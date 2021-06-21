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До закону про олігархів потрібен закон про лобізм, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

До закону про олігархів потрібен закон про лобізм, - Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що закон про олігархів має бути доповнений законом про лобізм.

Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Мені здається, що має бути ще один закон до цього. 100%. Це закон про лобізм. Не в тому розумінні, в якому він існує сьогодні в суспільстві, тому що він існує з позначкою мінус. А в тому варіанті, який ми можемо побачити у США, в Європі, де все відкрито, де є люди-лобісти, які відстоюють інтереси бізнесу, не порушуючи закон. Вони декларують свої статки, контакти і багато-багато іншого. І це точно допоможе вивести у публічну площину все негативне, що сьогодні, на жаль, є в українській політиці", – зазначив Разумков.

Також читайте: Законопроєкт Зеленського про олігархів потребує доопрацювання, - комітет ВР з питань інтеграції України в ЄС

Він припустив, що ухвалення закону про олігархів забезпечить "більш правильні, прозорі правила гри, правила відносин з представниками великого бізнесу". Голова парламенту очікує, що законопроєкт отримає підтримку в першому читанні, а в другому народні депутати – в тому числі він сам – матимуть до нього пропозиції.

Зокрема, Разумков повторив свою тезу про те, що статус олігарха має визначати окрема, спеціально створена структура, а не Рада національної безпеки і оборони.

На питання, чи є законопроєкт про лобізм у далекій перспективі, спікер відповів негативно.

Також читайте: Рада спробує ухвалити закон про деолігархізацію до кінця поточної сесії, - Стефанчук

"Ми будемо ним займатися. І незабаром він все ж таки з’явиться у стінах Верховної Ради України. Він буде непростий. Я розумію, що буде багато і критики. Але тут є два варіанти: або не йти цим шляхом, далі закривати очі на те, що відбувається за лаштунками, або все ж таки зробити і Верховну Раду відкритою для суспільства, для публічної політики, щоб все відбувалося "не під ковдрою", а так, щоб всі про це знали", – додав він.

Текст внесеного президентом Володимиром Зеленським законопроєкту про олігархів наданий для ознайомлення Верховній Раді 3 червня.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
Что и требовалось доказать: закон об олигархах только против Пороха, для бабушки Бени лазейка в законе о лоббизме.
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21.06.2021 09:06
+15
Тільки вивіску змінять.
Оце так так боротьба До закону про олігархів потрібен закон про лобізм, - Разумков - Цензор.НЕТ 6444
Давайте без антиолігархічного закону обійдемось. Всі інструменти вже є - антимонопольний комітет, НАБУ, суди, тощо.
Навіщо отой дубляж імені зеленського....
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21.06.2021 09:13
+10
За таке, "в странє гдє вольно дишит чілавєк" тебе вже мабуть би расстрєлялі))). Почекай, у мудрого наріду повинен з'явитись імунітет до сватів і халяви))
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21.06.2021 09:07
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Для початку треба посадити кількасот дерев (це не мільярд. це простіше), і розвішати на них союз дебілів та негідників, що зараз "керує" країною.
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21.06.2021 09:03 Відповісти
За таке, "в странє гдє вольно дишит чілавєк" тебе вже мабуть би расстрєлялі))). Почекай, у мудрого наріду повинен з'явитись імунітет до сватів і халяви))
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21.06.2021 09:07 Відповісти
Мудрий нарід невиліковний, він просто побіжить обирати іншого чарівника
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21.06.2021 09:41 Відповісти
Закон о лобизме это когда по пятнашке зеленых от бородатой бабушке раз в месяц носят.
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21.06.2021 12:09 Відповісти
Нет. Закон о лоббизме, это когда по пятнашке всё равно носят, и носить будут. Хоть ЕСВ с них платите, и подоходный опять же.
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21.06.2021 13:01 Відповісти
Что и требовалось доказать: закон об олигархах только против Пороха, для бабушки Бени лазейка в законе о лоббизме.
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21.06.2021 09:06 Відповісти
а второй палец куда засунул обмылок ??? ты ж будешь первым обвинителем когда плесень кандалами зазвенит за всё содеянное.
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21.06.2021 09:08 Відповісти
Тільки вивіску змінять.
Оце так так боротьба До закону про олігархів потрібен закон про лобізм, - Разумков - Цензор.НЕТ 6444
Давайте без антиолігархічного закону обійдемось. Всі інструменти вже є - антимонопольний комітет, НАБУ, суди, тощо.
Навіщо отой дубляж імені зеленського....
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21.06.2021 09:13 Відповісти
за те, щоб запрацював антимонопольний комплекс законодавства - навіть згадувати не хоче...
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21.06.2021 09:14 Відповісти
НЕМАЄ у нас ніякіх олігархів, бо олігарх ЗАРОБЛЯЄ свої грош і статки, чого не робив ЖОДЕН з українських псевдо-"олігархів". Той, хто ВКРАВ державне майно безоплатно, як Пінчук чи Ахмєтов, чи той, хто БАРИЖИТЬ з вкраденим іншими держмайном, зкуповуючи крадене, як Коломойський, має зовсім іншу назву - кримінальний злочинець.
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21.06.2021 09:18 Відповісти
Это поиск " культурного" .. даже нет, не так.. " иностранного," слова для обозначения власти олигархата в стране.. а в итоге тот же набор, только в другой упаковке.. Те же нанятые олигархами в депутаты персонажи.., или купленные в процессе, выдвижение нужных лиц в правительство, премьеры, спикеры и президенты, продвижение своих интересов ( за частую не совпадающими с интересами страны, и уж тем более 95% ее населения) во всех сферах, включая судебную.. И ничего не изменив по сути, просто заменив " красивым" словом - " лоббирование", будем вновь (как всегда) трубить о "достижениях", " победах", " супер реформах" и т.д.
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21.06.2021 09:21 Відповісти
Давно пора!
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21.06.2021 09:24 Відповісти
Закон о лоббизме, закон об олигархах,... как " приправа" к истинному правосудию, к подлинной независимости всех "гілок" власти, прессы от руководящего и направляющего влияния партии&правЫтЭльства& мудрого полютбюро при президенте - честь и совесть всего всего... "Закон о лоббизме. Не в том смысле, в котором он существует сегодня в обществе, потому что он существует с отметкой минус. А в том варианте, который мы можем увидеть в США, в Европе, где все открыто, где есть люди-лоббисты, которые отстаивают интересы бизнеса, не нарушая закон. Они декларируют свои доходы, контакты и многое-многое другое. И это точно поможет вывести в публичную плоскость все негативное, что сегодня, к сожалению, в украинской политике". Закон о лоббизме, закон об олигархах,... как " приправа" к истинному правосудию, к подлинной независимости всех "гілок" власти, прессы от руководящего и направляющего влияния партии&правЫтЭльства& мудрого полютбюро при президенте - честь и совесть всего всего... Иначе то же "если нельзя, а очень хочется..."
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21.06.2021 09:25 Відповісти
разумков, баран, всі ваші закони-до пзди.
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21.06.2021 09:26 Відповісти
На матче Украина-Австрия в столице Румынии фанаты сборной Украины будут петь не Путлер Мудак,а "Хто не скаче, той мокцалюга тупа падлюка" До закону про олігархів потрібен закон про лобізм, - Разумков - Цензор.НЕТ 4258 До закону про олігархів потрібен закон про лобізм, - Разумков - Цензор.НЕТ 4258
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21.06.2021 09:36 Відповісти
Главный ломбардщик страны хочет приструнить олигархов? Ну-ну!
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21.06.2021 09:41 Відповісти
Почему бы и нет? Еще затянуть ремни так , что бы население последнее понесло сдавать в ломбарды! Прямой у Димки интерес! Так, просто шутка...
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21.06.2021 15:58 Відповісти
Боятся Пороха как черти ладана. Впрочем, и так понятно что они - черти.
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21.06.2021 09:44 Відповісти
Я с баранами с РАБссиянской помойки не общаюсь,долбодятел ты Мавзолейный...,касательно Цензора,то я на нем с 2004 года....,отец Сенатор покойный пришел после меня...,через месяц...,фуфлыжник задроченый...кати в Мавзолей за чЛенина болеть... До закону про олігархів потрібен закон про лобізм, - Разумков - Цензор.НЕТ 2920
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21.06.2021 09:50 Відповісти
За что ненавидят Порошенко?к примеру Ольга *********,а все банально просто,Порошенко почти не сделал политических ошибок во внешней политике Украины...,потому СкреПОНОСные и бесятся восьмой год...,включая все ту же ********* и прочих Сикелево-Соловьевых... До закону про олігархів потрібен закон про лобізм, - Разумков - Цензор.НЕТ 8886 До закону про олігархів потрібен закон про лобізм, - Разумков - Цензор.НЕТ 4148Норкиных и остальное Мавзолейное ОТРЕБЬЕ...
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21.06.2021 09:54 Відповісти
И семья у него образцово- показательная - не за что уцепиться. Многодетный отец, детки умные и патриотические. С этой футболкой сына, которую он одел на Хэллоуин вместо пугала носятся как с писаной торбой. Так ведь больше не к чему прицепиться.
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21.06.2021 10:49 Відповісти
Даже интересно, как сами олигархи или их представителе в Верховной Раде будут голосовать за закон, который как бы ущемляет их, а других там нет и не может быть в принципе, так как простому крестьянину или учителю депутатом не стать никогда, не хватит финансов, только в кино такое бывает.
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21.06.2021 10:02 Відповісти
Красавчик. Давай, створюй ще одну структуру, в якій буде по представнику від кожного олігарха. Гарна отмазка, щоб похоронити цей закон.
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21.06.2021 10:02 Відповісти
До закону про олігархів потрібен закон про лобізм, - Разумков - Цензор.НЕТ 4540 До закону про олігархів потрібен закон про лобізм, - Разумков - Цензор.НЕТ 5829
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21.06.2021 10:03 Відповісти
До закону про олігархів потрібен закон про лобізм, - Разумков - Цензор.НЕТ 2671
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21.06.2021 10:09 Відповісти
Тільки трубу йому дав Порошенко, а не Зеленський. Як і три канали дозволив купити. Чомусь Медведчуку це легко вдалось, а як Порошенко з Коломойським розбили глека, то останньому прийшлось виїхати з країни. Це щодо можливості Порошенка впливати на будь-які процеси в країні.
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21.06.2021 13:15 Відповісти
Яку трубу Порошенко дав мертвечуку? Факти, будьте ласкаві.
Якого глека розбив Порошенко з бабломойським? Факти, будьте ласкаві.
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21.06.2021 13:23 Відповісти
" Санкции Фирташу: ЗеБеня облапошил украинцев и слепил борьбу с олигархами по лекалам Кремля "
https://www.youtube.com/watch?v=NprQjW3BKoo
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21.06.2021 10:07 Відповісти
Мудрий нарід сам себе облапошив. Зробив себе разом. Хто ж йому дохтур?
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21.06.2021 10:23 Відповісти
Итак, борьба зелупенцев с олигархами выгляди так: ахметову простили 600 млн долгов перед госкомпаниями, фирташу и другим мародерам простили 21 млрд перед нафтогазом, а еще пинчук, ахметов, каломойше пользуются услугами УЗ почти бесплатно, а разница покрывается за счет пассажирских перевозок. Ну вишенка на торте 2020-й год: когда вся страна сидела в локдаунах и бизнесы терпели колосальные убытки, олигархи которые привели зелупу к власти хорошо прибарахлились за наш счет: ахметов на 5млрд, мертведчук - на 1 млрд, ахметов-пинчук-фирташ "потолстели" более чем на 1.5 млрд. Как еще зебилы хотят бороться с олигархами, потому что их "борьба" очень дорого обходится украинцам?!!
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21.06.2021 10:17 Відповісти
А Петько схуд чи що, за час боротьби Зеленського з невірними олігархами? Та коли українську землю просеруть всі разом, українцям ще гірше стане! Фракція Порошенка і зеленодупоголові голосували в ВР за продаж землі сілььськогосподарського призначення.
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21.06.2021 15:54 Відповісти
До закону про олігархів потрібен закон про лобізм, - Разумков - Цензор.НЕТ 444
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21.06.2021 10:21 Відповісти
Зате ЗЕпіару будуть повні штани.
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21.06.2021 10:25 Відповісти
для Зе!білів і ЗЕпіару не треба, вони кінчають і від Хрепліки:"Тобі личить моє кохання..."
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21.06.2021 12:28 Відповісти
Чем меньше законов за время каденции Зели тем лучше. Меньше потом отменять после импичмента.
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21.06.2021 10:32 Відповісти
давай закон о пианистах!
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21.06.2021 10:34 Відповісти
Закон о деолигархизации - это не про банковский счет. Трамп - миллиардер. Но олигарх ли он? Нет. В США существует система противовесов желанию пожить за счет бюджета и народа. Кто залезет в бюджет - тому будет не очень здорово. У нас же преднамеренно разжигается в толпе жлобство, из-за которого они перестанут соображать. Происходящее - чистейшая шариковщина.
Деолигархизация - независимый суд, вменяемая правоохранительная система(а не аваковщина), ликвидация монополизма как явления. Хоть сколько-нибудь грамотные граждане тоже будут способствовать избавлению от олигархата. Но пока всего этого нет. И не предвидится.
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21.06.2021 10:48 Відповісти
А закон про рівні дороги, про сміття, про архітектурне будівництво, та й про депутатів потрібен. Закони - лише для себе й про себе. Кажу ж - це дуже обмежені люди в чумадані, які поза свого чумадану не здатні вилізти.
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21.06.2021 10:51 Відповісти
И кого они будут лоббировать? Они же избираются от народа и зарплату с народного бюджета получают? У этих террористов, которые терроризируют народ не началось помутнение от откатов с бюддета?Так может им сменить профессию и пусть идут на вольные хлеба заниматься бизнесом , платить налоги в бюджет, а не брать себе зарплату и хабари из его, если они смогут, что то заработать эти рукожопые и безмозглые и хитрожопые, а голова у их предназначена только, что ьы есть, даже не есть, а жрать.
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21.06.2021 10:58 Відповісти
Я в принципе - за. Все равно лоббирование будет и это может быть положительное дело. Украинские олигархи в первую очередь защищают свой бизнес, а заодно и интересы своих рабочих. И экономика Украины в основном это частный бизнес. Пусть дают официальные взятки и платят с них налоги. А не то депутаты будут выигрывать в лоторею по три раза подряд. И так это лоббирование будет под контролем государства. Ну не принимать же законы в интересах индийского или китайского олигархата в конце то концов ( как это уже было)
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21.06.2021 10:58 Відповісти
Ніколи не розумів, як можна офіційно підтвердити виграш 3 рази на рік на великі суми. До закону про олігархів потрібен закон про лобізм, - Разумков - Цензор.НЕТ 7148
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21.06.2021 11:34 Відповісти
А к закону о лоббизме, надо принять закон о политической проституции.
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21.06.2021 11:35 Відповісти
ПИтають чого ми не в НАТО і ЕС , того придурки
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21.06.2021 11:43 Відповісти
"Міслітєль" який не хотів розмовляти українською
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21.06.2021 12:02 Відповісти
Разумков, а ти не вважай а диктуууууЙ! Ти Голова головної гілки влади в Україні! Ти ж не слуга Нелоха!
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21.06.2021 12:30 Відповісти
Разумков-один из лобистов олигархов.
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21.06.2021 12:38 Відповісти
А Зебуины все неЛохов подкармливают новой инфой чтобы те пережевывали, молчали и радовались... До закону про олігархів потрібен закон про лобізм, - Разумков - Цензор.НЕТ 2978
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21.06.2021 12:48 Відповісти
Хуже не будет!
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21.06.2021 13:07 Відповісти
Божечко Милий, який же розумний цей хлопчина, разумков...)))
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21.06.2021 13:08 Відповісти
Нужны не законы фейковые об олигархах, а посадки в тюрьмы олигархов по тем законам, что есть, ибо они их нарушили на срок не один пожизненный! Да вся эта власть фальшивая и работает на олигархов - мафия одна - организованная преступность. Бандиты захватили страну и грабят ее как только можно.
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21.06.2021 13:10 Відповісти
Розумков за переживал, что ему зарплату олигархи не смогут плотить.
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21.06.2021 13:11 Відповісти
Розумкова духа во власти не должно быть! Люди никто не голосуйте за эту крысу олигархическую!
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21.06.2021 13:12 Відповісти
АНТІОЛІГАРХІЧНА РЕФОРМА ЗА ОДИН ДЕНЬ
1. Заборонити офшори 2. Забрати телеканали 3. Націоналізація Облгазів та Обленерго та т.д.... А не писати безкінечні закони - котрі ніхто виконувати не буде, та + ще -- Вiдмiнити ТЕ, ЩО Монобiльшiсть (слуги олiгархiв) наприймала "За конверти" в угоду олiгархам !!! (с)
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21.06.2021 13:17 Відповісти
Это чья рука крутит пальцем у виска Разумкова?
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21.06.2021 13:40 Відповісти
Закон на законе и законом погоняет. Если бы это действительно работало, то уже принятых законов - с головой, чтобы решить всё. Но они принимаются не для исполнения, а для оправдания существования огромной кучи госорганов. О, кстати, нужно срочно принять закон "Об исполнении законов". Продублировать нормы из Конституции и создать Комитет по контролю за соблюдением законов с подчиненной вертикалью в областях, нарезать бюджет, наделить полномочиями, смешав их с полномочиями уже существующих органов, создать хаос и неразбериху. И собрать срочно прессуху с воплями "мы первые", "до нас никто", "боремся за народ".
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21.06.2021 13:46 Відповісти
Лови вора.
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21.06.2021 14:33 Відповісти
"...есть люди-лоббисты, которые отстаивают интересы бизнеса". А де люди-лоббисты, которые отстаивают интересы граждан Украины ?
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21.06.2021 22:25 Відповісти
 
 