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Новости
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Компания "Цитрус" ведет прозрачную коммерческую деятельность в рамках законодательства, - заявление

Компания

Распространяемые в СМИ, социальных сетях и частными лицами заявления о компании "Цитрус" не имеют под собой никаких фактических оснований.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы компании, сообщает Цензор.НЕТ.

Там утверждают, что задача указанных заявлений - очернить репутацию фирмы.

"Компания "Цитрус" ведет законную прозрачную коммерческую деятельность в рамках текущего законодательства. Призываем все СМИ и горячие головы социальных сетей соблюдать этику и публиковать информацию, опираясь только на документы", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Технику для "Цитруса" завозили через 60 подставных ФОП, налогов не уплачено на 13,3 млн грн, - источник

Также в компании извинились перед покупателями, "которые так или иначе втянуты в этот процесс".

Напомним, ранее со ссылкой на источники сообщалось, что с июля по октябрь 2019 года ООО "Смарт гаджет" ввозило в Украину смартфоны и электронику по заниженным ценам для продажи в сети "Цитрус". В схеме якобы были задействованы ряд компаний и 60 подставных физлиц-предпринимателей. Вычислить их удалось благодаря тому, что все они подавали отчетность с одного IP-адреса. За 4 месяца предприниматели уклонились от уплаты налогов в сумме 13,3 млн грн. Против них открыли дело, но в декабре 2019 года производство было закрыто, по сообщениям, основываясь только на показаниях должностных лиц предприятий-нарушителей. Теперь ГБР расследует, как благодаря коррупционным связям предпринимателям удалось добиться закрытия дела. При этом, по словам источника, и в ГБР расследование продвигается медленно, а материалы фактически пылятся на полке.

Автор: 

бизнес (1620) СМИ (3834)


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Походу, уже договорились
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22.06.2021 18:24 Ответить
Цитрус не може вести легальну комерційну діяльність, як і інші торгові мережі, вони торгують товарами які завезені по різним схемам через різні дірки в митному кордоні. Всі це знають і тому Корбан озвучує лише те що всім й так відомо. Всі торгові мережі возять контрабанду!
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22.06.2021 18:27 Ответить
Вы правы - все сети. Любое сомнительное действие бизнеса инспирированное и организованное гос. органами не может считаться преступлением
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22.06.2021 19:26 Ответить
наоборот, все только разгорается...
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22.06.2021 19:23 Ответить
ніби то ніхто нічого не розуміє
навколо всі діти тупі і вірять в патякання, як в Біблію самому президенту
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22.06.2021 18:31 Ответить
Гоніть Корбана в шию...
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22.06.2021 18:34 Ответить
Да это понятно. Компания "Цитрус" может рассказать,как она Папу Римского крестила. А что скажет прокуратура?
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22.06.2021 18:35 Ответить
 
 