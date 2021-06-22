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Пилова буря в Києві: ситуація покращиться до середини ночі, - ДСНС

Пилова буря в Києві: ситуація покращиться до середини ночі, - ДСНС

Ситуація з забрудненням повітря внаслідок пилової бурі в Києві має покращитися до середини ночі, однак залишкові явища переміщення пилових частинок спостерігатимуться ще деякий час.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДСНС.

"Причиною такого явища стало видування в південних районах РФ значної кількості ґрунту і переміщення повітряних мас на територію України. Крім того, додатковим чинником стало посилення швидкості вітру до 20 м/с в м.Києві, що спричинило видування з дорожнього покриття і вулиць дрібнодисперсного пилу, а також підвищення вологості повітря, що сприяє погіршенню горизонтальної видимості", - сказано в повідомленні.

У ДСНС також зазначили, що "ця ситуація не несе загрози життю і здоров'ю громадян".

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Водночас, фахівці рекомендують людям, які належать до групи ризику (хронічні захворювання дихальних шляхів, алергічні реакції, захворювання серцево-судинної системи), утриматися від перебування на вулиці, закрити вікна. Якщо ж є необхідність вийти на вулицю, слід взяти з собою чисту воду і захист для дихальних шляхів.

Автор: 

Київ (19441) буря (15) ДСНС (5097)


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Топ коментарі
+7
я недавно писал что нужно высаживать на полях лесополосы через 500-600 метров не взирая что уменьшиться посев. чтоб не было повторения как в херсонской области. какойто умник сказал что я пупо мыслю. а что еще может сбивать скорость ветра?
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22.06.2021 19:42
+3
При "тупом" совке именно так и делали. Также были построены сети ирригационных каналов для полива, подавляющее большинство которых на сегодня похерены и закопаны или замулены. На полях была специальная поливочная техника, которую давно пустили на металлолом, а взамен ничего не создали. А теперь еще и землю продадут и прощай Украина
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22.06.2021 20:35
+2
Дуже слушна Ваша думка.
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22.06.2021 19:47
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22.06.2021 19:21 Відповісти
Не видел и не вижу никакой пыльной бури, был и на правом берегу и сейчас на левом.
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22.06.2021 19:27 Відповісти
Та ладно, с утра над Киевом небо сизое, а в обед вообще жесть была. сейчас уже лучше
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22.06.2021 20:29 Відповісти
З 10 поверху добре було видно.
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22.06.2021 21:41 Відповісти
Я тоже не наблюдал на Куреневке. Небо ясное.
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22.06.2021 23:16 Відповісти
Направить бы всю эту пыль в ВР...
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22.06.2021 19:38 Відповісти
ето пиль от камнєй с нєба...

RoksolanaКрымUA@RoksolanaKrim· 8 ч

Ялта, Ай Васили
Семь лет дома - камней полна хорома!
Можно поминать природу, Бога, карму, рептилоидов. Но пока Крым захвачен Россией, за все буквально в ответе оккупант. Материально, морально, юридически.
И за все эти камни в домах крымчан (настоящих) Россия расплатится
Рано или очень рано

Пилова буря в Києві: ситуація покращиться до середини ночі, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2143
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22.06.2021 21:59 Відповісти
даставка щєбня на дом....
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23.06.2021 08:13 Відповісти
я недавно писал что нужно высаживать на полях лесополосы через 500-600 метров не взирая что уменьшиться посев. чтоб не было повторения как в херсонской области. какойто умник сказал что я пупо мыслю. а что еще может сбивать скорость ветра?
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22.06.2021 19:42 Відповісти
Дуже слушна Ваша думка.
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22.06.2021 19:47 Відповісти
При "тупом" совке именно так и делали. Также были построены сети ирригационных каналов для полива, подавляющее большинство которых на сегодня похерены и закопаны или замулены. На полях была специальная поливочная техника, которую давно пустили на металлолом, а взамен ничего не создали. А теперь еще и землю продадут и прощай Украина
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22.06.2021 20:35 Відповісти
совкодрочер детектед. никаких теперь технологиев нету, чем через гулаг все прогнать...
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22.06.2021 22:09 Відповісти
Ну ты и дебил, однако
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22.06.2021 22:12 Відповісти
зеля как раз мильярд саженцев закупил
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22.06.2021 20:36 Відповісти
від пилу який йде за 1000км дерева не захистять точно, бо на різних висотах різні вітри, дерева захищають нажаль лише локально від ерозії конкретної ділянки
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22.06.2021 20:43 Відповісти
Ну про те і мова - щоб наші черноземи вітер не уносив до клятих мацкалів.
А їхні глиноземи до нас - то нехай - в господарстві знадобиться
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23.06.2021 08:16 Відповісти
Помню тот коммент, но моему там никто против и не возражал.
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22.06.2021 22:44 Відповісти
От гаранта не послушали...
Полтора миллиарда деревьев сейчас бы помогли
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22.06.2021 19:57 Відповісти
Роисся создает климатическое оружие с 70-х годов прошлого века, чтобы искусственным путем вызывать бури, ураганы, наводнения, засухи и т.п. По-ходу начали испытания. На прошлой неделе - Керчь, Ялта, Севастополь.
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22.06.2021 20:11 Відповісти
Странно. Создаёт россия, а применяет его США. Совпадение..?

>Депутат Государственной думы Алексей Журавлев в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что аномально тёплая зима 2020 года вызвана применением США климатического оружия
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23.06.2021 01:41 Відповісти
Знову лайно з запарєбріка
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22.06.2021 20:15 Відповісти
я про те, що вітри десь починаються а потім піднімають грунт. а чи підняв би вітер цей грунт в росії якби там були лісополоси а не безкрайні степи?
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22.06.2021 20:51 Відповісти
це для лісу. який за 30 років вирізали а я про лісосмуги
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22.06.2021 20:54 Відповісти
Не улучшится ситуация. Обычно подогретый днем воздух поднимается за пределы озонового слоя, где в нем происходят фотохимичские реакции с образованием всякой канцерогенной мерзости при учасии выхлопных газов. Охладившись к утру весь этот яд прижимается к земле, что и служит причиной сердечно-сосудитстых смертей, астмы и мнго чего другого.
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22.06.2021 21:47 Відповісти
В Одессе пылевых бурь нет, но воздух ножлм можно резать - влажность сумасшедшая. Мглу в прибрежной зоне в июне я еще не помню. Это явление конца апреля-начала мая или конца сентября.
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22.06.2021 22:46 Відповісти
а яка зараз температура води у морі?
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23.06.2021 08:18 Відповісти
На прошлой неделе потеплела резко - 20-21 сейчас. Хотя еще в первой половине июня была 17-18.
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23.06.2021 09:23 Відповісти
пусть буря уйдет, а пыль осядет огромнейшими дюнами на офисе пердизента, верховной зраде и офисом премьера... чтобы потом никто из них их этой кучи не выбрался...
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23.06.2021 05:20 Відповісти
В Украине кроме киева городов нет! Пытаюсь найти какую-то карту или какие-то сведения об этой буре - ничего! Копируем рашку.
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23.06.2021 06:03 Відповісти
Ну буря не таких (поки що) масштабів як у пустелях, але це вже не перший випадок пильового смогу над містом
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23.06.2021 08:19 Відповісти
 
 