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Отношения Украины и Грузии возвращаются к норме, - Зурабишвили

Отношения Украины и Грузии возвращаются к норме, - Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о нормализации отношений с Украиной.

"23 апреля 2020 года я выразила сожаление из-за проблем в наших отношениях (Грузии и Украины. - Ред.)", - заявила Зурабишвили во время брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Она отметила, что "отношения Украины и Грузии возвращаются к норме, которая основана на двух главных принципах, а именно вековой дружбе народов и поддержке суверенитета и территориальной целостности между странами".

По словам Зурабишвили, президенты Украины и Грузии должны осторожно относиться к отношениям между странами.

Она также добавила, что в 2022 году обе страны отметят 30-летие установления украино-грузинских отношений.

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Отметим, что 7 мая 2020 года президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

Позже стало известно, что Грузия отзывает посла из Украины для консультаций в связи с назначением Саакашвили.

В Грузии назвали новое назначение Саакашвили неприемлемым. Экс-президент на родине заочно осужден и находится в розыске.

22 апреля 2021 года посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе после длительного перерыва вернулся в Киев.

Автор: 

Грузия (4499) Зурабишвили Саломе (99) Шарашенидзе (6)


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Топ комментарии
+3
карлсона с собой забери! он слишком много всего хорошего делает для Украины
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23.06.2021 15:16
+3
а с Молдовой как? или дурак думает все забыли...
Відносини України і Грузії повертаються до норми, - Зурабішвілі - Цензор.НЕТ 9569
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23.06.2021 15:23
+1
А Карлсона заберут?
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23.06.2021 18:20
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Не кажіть мені що інтелект нашого керманича співпав з забаганками Грузії,бо я цього не переживу.
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23.06.2021 15:02 Ответить
Совпал.
Мучайся.
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23.06.2021 15:05 Ответить
Яка ви добра людина, най вам повернеться ваше добро сторицею.
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23.06.2021 15:08 Ответить
Спасибо.
Пусть моя доброта мне и вернётся.
Также пусть вам вернётся ваша же доброта и прочее все ваше.
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23.06.2021 15:14 Ответить
Та дай Боже, щоб кожному по його суті.
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23.06.2021 15:25 Ответить
карлсона с собой забери! он слишком много всего хорошего делает для Украины
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23.06.2021 15:16 Ответить
а с Молдовой как? или дурак думает все забыли...
Відносини України і Грузії повертаються до норми, - Зурабішвілі - Цензор.НЕТ 9569
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23.06.2021 15:23 Ответить
А Карлсона заберут?
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23.06.2021 18:20 Ответить
хорошо.
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23.06.2021 20:37 Ответить
Главное, чтобы когда в Грузии будут СНОВА принимать депутатов ГД РФ, не забыли пригласить и наших депутатов, в Слугах и ОПЗЖ есть много желающих
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24.06.2021 03:19 Ответить
 
 