Пыльная буря в Киеве: ситуация улучшится к середине ночи, - ГСЧС

Ситуация с загрязнением воздуха в результате пыльной бури в Киеве должна улучшится к середине ночи, однако остаточные явления перемещения пылевых частиц будут наблюдаться еще некоторое время.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Причиной такого явления стало выдувание в южных районах РФ значительного количества грунта и перемещения воздушных масс на территорию Украины. Кроме того, дополнительным фактором стало усиление скорости ветра до 20 м/с в г. Киеве, повлекшее выдувания с дорожного покрытия и улиц мелкодисперсной пыли, а также повышение влажности воздуха, способствующее ухудшению горизонтальной видимости", - сказано в сообщении.

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В ГСЧС также отметили, что "данная ситуация не несет угрозы жизни и здоровью граждан".

В то же время, специалисты рекомендуют людям, которые относятся к группе риска (хронические заболевания дыхательных путей, аллергические реакции, заболевания сердечно-сосудистой системы), воздержаться от пребывания на улице, закрыть окна. Если же есть необходимость выйти на улицу, следует взять с собой чистую воду и защиту для дыхательных путей.