Пилова буря в Києві: ситуація покращиться до середини ночі, - ДСНС

Ситуація з забрудненням повітря внаслідок пилової бурі в Києві має покращитися до середини ночі, однак залишкові явища переміщення пилових частинок спостерігатимуться ще деякий час.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДСНС.

"Причиною такого явища стало видування в південних районах РФ значної кількості ґрунту і переміщення повітряних мас на територію України. Крім того, додатковим чинником стало посилення швидкості вітру до 20 м/с в м.Києві, що спричинило видування з дорожнього покриття і вулиць дрібнодисперсного пилу, а також підвищення вологості повітря, що сприяє погіршенню горизонтальної видимості", - сказано в повідомленні.

У ДСНС також зазначили, що "ця ситуація не несе загрози життю і здоров'ю громадян".

Читайте також: Київ накрила пилова буря

Водночас, фахівці рекомендують людям, які належать до групи ризику (хронічні захворювання дихальних шляхів, алергічні реакції, захворювання серцево-судинної системи), утриматися від перебування на вулиці, закрити вікна. Якщо ж є необхідність вийти на вулицю, слід взяти з собою чисту воду і захист для дихальних шляхів.