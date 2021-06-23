Відносини України і Грузії повертаються до норми, - Зурабішвілі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила про нормалізацію відносин з Україною.

"23 квітня 2020 року я висловила жаль через проблеми в наших відносинах (Грузії та України. - Ред.)", - заявила Зурабішвілі під час брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Вона зазначила, що "відносини України та Грузії повертаються до норми, яка ґрунтується на двох головних принципах, а саме віковій дружбі народів та підтримці суверенітету і територіальної цілісності між країнами".

За словами Зурабішвілі, президенти України та Грузії мають обережно ставитися до відносин між країнами.

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Вона також додала, що в 2022 році обидві країни відзначать 30-річчя встановлення українсько-грузинських відносин.

Зазначимо, що 7 травня 2020 року президент Володимир Зеленський призначив експрезидента Грузії, колишнього главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ.

Пізніше стало відомо, що Грузія відкликає посла з України для консультацій у зв'язку з призначенням Саакашвілі.

У Грузії назвали нове призначення Саакашвілі неприйнятним. Експрезидент на батьківщині заочно засуджений і перебуває в розшуку.

22 квітня 2021 року посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе після тривалої перерви повернувся до Києва.