Пилова буря в Києві: ситуація покращиться до середини ночі, - ДСНС
Ситуація з забрудненням повітря внаслідок пилової бурі в Києві має покращитися до середини ночі, однак залишкові явища переміщення пилових частинок спостерігатимуться ще деякий час.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДСНС.
"Причиною такого явища стало видування в південних районах РФ значної кількості ґрунту і переміщення повітряних мас на територію України. Крім того, додатковим чинником стало посилення швидкості вітру до 20 м/с в м.Києві, що спричинило видування з дорожнього покриття і вулиць дрібнодисперсного пилу, а також підвищення вологості повітря, що сприяє погіршенню горизонтальної видимості", - сказано в повідомленні.
У ДСНС також зазначили, що "ця ситуація не несе загрози життю і здоров'ю громадян".
Водночас, фахівці рекомендують людям, які належать до групи ризику (хронічні захворювання дихальних шляхів, алергічні реакції, захворювання серцево-судинної системи), утриматися від перебування на вулиці, закрити вікна. Якщо ж є необхідність вийти на вулицю, слід взяти з собою чисту воду і захист для дихальних шляхів.
Будь ласка, зачекайте...
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RoksolanaКрымUA@RoksolanaKrim· 8 ч
Ялта, Ай Васили
Семь лет дома - камней полна хорома!
Можно поминать природу, Бога, карму, рептилоидов. Но пока Крым захвачен Россией, за все буквально в ответе оккупант. Материально, морально, юридически.
И за все эти камни в домах крымчан (настоящих) Россия расплатится
Рано или очень рано
А їхні глиноземи до нас - то нехай - в господарстві знадобиться
Полтора миллиарда деревьев сейчас бы помогли
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