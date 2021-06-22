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Разумков подписал закон о выделении дополнительных 600 млн на зарплаты судьям

Разумков подписал закон о выделении дополнительных 600 млн на зарплаты судьям

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон об увеличении расходов на обеспечение осуществления правосудия местными и апелляционными судами.

Об этом свидетельствуют данные в карточке проекта "О внесении изменений в Закон Украины" О Государственном бюджете Украины на 2021 "об увеличении расходов на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами" (№5304) на сайте Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В ней отмечается, что 22 июня закон возвращен с подписью председателя ВР и направлен на подпись президенту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Высший совет правосудия в 2021 году получил более 5 тысяч жалоб на судей

Документ вносит изменения в приложения №№3 и 7 закона о госбюджете-2021. Расходы по статье "Осуществление правосудия местными, апелляционными судами и функционирования органов и учреждений правосудия" увеличиваются на 600 миллионов гривен. В то же время на эту же сумму сокращается финансирование программы "Подготовка и участие национальных сборных команд в Паралимпийских и Дефлимпийских играх".

Таким образом, после пересмотра бюджетных назначений нынешние ассигнования на государственную судебную администрацию возрастут до 16 млрд 253 млн гривен. Расходы на подготовку олимпийцев, паралимпийцев и дефлимпийцев, соответственно, сократятся до 1 миллиарда 760 миллионов.

Также читайте: Детективы взяли с поличным судью, получившую $2500 взятки за принятие "правильного" решения, - агент НАБУ Шевченко. ФОТО

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, дополнительные средства будут направлены прежде всего на урегулирование вопросов оплаты труда работников аппаратов местных и апелляционных судов. Авторы документа отмечают, что заявленное финансовое обеспечение системы правосудия составляет лишь 38,4% от потребности.

суд (25087) судья (2645) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+30
Выясняется, мало им беднягам платят. А ведь платят не только из бюджета. И все-равно мало
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22.06.2021 17:35
+28
самые нуждающиеся и умирающие с голоду
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22.06.2021 17:36
+27
обратите внимание у кого они эти деньги забрали. уроды
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22.06.2021 17:41
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22.06.2021 17:34 Ответить
По 100 тис грн зарплати суддям, а в країні беззаконня! А працівникам судів, які за 5 тис. грн горбатять на судочинство - дулю!
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22.06.2021 18:33 Ответить
Выясняется, мало им беднягам платят. А ведь платят не только из бюджета. И все-равно мало
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22.06.2021 17:35 Ответить
падаль зебильная.
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22.06.2021 17:36 Ответить
самые нуждающиеся и умирающие с голоду
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22.06.2021 17:36 Ответить
Деньги не его, а налогоплательщиков, пусть их компенсирует народу!
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22.06.2021 17:37 Ответить
ПралЬна.

"Тарифы на отопление и горячую воду в этом году вырастут на треть, - прогноз Минэкономики"
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22.06.2021 17:47 Ответить
Теперь будут судить на 600 млн справедливее.
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22.06.2021 17:37 Ответить
600 это гарантия неподкупности
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22.06.2021 17:39 Ответить
Черную Дыру накормить невозможно.
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23.06.2021 06:20 Ответить
Хабарів не вистачає на безбідне існування то знову полізли у кишеню до платників податків.
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22.06.2021 17:40 Ответить
обратите внимание у кого они эти деньги забрали. уроды
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22.06.2021 17:41 Ответить
А що ж це вони виграють, постійно, коли кацапня програє. Ваві ж неВдобно в очі фуйлу дивитись.
А якщо серйозно, це просто мерзення зелена падаль, яка нищить все чого торкається. І робить це абсолютно свідомо, а не по недосвідченості.
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22.06.2021 17:52 Ответить
на олимпийцах много не распилишь, а по земле и не только нужно чтобы "правильные" ркшкния выносились. Так что это аванс за услуги, только за счет налогоплательщиков.
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22.06.2021 18:06 Ответить
Тільки це не просто олімпійці.
Ці зелені паскуди у людей з фізичними вадами забирають мрію.
"Подготовка и участие национальных сборных команд в Паралимпийских и Дефлимпийских играх"
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22.06.2021 18:11 Ответить
Разумков підписав закон про виділення додаткових 600 млн на зарплати суддям - Цензор.НЕТ 2237
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22.06.2021 20:47 Ответить
Когда уже наши судьи смогут сказать "Хватит, достаточно!"?
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22.06.2021 17:42 Ответить
когда у каждого судьи будет пеньковый галстук и табуретка, не раньше
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22.06.2021 18:00 Ответить
Да хрен ты это дождёшься, они скорее скажут: - МАЛОВАТО ЧТОТО.
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22.06.2021 19:12 Ответить
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22.06.2021 17:42 Ответить
"Схоже слуги народу ні дня не можуть прожити без скандалів. Ось і авторка цитати про неякісних дітей, депутатка і Глава Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Галина Третьякова знову відзначилася. Так депутатка заявила, що 5-5,5 тис. гривень зарплати "достатньо" для українців.
https://www.youtube.com/watch?v=ccBYH2MRgU0
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22.06.2021 17:42 Ответить
Она мразь, вдень такую сумму тратит, а за месяц от такой суммы - подохла бы совсем...
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22.06.2021 19:19 Ответить
они же теперь не уедут в польшу
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22.06.2021 17:43 Ответить
кулубнику собирать ))))
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22.06.2021 18:03 Ответить
Реформа судової системи від Зеленського і Коломоського. Просто купили усю судову систему. Тепер чекаємо на незаангажовані судові рішення.
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22.06.2021 17:44 Ответить
Пересидент - зеленский ( кукловод - Ермак) ,спикер - Разумков, глава фракции Ара и хамия и т.д и тп. А УКРАИНЦЫ ЕСТЬ У ВЛАСТИ В Украине? Навыбирали??
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22.06.2021 17:44 Ответить
Может перепутал? Может медикам?
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22.06.2021 17:45 Ответить
Суки кончені !!!
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22.06.2021 17:45 Ответить
ЗЕльоная Зрада захотела защититься "Законом об антисиметизме" -

они что-то учуяли......

https://lenta.ru/tags/persons/vyatrovich-vladimir/ Владимир Вятрович раскритиковал законопроект о противодействии антисемитизму на Украине, который был принят парламентом в первом чтении в июне. Об этом он написал на своей странице в https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych/posts/10219736157453916 Facebook .
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22.06.2021 17:45 Ответить
скоро выберем новую власть и тогда эта вся шобла
вернет деньги народу в полном обеме а эти будут
ликвидированы чтобы другим было неповадно.
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22.06.2021 17:46 Ответить
Да хренушки уже дождёшься от них эти деньюшки, не мечтай даже.
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22.06.2021 19:26 Ответить
Новая власть будет ещё хуже. Если нет смелости организовать Майдан и импичмент, то всё остальное уже не поможет. На ждёт путь Московии и Беларуссии.
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22.06.2021 20:10 Ответить
Разумков подписал закон о выделении дополнительных 600 млн на зарплаты судьям - Цензор.НЕТ 9135
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22.06.2021 17:48 Ответить
Це ми вже живемо по-новому чи ще ніт?
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22.06.2021 17:52 Ответить
Ну шо, зебіли!!! Мажте, а що не мажеться-в карман ложіть!
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22.06.2021 17:53 Ответить
виплатити заборгованність ЗСУ у зебілів немає коштів, а на суддівських гнид, у них є додаткові 600млн. бо для зебанаріума вороги не московсько-фашистскі окупанти, а власні громадяни.
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22.06.2021 17:55 Ответить
Один умный человек сказал: "У всякой власти, враг №1 собственный народ!"
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22.06.2021 18:16 Ответить
НУ ГДЕ ЖЕ СОВЕСТЬ У ЭТОЙ ТАК НАЗЫВАЕМОЙ власти ????
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22.06.2021 18:06 Ответить
Та совесть осталась на том рояле, где клоун играл...
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22.06.2021 19:29 Ответить
суддя це не посада....це щастя......
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22.06.2021 18:07 Ответить
///
В Украине продолжает расти задолженность по зарплате.
По состоянию на начало апреля 2021 года долг составлял 3,38 млрд грн, это на 5,3% выше в сравнении с месяцем раньше.

3,38 млрд грн - это рекордная задолженность по зарплате с 2011 года.
По состоянию на апрель 2011-го долг составлял 1,23 млрд грн, через год он снизился до 966,7 млн грн..............в 2018-м - 2,42 млрд грн, в 2019-м - 2,46 млрд грн., в 2021 - 3,38 млрд.грн.
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22.06.2021 18:08 Ответить
Судьям на бензин для их Лексусов и Мерседесов
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22.06.2021 18:13 Ответить
Это, явный подкуп правосудия!
На месте этих "судьей", я бы постеснялся бы брать зарплату вообще, тем более у инвалидов, но деньги не пахнут...
PS: Судейская зЕформа, однако! Таксисты и проститутки, любой власти нужны
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22.06.2021 18:13 Ответить
Господа присяжные заседатели! Подсудимые пытались откровенным подкупом судебной власти получить оправдательный приговор в процессе торговли национальными интересами Украины за незаконную оплату в конвертах прямо в зале заседаний Верховной Рады. Прошу учесть при рассмотрении этого дела крайнюю нужду подсудимых при исполнении ими государственных обязанностей, повлёкшую нечеловеческую любовь к деньгам...
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22.06.2021 18:15 Ответить
Младой рыг подкармливает своих воссалов
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22.06.2021 18:16 Ответить
Малавата будет, малавата
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22.06.2021 18:16 Ответить
остальное разрешили взятками добрать
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22.06.2021 18:33 Ответить
Наверное это тоже паралемпийские судьи самые бедные в Украине.
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22.06.2021 18:31 Ответить
ну слава богу . наконец то вспомнили о наших нищих и обездоленных судьях
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22.06.2021 18:32 Ответить
Маловато будет!
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22.06.2021 18:37 Ответить
На фоне многомесячных задержках бюджетных выплат, включая мизерные зарплаты, нищенских пенсий подавляющей части населения, это крепкий камень в фундамент Суда Линча.
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22.06.2021 18:39 Ответить
А вот это правильно. Мы их , сук , баблом задушим.
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22.06.2021 19:00 Ответить
В 14-м надо было активней действовать, ребята
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22.06.2021 19:18 Ответить
НАМ ЕЩЁ 600 000 000 НА ЗАРПЛАТУ !?!?!?
Разумков подписал закон о выделении дополнительных 600 млн на зарплаты судьям - Цензор.НЕТ 4113
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22.06.2021 19:32 Ответить
ну где же Робин Гуд ???
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22.06.2021 19:42 Ответить
у паралимпийцев это может быть единственная радость, а те твари не нажрутся никак..
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22.06.2021 19:46 Ответить
. Расходы на подготовку олимпийцев, паралимпийцев и дефлимпийцев, соответственно, сократятся до 1 миллиарда 760 миллионов. Источник: https://censor.net/ru/n3272808
От вам і ;хужє нє будєт;.
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22.06.2021 19:57 Ответить
Самые бедные! А зарплату участникам АТО вообще уже платить не будем?
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22.06.2021 20:02 Ответить
Можна подумати перестануть продаватися ! У проституток більше честі, а їм безхмарні зарплати, пільги, безкарність + хабарчики, і всеодно навіть режиму палки у колеса вставляють . Поки народ їх не буде сам призначати на виборах хоча б раз у два роки, доти у них небуде страху навіть від Пріцєдєнта !!!
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22.06.2021 20:17 Ответить
Епоха бідності закінчилась у суддів, на черзі вчителі)
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22.06.2021 20:19 Ответить
Разумков підписав закон про виділення додаткових 600 млн на зарплати суддям - Цензор.НЕТ 5828
У кого уже через край, тому ещё больше подавай!
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22.06.2021 20:24 Ответить
Разумков підписав закон про виділення додаткових 600 млн на зарплати суддям - Цензор.НЕТ 7299

- Давайте реформировать суды!
- Давайте.
- Надо 600 миллионов.
- На реформу?
- На судей.
- Зачем?
- Ну, мы им дадим 600 миллионов, они станут богатыми, им больше не нужно будет брать взяток, и они станут честными.
- Гениальная идея, Владимир Александрович!
- Теперь надо где-то взять 600 миллионов.
- Не проблема, вот я тут во сне придумал такой новый наложец…
- Данилка, заткнись, а то скоро будут ******* всех без разбору.
- Давайте заберём 600 миллионов у паралимпийцев?
- А можно?
- А **** они нам сделают, у них же ручек и ножек нет.
- Ну как-то нехорошо…
- Да ладно, им не нужны деньги на самом деле, скінчилась епоха зубожіння, они все богатые.
- А судьи не богатые?
- А судьи недостаточно богатые. Вот ты богатый?
- (пряча в карман виллу в Италии) Нет, я бедный и честный.
- Так и запишем, недостаточно богатый. А если тебе дать 600 миллионов, ты будешь достаточно богатый?
- Не знаю, давай 600 миллионов и проверим.
- Да, стоит проверить!
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22.06.2021 20:45 Ответить
А ж.па не луснет,блин что творят!
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22.06.2021 20:47 Ответить
Бедные, несчастные судейские. Мдя....не легко жить на мизерную зарплату судьи.
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22.06.2021 21:04 Ответить
Разумков підписав закон про виділення додаткових 600 млн на зарплати суддям - Цензор.НЕТ 265
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22.06.2021 21:07 Ответить
А трутням, все мало! Всі наші податки, які ми всі сплачуємо, йдуть на їх безбідне життя! Доколи, ми будемо цих бездієвих/продажних сволот утримувати?!
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22.06.2021 22:24 Ответить
Навеяло старый анекдот.
Голова колгоспу на зборах:
- У минулому році ми посіяли 5 га буряка, але все з'їв клятий довгоносик У цьому посіяли 10 га, але він знову все зжер. Пропоную на наступний рік посіяти 15 га, нехай та скотиняка вдавиться!

Так и тут. ))
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22.06.2021 23:06 Ответить
Деньги будут, вон титан выставили на продажу за 3,5 млрд грн - бюджетники те что покрупнее, уже радуются и уже новые тачки выбирают. А старые продадут тем кто помельче. Круговорот - природе.
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23.06.2021 10:23 Ответить
 
 