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Рада попытается принять закон о деолигархизации до конца текущей сессии, - Стефанчук

Рада попытается принять закон о деолигархизации до конца текущей сессии, - Стефанчук

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что если к законопроекту о деолигархизации не будет подано много правок, Верховная Рада попытается принять его до конца текущей сессии.

"Мы приложим все усилия для того, чтобы как минимум в первом чтении приняли этот законопроект. А если нам удастся, и он не будет заспамлен большим количеством правок, то будем попробовать принять его до завершения этой сессии", - сказал он на всеукраинском форуме "Украина 30. Экономика без олигархов" во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Стефанчук отметил, что процесс принятия документа будет завесить от того, как будет проходить парламентская дискуссия вокруг данного законопроекта.

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Напомним, 15 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что планируется разработать законопроект "о статусе олигархов".

2 июня президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о деолигархизации. Согласно законопроекту, решение о признании человека олигархом будет принимать СНБО. Включенным в Реестр олигархов запретят финансово поддерживать партии и покупать объекты большой приватизации.

В ОП объяснили, что закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов.

Автор: 

ВР (29228) олигарх (1027) Стефанчук Руслан (650)


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Попытка - не пытка
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15.06.2021 13:42 Ответить
Опікун Буратіни олігарх, чи ні?
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15.06.2021 13:43 Ответить
Ойц..."Олігарх" буде тей, хто меньший "спонсор" влади..🤣
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15.06.2021 13:46 Ответить
мабуть зебіли радіють - для них зараз знімають новий серільчик "майн кампф" "мая баратьба з алигархами" за участю вовки-шмарклі на каналі 1+1, властики якого коломойский та медведчук
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15.06.2021 13:47 Ответить
І що, коли беню штатам здаватимуть?! Га, зельцман?! Кофе ідьош піть?)
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15.06.2021 13:48 Ответить
Чергове лайно в виконанні слуг неукраїнського народу. Задумайтесь, скільки знадобиться часу, щоб виправити весь цей дебілізм, яким понаприймають ці нікчемні виродки.
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15.06.2021 13:53 Ответить
ну вот обьясните мне. как алигархи, имея большенство в ВР могут на.....рать сами себе.
что вы людям мозги парите?
народ потехоньку умнеет.
даже ваши 73%
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15.06.2021 14:20 Ответить
Це закон про узурпацію влади.
Зє клован, як путєн, на початку свойого царювання, намагається під себе нагнути весь інформпростір.
А перетворювання РНБО, радного органа, за своєю суттю та назвою, на орган карний, який буде вирішувати, хто є хто, замість суду, та розвішувати ярлики, є злочин.
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15.06.2021 14:51 Ответить
 
 