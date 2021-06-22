Компания "Цитрус" ведет прозрачную коммерческую деятельность в рамках законодательства, - заявление

Распространяемые в СМИ, социальных сетях и частными лицами заявления о компании "Цитрус" не имеют под собой никаких фактических оснований.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы компании, сообщает Цензор.НЕТ.

Там утверждают, что задача указанных заявлений - очернить репутацию фирмы.

"Компания "Цитрус" ведет законную прозрачную коммерческую деятельность в рамках текущего законодательства. Призываем все СМИ и горячие головы социальных сетей соблюдать этику и публиковать информацию, опираясь только на документы", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Технику для "Цитруса" завозили через 60 подставных ФОП, налогов не уплачено на 13,3 млн грн, - источник

Также в компании извинились перед покупателями, "которые так или иначе втянуты в этот процесс".

Напомним, ранее со ссылкой на источники сообщалось, что с июля по октябрь 2019 года ООО "Смарт гаджет" ввозило в Украину смартфоны и электронику по заниженным ценам для продажи в сети "Цитрус". В схеме якобы были задействованы ряд компаний и 60 подставных физлиц-предпринимателей. Вычислить их удалось благодаря тому, что все они подавали отчетность с одного IP-адреса. За 4 месяца предприниматели уклонились от уплаты налогов в сумме 13,3 млн грн. Против них открыли дело, но в декабре 2019 года производство было закрыто, по сообщениям, основываясь только на показаниях должностных лиц предприятий-нарушителей. Теперь ГБР расследует, как благодаря коррупционным связям предпринимателям удалось добиться закрытия дела. При этом, по словам источника, и в ГБР расследование продвигается медленно, а материалы фактически пылятся на полке.