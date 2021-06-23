Нормандський формат потребує нової динаміки, - глава МЗС Німеччини Маас
Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас обговорив з державним секретарем США Ентоні Блінкеном ситуацію в Україні. Він заявив, що нормандському формату потрібна нова динаміка.
Про це він заявив на спільному брифінгу з держсекретарем США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Дипломати обговорили врегулювання ситуації в Україні. Глава зовнішньополітичного відомства Німеччини заявив, що під час розмови вказав на необхідність нової динаміки нормандського формату.
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