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Нормандський формат потребує нової динаміки, - глава МЗС Німеччини Маас

Нормандський формат потребує нової динаміки, - глава МЗС Німеччини Маас

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас обговорив з державним секретарем США Ентоні Блінкеном ситуацію в Україні. Він заявив, що нормандському формату потрібна нова динаміка.

Про це він заявив на спільному брифінгу з держсекретарем США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Дипломати обговорили врегулювання ситуації в Україні. Глава зовнішньополітичного відомства Німеччини заявив, що під час розмови вказав на необхідність нової динаміки нормандського формату.

Читайте: США ухвалять рішення про приєднання до "нормандського формату", найімовірніше, за підсумками візиту Зеленського до Вашингтону, - Кравчук

Автор: 

Німеччина (7344) США (22685) нормандська четвірка (1526) Гайко Маас (201) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+5
Только вот вопрос -- Динамика будет за чей счет? Кого будут динамить?
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23.06.2021 13:24
+2
Формулу Ху..ла - Штайнмайера начинают втюхивать фигляру.
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23.06.2021 13:30
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Только вот вопрос -- Динамика будет за чей счет? Кого будут динамить?
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23.06.2021 13:24 Відповісти
Украину.
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23.06.2021 13:30 Відповісти
Формулу Ху..ла - Штайнмайера начинают втюхивать фигляру.
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23.06.2021 13:30 Відповісти
Прежде всего, Европе надо, наконец, осознать - переговоры с пуйлом ни к чему не приводят. Только усиление санкций - другого пути нет.
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23.06.2021 13:48 Відповісти
не тот нынче немец пошел,не тот..
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23.06.2021 13:50 Відповісти
Нет там никакой новой или старой динамики... Главное условия нормандского формата, - это ВЫВОД ВОЙСК (вооруженных формирований/террористов) Фашисткой Федерации. Или пособник кремлевских фашистов Маас снова забыл?
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23.06.2021 14:00 Відповісти
...и не надоело этим евроозабоченцам хороводы вокруг карлуши водить,или место в совете каждой бензоколонки гарантировал ?
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23.06.2021 14:10 Відповісти
Ага, новые минские соглашения подписать. И чтобы в них было прописано все так, как параша хочет.
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23.06.2021 14:22 Відповісти
Для начала нужно провести саммит Нормандского формата в Берлине , против чего вьіступает только одна РФ . Необходимо нагнуть Москву на проведение давно запланированньіх переговоров , и динамика сразу появится.
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23.06.2021 14:43 Відповісти
Нормандский формат нуждается в новой динамике, - глава МИД Германии Маас - ну да, теперь к принуждению к русскому миру подключают Байдена. И, если ранее можно было посылать по дальше Меркель и Макрона, то вес США много тяжелее. Тем более, что в Украине 95% слепоглухих байданистов
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23.06.2021 15:59 Відповісти
 
 