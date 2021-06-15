Рада попытается принять закон о деолигархизации до конца текущей сессии, - Стефанчук

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что если к законопроекту о деолигархизации не будет подано много правок, Верховная Рада попытается принять его до конца текущей сессии.

"Мы приложим все усилия для того, чтобы как минимум в первом чтении приняли этот законопроект. А если нам удастся, и он не будет заспамлен большим количеством правок, то будем попробовать принять его до завершения этой сессии", - сказал он на всеукраинском форуме "Украина 30. Экономика без олигархов" во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Стефанчук отметил, что процесс принятия документа будет завесить от того, как будет проходить парламентская дискуссия вокруг данного законопроекта.

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Напомним, 15 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что планируется разработать законопроект "о статусе олигархов".

2 июня президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о деолигархизации. Согласно законопроекту, решение о признании человека олигархом будет принимать СНБО. Включенным в Реестр олигархов запретят финансово поддерживать партии и покупать объекты большой приватизации.

В ОП объяснили, что закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов.