полізли у кишеню до платників податків.
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22.06.2021 17:40 Відповісти
обратите внимание у кого они эти деньги забрали. уроды
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22.06.2021 17:41 Відповісти
А що ж це вони виграють, постійно, коли кацапня програє. Ваві ж неВдобно в очі фуйлу дивитись.
А якщо серйозно, це просто мерзення зелена падаль, яка нищить все чого торкається. І робить це абсолютно свідомо, а не по недосвідченості.
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22.06.2021 17:52 Відповісти
на олимпийцах много не распилишь, а по земле и не только нужно чтобы "правильные" ркшкния выносились. Так что это аванс за услуги, только за счет налогоплательщиков.
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22.06.2021 18:06 Відповісти
Тільки це не просто олімпійці.
Ці зелені паскуди у людей з фізичними вадами забирають мрію.
"Подготовка и участие национальных сборных команд в Паралимпийских и Дефлимпийских играх"
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22.06.2021 18:11 Відповісти
Разумков підписав закон про виділення додаткових 600 млн на зарплати суддям - Цензор.НЕТ 2237
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22.06.2021 20:47 Відповісти
Когда уже наши судьи смогут сказать "Хватит, достаточно!"?
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22.06.2021 17:42 Відповісти
когда у каждого судьи будет пеньковый галстук и табуретка, не раньше
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22.06.2021 18:00 Відповісти
Да хрен ты это дождёшься, они скорее скажут: - МАЛОВАТО ЧТОТО.
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22.06.2021 19:12 Відповісти
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22.06.2021 17:42 Відповісти
"Схоже слуги народу ні дня не можуть прожити без скандалів. Ось і авторка цитати про неякісних дітей, депутатка і Глава Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Галина Третьякова знову відзначилася. Так депутатка заявила, що 5-5,5 тис. гривень зарплати "достатньо" для українців.
https://www.youtube.com/watch?v=ccBYH2MRgU0
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22.06.2021 17:42 Відповісти
Она мразь, вдень такую сумму тратит, а за месяц от такой суммы - подохла бы совсем...
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22.06.2021 19:19 Відповісти
они же теперь не уедут в польшу
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22.06.2021 17:43 Відповісти
кулубнику собирать ))))
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22.06.2021 18:03 Відповісти
Реформа судової системи від Зеленського і Коломоського. Просто купили усю судову систему. Тепер чекаємо на незаангажовані судові рішення.
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22.06.2021 17:44 Відповісти
Пересидент - зеленский ( кукловод - Ермак) ,спикер - Разумков, глава фракции Ара и хамия и т.д и тп. А УКРАИНЦЫ ЕСТЬ У ВЛАСТИ В Украине? Навыбирали??
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22.06.2021 17:44 Відповісти
Может перепутал? Может медикам?
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22.06.2021 17:45 Відповісти
Суки кончені !!!
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22.06.2021 17:45 Відповісти
ЗЕльоная Зрада захотела защититься "Законом об антисиметизме" -

они что-то учуяли......

https://lenta.ru/tags/persons/vyatrovich-vladimir/ Владимир Вятрович раскритиковал законопроект о противодействии антисемитизму на Украине, который был принят парламентом в первом чтении в июне. Об этом он написал на своей странице в https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych/posts/10219736157453916 Facebook .
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22.06.2021 17:45 Відповісти
скоро выберем новую власть и тогда эта вся шобла
вернет деньги народу в полном обеме а эти будут
ликвидированы чтобы другим было неповадно.
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22.06.2021 17:46 Відповісти
Да хренушки уже дождёшься от них эти деньюшки, не мечтай даже.
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22.06.2021 19:26 Відповісти
Новая власть будет ещё хуже. Если нет смелости организовать Майдан и импичмент, то всё остальное уже не поможет. На ждёт путь Московии и Беларуссии.
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22.06.2021 20:10 Відповісти
Разумков подписал закон о выделении дополнительных 600 млн на зарплаты судьям - Цензор.НЕТ 9135
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22.06.2021 17:48 Відповісти
Це ми вже живемо по-новому чи ще ніт?
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22.06.2021 17:52 Відповісти
Ну шо, зебіли!!! Мажте, а що не мажеться-в карман ложіть!
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22.06.2021 17:53 Відповісти
виплатити заборгованність ЗСУ у зебілів немає коштів, а на суддівських гнид, у них є додаткові 600млн. бо для зебанаріума вороги не московсько-фашистскі окупанти, а власні громадяни.
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22.06.2021 17:55 Відповісти
Один умный человек сказал: "У всякой власти, враг №1 собственный народ!"
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22.06.2021 18:16 Відповісти
НУ ГДЕ ЖЕ СОВЕСТЬ У ЭТОЙ ТАК НАЗЫВАЕМОЙ власти ????
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22.06.2021 18:06 Відповісти
Та совесть осталась на том рояле, где клоун играл...
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22.06.2021 19:29 Відповісти
суддя це не посада....це щастя......
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22.06.2021 18:07 Відповісти
///
В Украине продолжает расти задолженность по зарплате.
По состоянию на начало апреля 2021 года долг составлял 3,38 млрд грн, это на 5,3% выше в сравнении с месяцем раньше.

3,38 млрд грн - это рекордная задолженность по зарплате с 2011 года.
По состоянию на апрель 2011-го долг составлял 1,23 млрд грн, через год он снизился до 966,7 млн грн..............в 2018-м - 2,42 млрд грн, в 2019-м - 2,46 млрд грн., в 2021 - 3,38 млрд.грн.
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22.06.2021 18:08 Відповісти
Судьям на бензин для их Лексусов и Мерседесов
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22.06.2021 18:13 Відповісти
Это, явный подкуп правосудия!
На месте этих "судьей", я бы постеснялся бы брать зарплату вообще, тем более у инвалидов, но деньги не пахнут...
PS: Судейская зЕформа, однако! Таксисты и проститутки, любой власти нужны
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22.06.2021 18:13 Відповісти
Господа присяжные заседатели! Подсудимые пытались откровенным подкупом судебной власти получить оправдательный приговор в процессе торговли национальными интересами Украины за незаконную оплату в конвертах прямо в зале заседаний Верховной Рады. Прошу учесть при рассмотрении этого дела крайнюю нужду подсудимых при исполнении ими государственных обязанностей, повлёкшую нечеловеческую любовь к деньгам...
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22.06.2021 18:15 Відповісти
Младой рыг подкармливает своих воссалов
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22.06.2021 18:16 Відповісти
Малавата будет, малавата
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22.06.2021 18:16 Відповісти
остальное разрешили взятками добрать
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22.06.2021 18:33 Відповісти
Наверное это тоже паралемпийские судьи самые бедные в Украине.
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22.06.2021 18:31 Відповісти
ну слава богу . наконец то вспомнили о наших нищих и обездоленных судьях
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22.06.2021 18:32 Відповісти
Маловато будет!
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22.06.2021 18:37 Відповісти
На фоне многомесячных задержках бюджетных выплат, включая мизерные зарплаты, нищенских пенсий подавляющей части населения, это крепкий камень в фундамент Суда Линча.
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22.06.2021 18:39 Відповісти
А вот это правильно. Мы их , сук , баблом задушим.
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22.06.2021 19:00 Відповісти
В 14-м надо было активней действовать, ребята
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22.06.2021 19:18 Відповісти
НАМ ЕЩЁ 600 000 000 НА ЗАРПЛАТУ !?!?!?
Разумков подписал закон о выделении дополнительных 600 млн на зарплаты судьям - Цензор.НЕТ 4113
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22.06.2021 19:32 Відповісти
ну где же Робин Гуд ???
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22.06.2021 19:42 Відповісти
у паралимпийцев это может быть единственная радость, а те твари не нажрутся никак..
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22.06.2021 19:46 Відповісти
. Расходы на подготовку олимпийцев, паралимпийцев и дефлимпийцев, соответственно, сократятся до 1 миллиарда 760 миллионов. Источник: https://censor.net/ru/n3272808
От вам і ;хужє нє будєт;.
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22.06.2021 19:57 Відповісти
Самые бедные! А зарплату участникам АТО вообще уже платить не будем?
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22.06.2021 20:02 Відповісти
Можна подумати перестануть продаватися ! У проституток більше честі, а їм безхмарні зарплати, пільги, безкарність + хабарчики, і всеодно навіть режиму палки у колеса вставляють . Поки народ їх не буде сам призначати на виборах хоча б раз у два роки, доти у них небуде страху навіть від Пріцєдєнта !!!
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22.06.2021 20:17 Відповісти
Епоха бідності закінчилась у суддів, на черзі вчителі)
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22.06.2021 20:19 Відповісти
Разумков підписав закон про виділення додаткових 600 млн на зарплати суддям - Цензор.НЕТ 5828
У кого уже через край, тому ещё больше подавай!
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22.06.2021 20:24 Відповісти
Разумков підписав закон про виділення додаткових 600 млн на зарплати суддям - Цензор.НЕТ 7299

- Давайте реформировать суды!
- Давайте.
- Надо 600 миллионов.
- На реформу?
- На судей.
- Зачем?
- Ну, мы им дадим 600 миллионов, они станут богатыми, им больше не нужно будет брать взяток, и они станут честными.
- Гениальная идея, Владимир Александрович!
- Теперь надо где-то взять 600 миллионов.
- Не проблема, вот я тут во сне придумал такой новый наложец…
- Данилка, заткнись, а то скоро будут ******* всех без разбору.
- Давайте заберём 600 миллионов у паралимпийцев?
- А можно?
- А **** они нам сделают, у них же ручек и ножек нет.
- Ну как-то нехорошо…
- Да ладно, им не нужны деньги на самом деле, скінчилась епоха зубожіння, они все богатые.
- А судьи не богатые?
- А судьи недостаточно богатые. Вот ты богатый?
- (пряча в карман виллу в Италии) Нет, я бедный и честный.
- Так и запишем, недостаточно богатый. А если тебе дать 600 миллионов, ты будешь достаточно богатый?
- Не знаю, давай 600 миллионов и проверим.
- Да, стоит проверить!
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22.06.2021 20:45 Відповісти
А ж.па не луснет,блин что творят!
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22.06.2021 20:47 Відповісти
Бедные, несчастные судейские. Мдя....не легко жить на мизерную зарплату судьи.
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22.06.2021 21:04 Відповісти
Разумков підписав закон про виділення додаткових 600 млн на зарплати суддям - Цензор.НЕТ 265
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22.06.2021 21:07 Відповісти
А трутням, все мало! Всі наші податки, які ми всі сплачуємо, йдуть на їх безбідне життя! Доколи, ми будемо цих бездієвих/продажних сволот утримувати?!
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22.06.2021 22:24 Відповісти
Навеяло старый анекдот.
Голова колгоспу на зборах:
- У минулому році ми посіяли 5 га буряка, але все з'їв клятий довгоносик У цьому посіяли 10 га, але він знову все зжер. Пропоную на наступний рік посіяти 15 га, нехай та скотиняка вдавиться!

Так и тут. ))
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22.06.2021 23:06 Відповісти
Деньги будут, вон титан выставили на продажу за 3,5 млрд грн - бюджетники те что покрупнее, уже радуются и уже новые тачки выбирают. А старые продадут тем кто помельче. Круговорот - природе.
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23.06.2021 10:23 Відповісти
 
 