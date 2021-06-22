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Пыльная буря в Киеве: ситуация улучшится к середине ночи, - ГСЧС

Пыльная буря в Киеве: ситуация улучшится к середине ночи, - ГСЧС

Ситуация с загрязнением воздуха в результате пыльной бури в Киеве должна улучшится к середине ночи, однако остаточные явления перемещения пылевых частиц будут наблюдаться еще некоторое время.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Причиной такого явления стало выдувание в южных районах РФ значительного количества грунта и перемещения воздушных масс на территорию Украины. Кроме того, дополнительным фактором стало усиление скорости ветра до 20 м/с в г. Киеве, повлекшее выдувания с дорожного покрытия и улиц мелкодисперсной пыли, а также повышение влажности воздуха, способствующее ухудшению горизонтальной видимости", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев накрыла пыльная буря

В ГСЧС также отметили, что "данная ситуация не несет угрозы жизни и здоровью граждан". 

В то же время, специалисты рекомендуют людям, которые относятся к группе риска (хронические заболевания дыхательных путей, аллергические реакции, заболевания сердечно-сосудистой системы), воздержаться от пребывания на улице, закрыть окна. Если же есть необходимость выйти на улицу, следует взять с собой чистую воду и защиту для дыхательных путей.

Киев (25499) буря (26) ГСЧС (4958)


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Топ комментарии
+7
я недавно писал что нужно высаживать на полях лесополосы через 500-600 метров не взирая что уменьшиться посев. чтоб не было повторения как в херсонской области. какойто умник сказал что я пупо мыслю. а что еще может сбивать скорость ветра?
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22.06.2021 19:42
+3
При "тупом" совке именно так и делали. Также были построены сети ирригационных каналов для полива, подавляющее большинство которых на сегодня похерены и закопаны или замулены. На полях была специальная поливочная техника, которую давно пустили на металлолом, а взамен ничего не создали. А теперь еще и землю продадут и прощай Украина
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22.06.2021 20:35
+2
Дуже слушна Ваша думка.
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22.06.2021 19:47
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22.06.2021 19:21 Ответить
Не видел и не вижу никакой пыльной бури, был и на правом берегу и сейчас на левом.
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22.06.2021 19:27 Ответить
Та ладно, с утра над Киевом небо сизое, а в обед вообще жесть была. сейчас уже лучше
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22.06.2021 20:29 Ответить
З 10 поверху добре було видно.
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22.06.2021 21:41 Ответить
Я тоже не наблюдал на Куреневке. Небо ясное.
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22.06.2021 23:16 Ответить
Направить бы всю эту пыль в ВР...
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22.06.2021 19:38 Ответить
ето пиль от камнєй с нєба...

RoksolanaКрымUA@RoksolanaKrim· 8 ч

Ялта, Ай Васили
Семь лет дома - камней полна хорома!
Можно поминать природу, Бога, карму, рептилоидов. Но пока Крым захвачен Россией, за все буквально в ответе оккупант. Материально, морально, юридически.
И за все эти камни в домах крымчан (настоящих) Россия расплатится
Рано или очень рано

Пилова буря в Києві: ситуація покращиться до середини ночі, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2143
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22.06.2021 21:59 Ответить
даставка щєбня на дом....
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23.06.2021 08:13 Ответить
я недавно писал что нужно высаживать на полях лесополосы через 500-600 метров не взирая что уменьшиться посев. чтоб не было повторения как в херсонской области. какойто умник сказал что я пупо мыслю. а что еще может сбивать скорость ветра?
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22.06.2021 19:42 Ответить
Дуже слушна Ваша думка.
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22.06.2021 19:47 Ответить
При "тупом" совке именно так и делали. Также были построены сети ирригационных каналов для полива, подавляющее большинство которых на сегодня похерены и закопаны или замулены. На полях была специальная поливочная техника, которую давно пустили на металлолом, а взамен ничего не создали. А теперь еще и землю продадут и прощай Украина
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22.06.2021 20:35 Ответить
совкодрочер детектед. никаких теперь технологиев нету, чем через гулаг все прогнать...
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22.06.2021 22:09 Ответить
Ну ты и дебил, однако
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22.06.2021 22:12 Ответить
зеля как раз мильярд саженцев закупил
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22.06.2021 20:36 Ответить
від пилу який йде за 1000км дерева не захистять точно, бо на різних висотах різні вітри, дерева захищають нажаль лише локально від ерозії конкретної ділянки
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22.06.2021 20:43 Ответить
Ну про те і мова - щоб наші черноземи вітер не уносив до клятих мацкалів.
А їхні глиноземи до нас - то нехай - в господарстві знадобиться
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23.06.2021 08:16 Ответить
Помню тот коммент, но моему там никто против и не возражал.
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22.06.2021 22:44 Ответить
От гаранта не послушали...
Полтора миллиарда деревьев сейчас бы помогли
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22.06.2021 19:57 Ответить
Роисся создает климатическое оружие с 70-х годов прошлого века, чтобы искусственным путем вызывать бури, ураганы, наводнения, засухи и т.п. По-ходу начали испытания. На прошлой неделе - Керчь, Ялта, Севастополь.
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22.06.2021 20:11 Ответить
Странно. Создаёт россия, а применяет его США. Совпадение..?

>Депутат Государственной думы Алексей Журавлев в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что аномально тёплая зима 2020 года вызвана применением США климатического оружия
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23.06.2021 01:41 Ответить
Знову лайно з запарєбріка
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22.06.2021 20:15 Ответить
я про те, що вітри десь починаються а потім піднімають грунт. а чи підняв би вітер цей грунт в росії якби там були лісополоси а не безкрайні степи?
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22.06.2021 20:51 Ответить
це для лісу. який за 30 років вирізали а я про лісосмуги
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22.06.2021 20:54 Ответить
Не улучшится ситуация. Обычно подогретый днем воздух поднимается за пределы озонового слоя, где в нем происходят фотохимичские реакции с образованием всякой канцерогенной мерзости при учасии выхлопных газов. Охладившись к утру весь этот яд прижимается к земле, что и служит причиной сердечно-сосудитстых смертей, астмы и мнго чего другого.
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22.06.2021 21:47 Ответить
В Одессе пылевых бурь нет, но воздух ножлм можно резать - влажность сумасшедшая. Мглу в прибрежной зоне в июне я еще не помню. Это явление конца апреля-начала мая или конца сентября.
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22.06.2021 22:46 Ответить
а яка зараз температура води у морі?
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23.06.2021 08:18 Ответить
На прошлой неделе потеплела резко - 20-21 сейчас. Хотя еще в первой половине июня была 17-18.
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23.06.2021 09:23 Ответить
пусть буря уйдет, а пыль осядет огромнейшими дюнами на офисе пердизента, верховной зраде и офисом премьера... чтобы потом никто из них их этой кучи не выбрался...
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23.06.2021 05:20 Ответить
В Украине кроме киева городов нет! Пытаюсь найти какую-то карту или какие-то сведения об этой буре - ничего! Копируем рашку.
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23.06.2021 06:03 Ответить
Ну буря не таких (поки що) масштабів як у пустелях, але це вже не перший випадок пильового смогу над містом
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23.06.2021 08:19 Ответить
 
 