Рада попытается принять закон о деолигархизации до конца текущей сессии, - Стефанчук
Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что если к законопроекту о деолигархизации не будет подано много правок, Верховная Рада попытается принять его до конца текущей сессии.
"Мы приложим все усилия для того, чтобы как минимум в первом чтении приняли этот законопроект. А если нам удастся, и он не будет заспамлен большим количеством правок, то будем попробовать принять его до завершения этой сессии", - сказал он на всеукраинском форуме "Украина 30. Экономика без олигархов" во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Стефанчук отметил, что процесс принятия документа будет завесить от того, как будет проходить парламентская дискуссия вокруг данного законопроекта.
Напомним, 15 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что планируется разработать законопроект "о статусе олигархов".
2 июня президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о деолигархизации. Согласно законопроекту, решение о признании человека олигархом будет принимать СНБО. Включенным в Реестр олигархов запретят финансово поддерживать партии и покупать объекты большой приватизации.
В ОП объяснили, что закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов.
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"майн кампф""мая баратьба з алигархами" за участю вовки-шмарклі на каналі 1+1, властики якого коломойский та медведчук
что вы людям мозги парите?
народ потехоньку умнеет.
даже ваши 73%
Зє клован, як путєн, на початку свойого царювання, намагається під себе нагнути весь інформпростір.
А перетворювання РНБО, радного органа, за своєю суттю та назвою, на орган карний, який буде вирішувати, хто є хто, замість суду, та розвішувати ярлики, є злочин.