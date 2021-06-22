Разумков подписал закон о выделении дополнительных 600 млн на зарплаты судьям
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон об увеличении расходов на обеспечение осуществления правосудия местными и апелляционными судами.
Об этом свидетельствуют данные в карточке проекта "О внесении изменений в Закон Украины" О Государственном бюджете Украины на 2021 "об увеличении расходов на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами" (№5304) на сайте Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В ней отмечается, что 22 июня закон возвращен с подписью председателя ВР и направлен на подпись президенту.
Документ вносит изменения в приложения №№3 и 7 закона о госбюджете-2021. Расходы по статье "Осуществление правосудия местными, апелляционными судами и функционирования органов и учреждений правосудия" увеличиваются на 600 миллионов гривен. В то же время на эту же сумму сокращается финансирование программы "Подготовка и участие национальных сборных команд в Паралимпийских и Дефлимпийских играх".
Таким образом, после пересмотра бюджетных назначений нынешние ассигнования на государственную судебную администрацию возрастут до 16 млрд 253 млн гривен. Расходы на подготовку олимпийцев, паралимпийцев и дефлимпийцев, соответственно, сократятся до 1 миллиарда 760 миллионов.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, дополнительные средства будут направлены прежде всего на урегулирование вопросов оплаты труда работников аппаратов местных и апелляционных судов. Авторы документа отмечают, что заявленное финансовое обеспечение системы правосудия составляет лишь 38,4% от потребности.
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А якщо серйозно, це просто мерзення зелена падаль, яка нищить все чого торкається. І робить це абсолютно свідомо, а не по недосвідченості.
Ці зелені паскуди у людей з фізичними вадами забирають мрію.
"Подготовка и участие национальных сборных команд в Паралимпийских и Дефлимпийских играх"
https://www.youtube.com/watch?v=ccBYH2MRgU0
они что-то учуяли......
https://lenta.ru/tags/persons/vyatrovich-vladimir/ Владимир Вятрович раскритиковал законопроект о противодействии антисемитизму на Украине, который был принят парламентом в первом чтении в июне. Об этом он написал на своей странице в https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych/posts/10219736157453916 Facebook .
вернет деньги народу в полном обеме а эти будут
ликвидированы чтобы другим было неповадно.
В Украине продолжает расти задолженность по зарплате.
По состоянию на начало апреля 2021 года долг составлял 3,38 млрд грн, это на 5,3% выше в сравнении с месяцем раньше.
3,38 млрд грн - это рекордная задолженность по зарплате с 2011 года.
По состоянию на апрель 2011-го долг составлял 1,23 млрд грн, через год он снизился до 966,7 млн грн..............в 2018-м - 2,42 млрд грн, в 2019-м - 2,46 млрд грн., в 2021 - 3,38 млрд.грн.
На месте этих "судьей", я бы постеснялся бы брать зарплату вообще, тем более у инвалидов, но деньги не пахнут...
PS: Судейская зЕформа, однако! Таксисты и проститутки, любой власти нужны
От вам і ;хужє нє будєт;.
У кого уже через край, тому ещё больше подавай!
- Давайте реформировать суды!
- Давайте.
- Надо 600 миллионов.
- На реформу?
- На судей.
- Зачем?
- Ну, мы им дадим 600 миллионов, они станут богатыми, им больше не нужно будет брать взяток, и они станут честными.
- Гениальная идея, Владимир Александрович!
- Теперь надо где-то взять 600 миллионов.
- Не проблема, вот я тут во сне придумал такой новый наложец…
- Данилка, заткнись, а то скоро будут ******* всех без разбору.
- Давайте заберём 600 миллионов у паралимпийцев?
- А можно?
- А **** они нам сделают, у них же ручек и ножек нет.
- Ну как-то нехорошо…
- Да ладно, им не нужны деньги на самом деле, скінчилась епоха зубожіння, они все богатые.
- А судьи не богатые?
- А судьи недостаточно богатые. Вот ты богатый?
- (пряча в карман виллу в Италии) Нет, я бедный и честный.
- Так и запишем, недостаточно богатый. А если тебе дать 600 миллионов, ты будешь достаточно богатый?
- Не знаю, давай 600 миллионов и проверим.
- Да, стоит проверить!
Голова колгоспу на зборах:
- У минулому році ми посіяли 5 га буряка, але все з'їв клятий довгоносик У цьому посіяли 10 га, але він знову все зжер. Пропоную на наступний рік посіяти 15 га, нехай та скотиняка вдавиться!
Так и тут. ))