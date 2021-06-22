Разумков подписал закон о выделении дополнительных 600 млн на зарплаты судьям

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон об увеличении расходов на обеспечение осуществления правосудия местными и апелляционными судами.

Об этом свидетельствуют данные в карточке проекта "О внесении изменений в Закон Украины" О Государственном бюджете Украины на 2021 "об увеличении расходов на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами" (№5304) на сайте Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В ней отмечается, что 22 июня закон возвращен с подписью председателя ВР и направлен на подпись президенту.

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Документ вносит изменения в приложения №№3 и 7 закона о госбюджете-2021. Расходы по статье "Осуществление правосудия местными, апелляционными судами и функционирования органов и учреждений правосудия" увеличиваются на 600 миллионов гривен. В то же время на эту же сумму сокращается финансирование программы "Подготовка и участие национальных сборных команд в Паралимпийских и Дефлимпийских играх".

Таким образом, после пересмотра бюджетных назначений нынешние ассигнования на государственную судебную администрацию возрастут до 16 млрд 253 млн гривен. Расходы на подготовку олимпийцев, паралимпийцев и дефлимпийцев, соответственно, сократятся до 1 миллиарда 760 миллионов.

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Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, дополнительные средства будут направлены прежде всего на урегулирование вопросов оплаты труда работников аппаратов местных и апелляционных судов. Авторы документа отмечают, что заявленное финансовое обеспечение системы правосудия составляет лишь 38,4% от потребности.