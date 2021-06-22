Разумков підписав закон про виділення додаткових 600 млн на зарплати суддям
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про більшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими й апеляційними судами.
Про це свідчать дані у картці проєкту "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами" (№5304) на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
У ній зазначається, що 22 червня закон повернуто з підписом голови ВР і направлено на підпис президентові.
Документ вносить зміни до додатків №№3 та 7 закону про держбюджет-2021. Видатки за статтею "Здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ правосуддя" збільшуються на 600 мільйонів гривень. Водночас на цю ж суму скорочується фінансування програми "Підготовка та участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх".
Таким чином, після перегляду бюджетних призначень цьогорічні асигнування на державну судову адміністрацію зростуть до 16 мільярдів 253 мільйонів гривень. Видатки на підготовку олімпійців, паралімпійців та дефлімпійців, відповідно, скоротяться до 1 мільярда 760 мільйонів.
Як зазначається в пояснювальній записці до законопроєкту, додаткові кошти спрямують насамперед на врегулювання питань оплати праці працівників апаратів місцевих і апеляційних судів. Автори документа зауважують, що заявлене фінансове забезпечення системи правосуддя становить лише 38,4% від потреби.
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А якщо серйозно, це просто мерзення зелена падаль, яка нищить все чого торкається. І робить це абсолютно свідомо, а не по недосвідченості.
Ці зелені паскуди у людей з фізичними вадами забирають мрію.
"Подготовка и участие национальных сборных команд в Паралимпийских и Дефлимпийских играх"
https://www.youtube.com/watch?v=ccBYH2MRgU0
они что-то учуяли......
https://lenta.ru/tags/persons/vyatrovich-vladimir/ Владимир Вятрович раскритиковал законопроект о противодействии антисемитизму на Украине, который был принят парламентом в первом чтении в июне. Об этом он написал на своей странице в https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych/posts/10219736157453916 Facebook .
вернет деньги народу в полном обеме а эти будут
ликвидированы чтобы другим было неповадно.
В Украине продолжает расти задолженность по зарплате.
По состоянию на начало апреля 2021 года долг составлял 3,38 млрд грн, это на 5,3% выше в сравнении с месяцем раньше.
3,38 млрд грн - это рекордная задолженность по зарплате с 2011 года.
По состоянию на апрель 2011-го долг составлял 1,23 млрд грн, через год он снизился до 966,7 млн грн..............в 2018-м - 2,42 млрд грн, в 2019-м - 2,46 млрд грн., в 2021 - 3,38 млрд.грн.
На месте этих "судьей", я бы постеснялся бы брать зарплату вообще, тем более у инвалидов, но деньги не пахнут...
PS: Судейская зЕформа, однако! Таксисты и проститутки, любой власти нужны
От вам і ;хужє нє будєт;.
У кого уже через край, тому ещё больше подавай!
- Давайте реформировать суды!
- Давайте.
- Надо 600 миллионов.
- На реформу?
- На судей.
- Зачем?
- Ну, мы им дадим 600 миллионов, они станут богатыми, им больше не нужно будет брать взяток, и они станут честными.
- Гениальная идея, Владимир Александрович!
- Теперь надо где-то взять 600 миллионов.
- Не проблема, вот я тут во сне придумал такой новый наложец…
- Данилка, заткнись, а то скоро будут ******* всех без разбору.
- Давайте заберём 600 миллионов у паралимпийцев?
- А можно?
- А **** они нам сделают, у них же ручек и ножек нет.
- Ну как-то нехорошо…
- Да ладно, им не нужны деньги на самом деле, скінчилась епоха зубожіння, они все богатые.
- А судьи не богатые?
- А судьи недостаточно богатые. Вот ты богатый?
- (пряча в карман виллу в Италии) Нет, я бедный и честный.
- Так и запишем, недостаточно богатый. А если тебе дать 600 миллионов, ты будешь достаточно богатый?
- Не знаю, давай 600 миллионов и проверим.
- Да, стоит проверить!
Голова колгоспу на зборах:
- У минулому році ми посіяли 5 га буряка, але все з'їв клятий довгоносик У цьому посіяли 10 га, але він знову все зжер. Пропоную на наступний рік посіяти 15 га, нехай та скотиняка вдавиться!
Так и тут. ))