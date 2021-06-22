Разумков підписав закон про виділення додаткових 600 млн на зарплати суддям

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про більшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими й апеляційними судами.

Про це свідчать дані у картці проєкту "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами" (№5304) на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У ній зазначається, що 22 червня закон повернуто з підписом голови ВР і направлено на підпис президентові.

Документ вносить зміни до додатків №№3 та 7 закону про держбюджет-2021. Видатки за статтею "Здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ правосуддя" збільшуються на 600 мільйонів гривень. Водночас на цю ж суму скорочується фінансування програми "Підготовка та участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх".

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Таким чином, після перегляду бюджетних призначень цьогорічні асигнування на державну судову адміністрацію зростуть до 16 мільярдів 253 мільйонів гривень. Видатки на підготовку олімпійців, паралімпійців та дефлімпійців, відповідно, скоротяться до 1 мільярда 760 мільйонів.

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроєкту, додаткові кошти спрямують насамперед на врегулювання питань оплати праці працівників апаратів місцевих і апеляційних судів. Автори документа зауважують, що заявлене фінансове забезпечення системи правосуддя становить лише 38,4% від потреби.