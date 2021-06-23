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Депутати пропонують офіційно розірвати дипломатичні відносини з Білоруссю

Депутати пропонують офіційно розірвати дипломатичні відносини з Білоруссю

Депутати кількох фракцій, що не входять до монобільшості, зареєстрували в парламенті постанову про розрив дипломатичних відносин з Республікою Білорусь.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сайт Верховної Ради.

Депутати пропонують продовжити співпрацю з Білоруссю лише в питаннях, що стосуються біженців та політв'язнів.

Вони вважають, що таким чином можна буде посилити міжнародний тиск на режим Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.

Проєкт постанови передбачає невизнання результатів виборів у Білорусі, і осуд співпраці з терористами організації "ЛНР", які хочуть допитати затриманого режимом Лукашенка блогера Романа Протасевича.

Крім того, Україна закликає демократичні країни світу посилити політичний та економічний тиск на Білорусь і запровадити персональні санкції проти посадовців Білорусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фільм-розслідування "Лукашенко. Золоте дно" визнано в Білорусі екстремістським

Доповідати щодо проєкту постанови в Раді буде нардеп "Євросолідарності" Олексій Гончаренко.

Автор: 

Білорусь (7927) ВР (14961) дипломатія (711)


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Топ коментарі
+9
С РФ нужно расторгнуть уже как 7 лет дипломатические отношения и выгнать их послов и своих отозвать. Барыги у власти торгуют в врагами и значит и сами они враги Украины!
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23.06.2021 15:32
+5
А что мешало Питрулексеичу расторгнуть дипотношения,когда похитили Гриба?Даже ноты не было)А про кацапов-то уже вообще молчим.Понты,понты,понты...
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23.06.2021 15:31
+4
Вспомнил.Так,а Пете что мешало?
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23.06.2021 15:40
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Вот это было бы правильно...Но не при Зельце с камарильей...
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23.06.2021 15:30 Відповісти
Я підтримую.
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23.06.2021 15:31 Відповісти
А что мешало Питрулексеичу расторгнуть дипотношения,когда похитили Гриба?Даже ноты не было)А про кацапов-то уже вообще молчим.Понты,понты,понты...
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23.06.2021 15:31 Відповісти
Вспомни еще царя Гороха
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23.06.2021 15:35 Відповісти
Вспомнил.Так,а Пете что мешало?
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23.06.2021 15:40 Відповісти
бедененький ти наверно без Петра ни писять, ни какать, ни кушать не можешь)
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23.06.2021 15:44 Відповісти
Просто нефиг петруся подсовывать, он себя показал.
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23.06.2021 16:35 Відповісти
Што, апять винават Пьотр?
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23.06.2021 15:36 Відповісти
Ты читать умеешь?Я где-то написал о чьей-то вине в чем-то?Просто спросил:что ему мешало?А ответ прост:самому не хотелось,а теперь можно и попонтоваться
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23.06.2021 15:39 Відповісти
На данный момент есть основания для расторжения дип.отношений с Беларусью, поскольку Лукашенко является узурпатором, непризнанным цивилизованным миром, а также проводит враждебную политику, по отношению к Украине.
Вы не видите разницы с тем, что было во времена предыдущей власти?
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23.06.2021 15:52 Відповісти
Вы в курсе в каких случаях и почему разрывают дипотношения с Государством?Объясню:в случае враждебных действий со стороны данного государства.Похищение и незаконное лишение свободы гражданина-это как раз то.А теперь повторю вопрос:почему не то,что не разорвали отношения,но не было даже ноты?А враждебности и раньше было не меньше.Может вы не в курсе,но на Донбассе были случаи,когда подбитая кацапская техника была белорусского происхождения.И,если не сложно,то может объясните почему не визжал пан Гончаренко или пан Порошенко о разрыве дипотношений с РФ?
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23.06.2021 16:03 Відповісти
А що заважає теперішньому президенту впродовж агресії Росії розірвати з нею дипломатичні зв'язки? Росія веде воєнні дії, вбиває наших військових, захопила Крим і частину Донбасу, ще далі обстрілює нашу територію, але дипвідносини нерушимі. А ось Білорусь знайшли найстрашнішим і найнебезпечнішим ворогом. Це допомога пуйлу, ніщо інше.
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23.06.2021 16:22 Відповісти
Ни что не мешает.Не хочет.Как и прошлый.Только этот хоть просто молчит,а тот лицемерит
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23.06.2021 16:32 Відповісти
Прошу прощения, нет желания дискутировать с человеком, который мыслит как подросток и не понимает очевидные вещи.
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23.06.2021 16:33 Відповісти
Дискутировать вы не хотите потому,что не имеете аргументов,а ваши "очевидные вещи"-обычное субъективное мнение,еще и искаженное
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23.06.2021 18:45 Відповісти
Читаем тот же Цензор: "Минск не ответил на ноты Украины об обстоятельствах похищения Павла Гриба, - МИД". Читать источник https://censor.net/ru/news/461535/minsk_ne_otvetil_na_noty_ukrainy_ob_obstoyatelstvah_pohischeniya_pavla_griba_mid. Врать нехорошо, г-н Лехх.
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23.06.2021 15:47 Відповісти
Возможно, ты и прав. Но в данном случае, причем тут он?
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23.06.2021 16:15 Відповісти
При том,что ни "ЕС",ни тем более шавка Гончаренко и шага не ступят без его указания.И это касается не только "ЕС":все наши партии скорее напоминают тоталитарные секты
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23.06.2021 16:21 Відповісти
откройте границы для белорусских полит. беженцев!
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23.06.2021 15:31 Відповісти
Ти ліпше свого писка закрий, кордон зачинений з білорасєйської сторони, український працює у звичайному режимі...
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23.06.2021 15:55 Відповісти
С РФ нужно расторгнуть уже как 7 лет дипломатические отношения и выгнать их послов и своих отозвать. Барыги у власти торгуют в врагами и значит и сами они враги Украины!
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23.06.2021 15:32 Відповісти
и границу закрыть. и депортировать всех расеян из Украины
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23.06.2021 15:54 Відповісти
А ще не цитувати всякий висір кацапський у ЗМІ, повна інформаційна і гуманітарна блокада всього кацапського. Ну і 0 торгівлі. А трубу європейцям в оренду. Це було б зрозуміло. А так... Так це надовго затягнеться, аж до розвалу кацапії
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23.06.2021 18:06 Відповісти
Так з кацапами страшно ж, а проти Білорусі можна і ставати в позу.
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23.06.2021 16:04 Відповісти
Як їм виганяти послів, і воювати проти росіян, коли у самих жінки росіянки і діти асимільовані? Чого не чекала, так це ворожого ставлення до Білорусі від "патріотів" Євросолідарності.
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24.06.2021 08:07 Відповісти
Казали, ти тоді у запої був тому і не пам'ятаєш...
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23.06.2021 16:06 Відповісти
С Московией надо расторгнуть дип.отношения.
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23.06.2021 16:32 Відповісти
Тобто, з РФ не розриваємо дипломатичних стосунків, бо прощаємо їм окупацію, а війни немає.. А Білорусь сяка-така, з нею депутати вимагають розірвати дипломатичні стосунки... ((
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23.06.2021 16:35 Відповісти
С агрессором не расторгли!
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23.06.2021 16:40 Відповісти
 
 