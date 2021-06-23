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Відносини України і Грузії повертаються до норми, - Зурабішвілі

Відносини України і Грузії повертаються до норми, - Зурабішвілі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила про нормалізацію відносин з Україною.

"23 квітня 2020 року я висловила жаль через проблеми в наших відносинах (Грузії та України. - Ред.)", - заявила Зурабішвілі під час брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Вона зазначила, що "відносини України та Грузії повертаються до норми, яка ґрунтується на двох головних принципах, а саме віковій дружбі народів та підтримці суверенітету і територіальної цілісності між країнами".

За словами Зурабішвілі, президенти України та Грузії мають обережно ставитися до відносин між країнами.

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Вона також додала, що в 2022 році обидві країни відзначать 30-річчя встановлення українсько-грузинських відносин.

Зазначимо, що 7 травня 2020 року президент Володимир Зеленський призначив експрезидента Грузії, колишнього главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ.

Пізніше стало відомо, що Грузія відкликає посла з України для консультацій у зв'язку з призначенням Саакашвілі.

У Грузії назвали нове призначення Саакашвілі неприйнятним. Експрезидент на батьківщині заочно засуджений і перебуває в розшуку.

22 квітня 2021 року посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе після тривалої перерви повернувся до Києва.

Автор: 

Грузія (1844) Зурабішвілі Саломе (104) Шарашенідзе (6)


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Топ коментарі
+3
карлсона с собой забери! он слишком много всего хорошего делает для Украины
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23.06.2021 15:16
+3
а с Молдовой как? или дурак думает все забыли...
Відносини України і Грузії повертаються до норми, - Зурабішвілі - Цензор.НЕТ 9569
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23.06.2021 15:23
+1
А Карлсона заберут?
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23.06.2021 18:20
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Не кажіть мені що інтелект нашого керманича співпав з забаганками Грузії,бо я цього не переживу.
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23.06.2021 15:02 Відповісти
Совпал.
Мучайся.
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23.06.2021 15:05 Відповісти
Яка ви добра людина, най вам повернеться ваше добро сторицею.
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23.06.2021 15:08 Відповісти
Спасибо.
Пусть моя доброта мне и вернётся.
Также пусть вам вернётся ваша же доброта и прочее все ваше.
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23.06.2021 15:14 Відповісти
Та дай Боже, щоб кожному по його суті.
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23.06.2021 15:25 Відповісти
карлсона с собой забери! он слишком много всего хорошего делает для Украины
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23.06.2021 15:16 Відповісти
а с Молдовой как? или дурак думает все забыли...
Відносини України і Грузії повертаються до норми, - Зурабішвілі - Цензор.НЕТ 9569
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23.06.2021 15:23 Відповісти
А Карлсона заберут?
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23.06.2021 18:20 Відповісти
хорошо.
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23.06.2021 20:37 Відповісти
Главное, чтобы когда в Грузии будут СНОВА принимать депутатов ГД РФ, не забыли пригласить и наших депутатов, в Слугах и ОПЗЖ есть много желающих
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24.06.2021 03:19 Відповісти
 
 