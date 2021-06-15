Рада спробує ухвалити закон про деолігархізацію до кінця поточної сесії, - Стефанчук

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що якщо до законопроєкту про деолігархізацію не буде подано багато правок, Верховна Рада спробує ухвалити його до кінця поточної сесії.

"Ми докладемо всіх зусиль для того, щоб як мінімум у першому читанні ухвалили цей законопроєкт. А якщо нам вдасться, і він не буде заспамлений великою кількістю правок, то будемо намагатися ухвалити його до завершення цієї сесії", - сказав він на всеукраїнському форумі "Україна 30. Економіка без олігархів" у вівторок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Стефанчук зазначив, що процес ухвалення документа залежатиме від того, як проходитиме парламентська дискусія навколо цього законопроєкту.

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Нагадаємо, 15 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що планується розробити законопроєкт "про статус олігархів".

2 червня президент Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про деолігархізацію. Відповідно до законопроєкту, рішення про визнання людини олігархом ухвалюватиме РНБО. Включеним до Реєстру олігархам заборонять фінансово підтримувати партії та купувати об'єкти великої приватизації.

В ОП пояснили, що закон про олігархів буде обмежений 10 роками дії і ляже в основу антитрастових і антилобістських законів.