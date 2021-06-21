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К закону об олигархах нужен закон о лоббизме, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

К закону об олигархах нужен закон о лоббизме, - Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что закон об олигархах должен быть дополнен законом о лоббизме.

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Мне кажется, что должен быть еще один закон к этому. 100%. Это закон о лоббизме. Не в том смысле, в котором он существует сегодня в обществе, потому что он существует с отметкой минус. А в том варианте, который мы можем увидеть в США, в Европе, где все открыто, где есть люди-лоббисты, которые отстаивают интересы бизнеса, не нарушая закон. Они декларируют свои доходы, контакты и многое-многое другое. И это точно поможет вывести в публичную плоскость все негативное, что сегодня, к сожалению, в украинской политике ", - отметил Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект Зеленского об олигархах нуждается в доработке, - комитет ВР по вопросам интеграции Украины в ЕС

Он предположил, что принятие закона об олигархах обеспечит "более правильные, прозрачные правила игры, правила отношений с представителями крупного бизнеса". Председатель парламента ожидает, что законопроект получит поддержку в первом чтении, а во втором народные депутаты - в том числе он сам - будут вносить к нему предложения.

В частности, Разумков повторил свой тезис о том, что статус олигарха должна определять отдельная, специально созданная структура, а не Совет национальной безопасности и обороны.

На вопрос, есть ли законопроект о лоббизме в далекой перспективе, спикер ответил отрицательно.

Также читайте: Рада попытается принять закон о деолигархизации до конца текущей сессии, - Стефанчук

"Мы будем им заниматься. И вскоре он все же появится в стенах Верховной Рады Украины. Он будет непростой. Я понимаю, что будет много и критики. Но здесь есть два варианта: или не идти по этому пути, дальше закрывать глаза на то, что происходит за кулисами, или все же сделать и Верховную Раду открытой для общества, для публичной политики, чтобы все происходило "не под одеялом", а так , чтобы все об этом знали", - добавил он.

Текст внесенного президентом Владимиром Зеленским законопроекта об олигархах предоставлен для ознакомления Верховной Раде 3 июня.
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Топ комментарии
+18
Что и требовалось доказать: закон об олигархах только против Пороха, для бабушки Бени лазейка в законе о лоббизме.
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21.06.2021 09:06
+15
Тільки вивіску змінять.
Оце так так боротьба До закону про олігархів потрібен закон про лобізм, - Разумков - Цензор.НЕТ 6444
Давайте без антиолігархічного закону обійдемось. Всі інструменти вже є - антимонопольний комітет, НАБУ, суди, тощо.
Навіщо отой дубляж імені зеленського....
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21.06.2021 09:13
+10
За таке, "в странє гдє вольно дишит чілавєк" тебе вже мабуть би расстрєлялі))). Почекай, у мудрого наріду повинен з'явитись імунітет до сватів і халяви))
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21.06.2021 09:07
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Правила форума Совет форумчан
Для початку треба посадити кількасот дерев (це не мільярд. це простіше), і розвішати на них союз дебілів та негідників, що зараз "керує" країною.
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21.06.2021 09:03 Ответить
За таке, "в странє гдє вольно дишит чілавєк" тебе вже мабуть би расстрєлялі))). Почекай, у мудрого наріду повинен з'явитись імунітет до сватів і халяви))
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21.06.2021 09:07 Ответить
Мудрий нарід невиліковний, він просто побіжить обирати іншого чарівника
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21.06.2021 09:41 Ответить
Закон о лобизме это когда по пятнашке зеленых от бородатой бабушке раз в месяц носят.
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21.06.2021 12:09 Ответить
Нет. Закон о лоббизме, это когда по пятнашке всё равно носят, и носить будут. Хоть ЕСВ с них платите, и подоходный опять же.
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21.06.2021 13:01 Ответить
Что и требовалось доказать: закон об олигархах только против Пороха, для бабушки Бени лазейка в законе о лоббизме.
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21.06.2021 09:06 Ответить
а второй палец куда засунул обмылок ??? ты ж будешь первым обвинителем когда плесень кандалами зазвенит за всё содеянное.
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21.06.2021 09:08 Ответить
Тільки вивіску змінять.
Оце так так боротьба До закону про олігархів потрібен закон про лобізм, - Разумков - Цензор.НЕТ 6444
Давайте без антиолігархічного закону обійдемось. Всі інструменти вже є - антимонопольний комітет, НАБУ, суди, тощо.
Навіщо отой дубляж імені зеленського....
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21.06.2021 09:13 Ответить
за те, щоб запрацював антимонопольний комплекс законодавства - навіть згадувати не хоче...
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21.06.2021 09:14 Ответить
НЕМАЄ у нас ніякіх олігархів, бо олігарх ЗАРОБЛЯЄ свої грош і статки, чого не робив ЖОДЕН з українських псевдо-"олігархів". Той, хто ВКРАВ державне майно безоплатно, як Пінчук чи Ахмєтов, чи той, хто БАРИЖИТЬ з вкраденим іншими держмайном, зкуповуючи крадене, як Коломойський, має зовсім іншу назву - кримінальний злочинець.
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21.06.2021 09:18 Ответить
Это поиск " культурного" .. даже нет, не так.. " иностранного," слова для обозначения власти олигархата в стране.. а в итоге тот же набор, только в другой упаковке.. Те же нанятые олигархами в депутаты персонажи.., или купленные в процессе, выдвижение нужных лиц в правительство, премьеры, спикеры и президенты, продвижение своих интересов ( за частую не совпадающими с интересами страны, и уж тем более 95% ее населения) во всех сферах, включая судебную.. И ничего не изменив по сути, просто заменив " красивым" словом - " лоббирование", будем вновь (как всегда) трубить о "достижениях", " победах", " супер реформах" и т.д.
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21.06.2021 09:21 Ответить
Давно пора!
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21.06.2021 09:24 Ответить
Закон о лоббизме, закон об олигархах,... как " приправа" к истинному правосудию, к подлинной независимости всех "гілок" власти, прессы от руководящего и направляющего влияния партии&правЫтЭльства& мудрого полютбюро при президенте - честь и совесть всего всего... "Закон о лоббизме. Не в том смысле, в котором он существует сегодня в обществе, потому что он существует с отметкой минус. А в том варианте, который мы можем увидеть в США, в Европе, где все открыто, где есть люди-лоббисты, которые отстаивают интересы бизнеса, не нарушая закон. Они декларируют свои доходы, контакты и многое-многое другое. И это точно поможет вывести в публичную плоскость все негативное, что сегодня, к сожалению, в украинской политике". Закон о лоббизме, закон об олигархах,... как " приправа" к истинному правосудию, к подлинной независимости всех "гілок" власти, прессы от руководящего и направляющего влияния партии&правЫтЭльства& мудрого полютбюро при президенте - честь и совесть всего всего... Иначе то же "если нельзя, а очень хочется..."
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21.06.2021 09:25 Ответить
разумков, баран, всі ваші закони-до пзди.
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21.06.2021 09:26 Ответить
На матче Украина-Австрия в столице Румынии фанаты сборной Украины будут петь не Путлер Мудак,а "Хто не скаче, той мокцалюга тупа падлюка" До закону про олігархів потрібен закон про лобізм, - Разумков - Цензор.НЕТ 4258 До закону про олігархів потрібен закон про лобізм, - Разумков - Цензор.НЕТ 4258
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21.06.2021 09:36 Ответить
Главный ломбардщик страны хочет приструнить олигархов? Ну-ну!
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21.06.2021 09:41 Ответить
Почему бы и нет? Еще затянуть ремни так , что бы население последнее понесло сдавать в ломбарды! Прямой у Димки интерес! Так, просто шутка...
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21.06.2021 15:58 Ответить
Боятся Пороха как черти ладана. Впрочем, и так понятно что они - черти.
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21.06.2021 09:44 Ответить
Я с баранами с РАБссиянской помойки не общаюсь,долбодятел ты Мавзолейный...,касательно Цензора,то я на нем с 2004 года....,отец Сенатор покойный пришел после меня...,через месяц...,фуфлыжник задроченый...кати в Мавзолей за чЛенина болеть... До закону про олігархів потрібен закон про лобізм, - Разумков - Цензор.НЕТ 2920
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21.06.2021 09:50 Ответить
За что ненавидят Порошенко?к примеру Ольга *********,а все банально просто,Порошенко почти не сделал политических ошибок во внешней политике Украины...,потому СкреПОНОСные и бесятся восьмой год...,включая все ту же ********* и прочих Сикелево-Соловьевых... До закону про олігархів потрібен закон про лобізм, - Разумков - Цензор.НЕТ 8886 До закону про олігархів потрібен закон про лобізм, - Разумков - Цензор.НЕТ 4148Норкиных и остальное Мавзолейное ОТРЕБЬЕ...
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21.06.2021 09:54 Ответить
И семья у него образцово- показательная - не за что уцепиться. Многодетный отец, детки умные и патриотические. С этой футболкой сына, которую он одел на Хэллоуин вместо пугала носятся как с писаной торбой. Так ведь больше не к чему прицепиться.
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21.06.2021 10:49 Ответить
Даже интересно, как сами олигархи или их представителе в Верховной Раде будут голосовать за закон, который как бы ущемляет их, а других там нет и не может быть в принципе, так как простому крестьянину или учителю депутатом не стать никогда, не хватит финансов, только в кино такое бывает.
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21.06.2021 10:02 Ответить
Красавчик. Давай, створюй ще одну структуру, в якій буде по представнику від кожного олігарха. Гарна отмазка, щоб похоронити цей закон.
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21.06.2021 10:02 Ответить
До закону про олігархів потрібен закон про лобізм, - Разумков - Цензор.НЕТ 4540 До закону про олігархів потрібен закон про лобізм, - Разумков - Цензор.НЕТ 5829
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21.06.2021 10:03 Ответить
До закону про олігархів потрібен закон про лобізм, - Разумков - Цензор.НЕТ 2671
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21.06.2021 10:09 Ответить
Тільки трубу йому дав Порошенко, а не Зеленський. Як і три канали дозволив купити. Чомусь Медведчуку це легко вдалось, а як Порошенко з Коломойським розбили глека, то останньому прийшлось виїхати з країни. Це щодо можливості Порошенка впливати на будь-які процеси в країні.
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21.06.2021 13:15 Ответить
Яку трубу Порошенко дав мертвечуку? Факти, будьте ласкаві.
Якого глека розбив Порошенко з бабломойським? Факти, будьте ласкаві.
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21.06.2021 13:23 Ответить
" Санкции Фирташу: ЗеБеня облапошил украинцев и слепил борьбу с олигархами по лекалам Кремля "
https://www.youtube.com/watch?v=NprQjW3BKoo
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21.06.2021 10:07 Ответить
Мудрий нарід сам себе облапошив. Зробив себе разом. Хто ж йому дохтур?
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21.06.2021 10:23 Ответить
Итак, борьба зелупенцев с олигархами выгляди так: ахметову простили 600 млн долгов перед госкомпаниями, фирташу и другим мародерам простили 21 млрд перед нафтогазом, а еще пинчук, ахметов, каломойше пользуются услугами УЗ почти бесплатно, а разница покрывается за счет пассажирских перевозок. Ну вишенка на торте 2020-й год: когда вся страна сидела в локдаунах и бизнесы терпели колосальные убытки, олигархи которые привели зелупу к власти хорошо прибарахлились за наш счет: ахметов на 5млрд, мертведчук - на 1 млрд, ахметов-пинчук-фирташ "потолстели" более чем на 1.5 млрд. Как еще зебилы хотят бороться с олигархами, потому что их "борьба" очень дорого обходится украинцам?!!
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21.06.2021 10:17 Ответить
А Петько схуд чи що, за час боротьби Зеленського з невірними олігархами? Та коли українську землю просеруть всі разом, українцям ще гірше стане! Фракція Порошенка і зеленодупоголові голосували в ВР за продаж землі сілььськогосподарського призначення.
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21.06.2021 15:54 Ответить
До закону про олігархів потрібен закон про лобізм, - Разумков - Цензор.НЕТ 444
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21.06.2021 10:21 Ответить
Зате ЗЕпіару будуть повні штани.
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21.06.2021 10:25 Ответить
для Зе!білів і ЗЕпіару не треба, вони кінчають і від Хрепліки:"Тобі личить моє кохання..."
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21.06.2021 12:28 Ответить
Чем меньше законов за время каденции Зели тем лучше. Меньше потом отменять после импичмента.
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21.06.2021 10:32 Ответить
давай закон о пианистах!
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21.06.2021 10:34 Ответить
Закон о деолигархизации - это не про банковский счет. Трамп - миллиардер. Но олигарх ли он? Нет. В США существует система противовесов желанию пожить за счет бюджета и народа. Кто залезет в бюджет - тому будет не очень здорово. У нас же преднамеренно разжигается в толпе жлобство, из-за которого они перестанут соображать. Происходящее - чистейшая шариковщина.
Деолигархизация - независимый суд, вменяемая правоохранительная система(а не аваковщина), ликвидация монополизма как явления. Хоть сколько-нибудь грамотные граждане тоже будут способствовать избавлению от олигархата. Но пока всего этого нет. И не предвидится.
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21.06.2021 10:48 Ответить
А закон про рівні дороги, про сміття, про архітектурне будівництво, та й про депутатів потрібен. Закони - лише для себе й про себе. Кажу ж - це дуже обмежені люди в чумадані, які поза свого чумадану не здатні вилізти.
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21.06.2021 10:51 Ответить
И кого они будут лоббировать? Они же избираются от народа и зарплату с народного бюджета получают? У этих террористов, которые терроризируют народ не началось помутнение от откатов с бюддета?Так может им сменить профессию и пусть идут на вольные хлеба заниматься бизнесом , платить налоги в бюджет, а не брать себе зарплату и хабари из его, если они смогут, что то заработать эти рукожопые и безмозглые и хитрожопые, а голова у их предназначена только, что ьы есть, даже не есть, а жрать.
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21.06.2021 10:58 Ответить
Я в принципе - за. Все равно лоббирование будет и это может быть положительное дело. Украинские олигархи в первую очередь защищают свой бизнес, а заодно и интересы своих рабочих. И экономика Украины в основном это частный бизнес. Пусть дают официальные взятки и платят с них налоги. А не то депутаты будут выигрывать в лоторею по три раза подряд. И так это лоббирование будет под контролем государства. Ну не принимать же законы в интересах индийского или китайского олигархата в конце то концов ( как это уже было)
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21.06.2021 10:58 Ответить
Ніколи не розумів, як можна офіційно підтвердити виграш 3 рази на рік на великі суми. До закону про олігархів потрібен закон про лобізм, - Разумков - Цензор.НЕТ 7148
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21.06.2021 11:34 Ответить
А к закону о лоббизме, надо принять закон о политической проституции.
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21.06.2021 11:35 Ответить
ПИтають чого ми не в НАТО і ЕС , того придурки
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21.06.2021 11:43 Ответить
"Міслітєль" який не хотів розмовляти українською
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21.06.2021 12:02 Ответить
Разумков, а ти не вважай а диктуууууЙ! Ти Голова головної гілки влади в Україні! Ти ж не слуга Нелоха!
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21.06.2021 12:30 Ответить
Разумков-один из лобистов олигархов.
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21.06.2021 12:38 Ответить
А Зебуины все неЛохов подкармливают новой инфой чтобы те пережевывали, молчали и радовались... До закону про олігархів потрібен закон про лобізм, - Разумков - Цензор.НЕТ 2978
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21.06.2021 12:48 Ответить
Хуже не будет!
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21.06.2021 13:07 Ответить
Божечко Милий, який же розумний цей хлопчина, разумков...)))
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21.06.2021 13:08 Ответить
Нужны не законы фейковые об олигархах, а посадки в тюрьмы олигархов по тем законам, что есть, ибо они их нарушили на срок не один пожизненный! Да вся эта власть фальшивая и работает на олигархов - мафия одна - организованная преступность. Бандиты захватили страну и грабят ее как только можно.
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21.06.2021 13:10 Ответить
Розумков за переживал, что ему зарплату олигархи не смогут плотить.
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21.06.2021 13:11 Ответить
Розумкова духа во власти не должно быть! Люди никто не голосуйте за эту крысу олигархическую!
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21.06.2021 13:12 Ответить
АНТІОЛІГАРХІЧНА РЕФОРМА ЗА ОДИН ДЕНЬ
1. Заборонити офшори 2. Забрати телеканали 3. Націоналізація Облгазів та Обленерго та т.д.... А не писати безкінечні закони - котрі ніхто виконувати не буде, та + ще -- Вiдмiнити ТЕ, ЩО Монобiльшiсть (слуги олiгархiв) наприймала "За конверти" в угоду олiгархам !!! (с)
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21.06.2021 13:17 Ответить
Это чья рука крутит пальцем у виска Разумкова?
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21.06.2021 13:40 Ответить
Закон на законе и законом погоняет. Если бы это действительно работало, то уже принятых законов - с головой, чтобы решить всё. Но они принимаются не для исполнения, а для оправдания существования огромной кучи госорганов. О, кстати, нужно срочно принять закон "Об исполнении законов". Продублировать нормы из Конституции и создать Комитет по контролю за соблюдением законов с подчиненной вертикалью в областях, нарезать бюджет, наделить полномочиями, смешав их с полномочиями уже существующих органов, создать хаос и неразбериху. И собрать срочно прессуху с воплями "мы первые", "до нас никто", "боремся за народ".
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21.06.2021 13:46 Ответить
Лови вора.
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21.06.2021 14:33 Ответить
"...есть люди-лоббисты, которые отстаивают интересы бизнеса". А де люди-лоббисты, которые отстаивают интересы граждан Украины ?
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21.06.2021 22:25 Ответить
 
 