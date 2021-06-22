Компанія "Цитрус" веде прозору комерційну діяльність у межах законодавства, - заява

Поширювані у ЗМІ, соціальних мережах і приватними особами заяви про компанію "Цитрус" не мають під собою ніяких фактичних підстав.

Про це йдеться в заяві пресслужби компанії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Там стверджують, що завдання цих заяв - очорнити репутацію фірми.

"Компанія "Цитрус" веде законну прозору комерційну діяльність у межах поточного законодавства. Закликаємо всі ЗМІ і гарячі голови соціальних мереж дотримуватися етики і публікувати інформацію, спираючись тільки на документи", - сказано в повідомленні.

Також у компанії вибачилися перед покупцями, "які так чи інакше втягнуті в цей процес".

Нагадаємо, раніше з посиланням на джерела повідомлялося, що з липня по жовтень 2019 року ТОВ "Смарт гаджет" ввозила в Україну смартфони й електроніку за заниженими цінами для продажу в мережі "Цитрус". У схемі були задіяні низка компаній і 60 підставних фізосіб-підприємців. Вирахувати їх вдалося завдяки тому, що всі вони подавали звітність з однієї IP-адреси. Всього за 4 місяці підприємці ухилилися від сплати податків на суму 13,3 млн грн. Проти них порушили справу, але в грудні 2019 року провадження було закрито. За даними джерела, справу закрили, ґрунтуючись тільки на свідченнях посадових осіб підприємств-порушників. Тепер ДБР розслідує, як завдяки корупційним зв'язкам підприємцям вдалося домогтися закриття справи. При цьому, за словами джерела, і в ДБР розслідування просувається повільно, а матеріали фактично припадають пилом на полиці.

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