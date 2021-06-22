Пыльная буря в Киеве: ситуация улучшится к середине ночи, - ГСЧС
Ситуация с загрязнением воздуха в результате пыльной бури в Киеве должна улучшится к середине ночи, однако остаточные явления перемещения пылевых частиц будут наблюдаться еще некоторое время.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"Причиной такого явления стало выдувание в южных районах РФ значительного количества грунта и перемещения воздушных масс на территорию Украины. Кроме того, дополнительным фактором стало усиление скорости ветра до 20 м/с в г. Киеве, повлекшее выдувания с дорожного покрытия и улиц мелкодисперсной пыли, а также повышение влажности воздуха, способствующее ухудшению горизонтальной видимости", - сказано в сообщении.
В ГСЧС также отметили, что "данная ситуация не несет угрозы жизни и здоровью граждан".
В то же время, специалисты рекомендуют людям, которые относятся к группе риска (хронические заболевания дыхательных путей, аллергические реакции, заболевания сердечно-сосудистой системы), воздержаться от пребывания на улице, закрыть окна. Если же есть необходимость выйти на улицу, следует взять с собой чистую воду и защиту для дыхательных путей.
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RoksolanaКрымUA@RoksolanaKrim· 8 ч
Ялта, Ай Васили
Семь лет дома - камней полна хорома!
Можно поминать природу, Бога, карму, рептилоидов. Но пока Крым захвачен Россией, за все буквально в ответе оккупант. Материально, морально, юридически.
И за все эти камни в домах крымчан (настоящих) Россия расплатится
Рано или очень рано
А їхні глиноземи до нас - то нехай - в господарстві знадобиться
Полтора миллиарда деревьев сейчас бы помогли
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