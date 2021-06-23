Депутати пропонують офіційно розірвати дипломатичні відносини з Білоруссю
Депутати кількох фракцій, що не входять до монобільшості, зареєстрували в парламенті постанову про розрив дипломатичних відносин з Республікою Білорусь.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сайт Верховної Ради.
Депутати пропонують продовжити співпрацю з Білоруссю лише в питаннях, що стосуються біженців та політв'язнів.
Вони вважають, що таким чином можна буде посилити міжнародний тиск на режим Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.
Проєкт постанови передбачає невизнання результатів виборів у Білорусі, і осуд співпраці з терористами організації "ЛНР", які хочуть допитати затриманого режимом Лукашенка блогера Романа Протасевича.
Крім того, Україна закликає демократичні країни світу посилити політичний та економічний тиск на Білорусь і запровадити персональні санкції проти посадовців Білорусі.
Доповідати щодо проєкту постанови в Раді буде нардеп "Євросолідарності" Олексій Гончаренко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вы не видите разницы с тем, что было во времена предыдущей власти?