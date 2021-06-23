Отношения Украины и Грузии возвращаются к норме, - Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о нормализации отношений с Украиной.

"23 апреля 2020 года я выразила сожаление из-за проблем в наших отношениях (Грузии и Украины. - Ред.)", - заявила Зурабишвили во время брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Она отметила, что "отношения Украины и Грузии возвращаются к норме, которая основана на двух главных принципах, а именно вековой дружбе народов и поддержке суверенитета и территориальной целостности между странами".

По словам Зурабишвили, президенты Украины и Грузии должны осторожно относиться к отношениям между странами.

Она также добавила, что в 2022 году обе страны отметят 30-летие установления украино-грузинских отношений.

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Отметим, что 7 мая 2020 года президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

Позже стало известно, что Грузия отзывает посла из Украины для консультаций в связи с назначением Саакашвили.

В Грузии назвали новое назначение Саакашвили неприемлемым. Экс-президент на родине заочно осужден и находится в розыске.

22 апреля 2021 года посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе после длительного перерыва вернулся в Киев.