До закону про олігархів потрібен закон про лобізм, - Разумков
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Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що закон про олігархів має бути доповнений законом про лобізм.
Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.
"Мені здається, що має бути ще один закон до цього. 100%. Це закон про лобізм. Не в тому розумінні, в якому він існує сьогодні в суспільстві, тому що він існує з позначкою мінус. А в тому варіанті, який ми можемо побачити у США, в Європі, де все відкрито, де є люди-лобісти, які відстоюють інтереси бізнесу, не порушуючи закон. Вони декларують свої статки, контакти і багато-багато іншого. І це точно допоможе вивести у публічну площину все негативне, що сьогодні, на жаль, є в українській політиці", – зазначив Разумков.
Він припустив, що ухвалення закону про олігархів забезпечить "більш правильні, прозорі правила гри, правила відносин з представниками великого бізнесу". Голова парламенту очікує, що законопроєкт отримає підтримку в першому читанні, а в другому народні депутати – в тому числі він сам – матимуть до нього пропозиції.
Зокрема, Разумков повторив свою тезу про те, що статус олігарха має визначати окрема, спеціально створена структура, а не Рада національної безпеки і оборони.
На питання, чи є законопроєкт про лобізм у далекій перспективі, спікер відповів негативно.
"Ми будемо ним займатися. І незабаром він все ж таки з’явиться у стінах Верховної Ради України. Він буде непростий. Я розумію, що буде багато і критики. Але тут є два варіанти: або не йти цим шляхом, далі закривати очі на те, що відбувається за лаштунками, або все ж таки зробити і Верховну Раду відкритою для суспільства, для публічної політики, щоб все відбувалося "не під ковдрою", а так, щоб всі про це знали", – додав він.
Текст внесеного президентом Володимиром Зеленським законопроєкту про олігархів наданий для ознайомлення Верховній Раді 3 червня.
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Оце так так боротьба
Давайте без антиолігархічного закону обійдемось. Всі інструменти вже є - антимонопольний комітет, НАБУ, суди, тощо.
Навіщо отой дубляж імені зеленського....
Закон о лоббизме, закон об олигархах,... как " приправа" к истинному правосудию, к подлинной независимости всех "гілок" власти, прессы от руководящего и направляющего влияния партии&правЫтЭльства& мудрого полютбюро при президенте - честь и совесть всего всего... Иначе то же "если нельзя, а очень хочется..."
Якого глека розбив Порошенко з бабломойським? Факти, будьте ласкаві.
https://www.youtube.com/watch?v=NprQjW3BKoo
Деолигархизация - независимый суд, вменяемая правоохранительная система(а не аваковщина), ликвидация монополизма как явления. Хоть сколько-нибудь грамотные граждане тоже будут способствовать избавлению от олигархата. Но пока всего этого нет. И не предвидится.
1. Заборонити офшори 2. Забрати телеканали 3. Націоналізація Облгазів та Обленерго та т.д.... А не писати безкінечні закони - котрі ніхто виконувати не буде, та + ще -- Вiдмiнити ТЕ, ЩО Монобiльшiсть (слуги олiгархiв) наприймала "За конверти" в угоду олiгархам !!! (с)