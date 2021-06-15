УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12424 відвідувача онлайн
Новини
919 9

Рада спробує ухвалити закон про деолігархізацію до кінця поточної сесії, - Стефанчук

Рада спробує ухвалити закон про деолігархізацію до кінця поточної сесії, - Стефанчук

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що якщо до законопроєкту про деолігархізацію не буде подано багато правок, Верховна Рада спробує ухвалити його до кінця поточної сесії.

"Ми докладемо всіх зусиль для того, щоб як мінімум у першому читанні ухвалили цей законопроєкт. А якщо нам вдасться, і він не буде заспамлений великою кількістю правок, то будемо намагатися ухвалити його до завершення цієї сесії", - сказав він на всеукраїнському форумі "Україна 30. Економіка без олігархів" у вівторок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Стефанчук зазначив, що процес ухвалення документа залежатиме від того, як проходитиме парламентська дискусія навколо цього законопроєкту.

Читайте також: "Якщо у Вікіпедії написано, що людина - олігарх, чому це не може бути написано в законі?" - "слуга народу" Корнієнко

Нагадаємо, 15 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що планується розробити законопроєкт "про статус олігархів".

2 червня президент Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про деолігархізацію. Відповідно до законопроєкту, рішення про визнання людини олігархом ухвалюватиме РНБО. Включеним до Реєстру олігархам заборонять фінансово підтримувати партії та купувати об'єкти великої приватизації.

В ОП пояснили, що закон про олігархів буде обмежений 10 роками дії і ляже в основу антитрастових і антилобістських законів.

Автор: 

ВР (14942) олігарх (930) Стефанчук Руслан (752)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Попытка - не пытка
показати весь коментар
15.06.2021 13:42 Відповісти
Опікун Буратіни олігарх, чи ні?
показати весь коментар
15.06.2021 13:43 Відповісти
Ойц..."Олігарх" буде тей, хто меньший "спонсор" влади..🤣
показати весь коментар
15.06.2021 13:46 Відповісти
мабуть зебіли радіють - для них зараз знімають новий серільчик "майн кампф" "мая баратьба з алигархами" за участю вовки-шмарклі на каналі 1+1, властики якого коломойский та медведчук
показати весь коментар
15.06.2021 13:47 Відповісти
І що, коли беню штатам здаватимуть?! Га, зельцман?! Кофе ідьош піть?)
показати весь коментар
15.06.2021 13:48 Відповісти
Чергове лайно в виконанні слуг неукраїнського народу. Задумайтесь, скільки знадобиться часу, щоб виправити весь цей дебілізм, яким понаприймають ці нікчемні виродки.
показати весь коментар
15.06.2021 13:53 Відповісти
ну вот обьясните мне. как алигархи, имея большенство в ВР могут на.....рать сами себе.
что вы людям мозги парите?
народ потехоньку умнеет.
даже ваши 73%
показати весь коментар
15.06.2021 14:20 Відповісти
Це закон про узурпацію влади.
Зє клован, як путєн, на початку свойого царювання, намагається під себе нагнути весь інформпростір.
А перетворювання РНБО, радного органа, за своєю суттю та назвою, на орган карний, який буде вирішувати, хто є хто, замість суду, та розвішувати ярлики, є злочин.
показати весь коментар
15.06.2021 14:51 Відповісти
 
 