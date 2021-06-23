Депутаты предлагают официально расторгнуть дипломатические отношения с Беларусью

Депутаты нескольких фракций, не входящих в монобольшинство, зарегистрировали в парламенте постановление о разрыве дипломатических отношений с Республикой Беларусь.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Депутаты предлагают продолжить сотрудничество с Беларусью только в вопросах, касающихся беженцев и политзаключенных.

Они считают, что таким образом можно будет усилить международное давление на режим захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко.

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Проект постановления предусматривает непризнание результатов выборов в Беларуси, и осуждение сотрудничества с террористами организации "ЛНР", которые хотят допросить задержанного режимом Лукашенко блогера Романа Протасевича.

Кроме того, Украина призывает демократические страны мира усилить политическое и экономическое давление на Беларусь и ввести персональные санкции против должностных лиц Беларуси.

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Докладывать относительно проекта постановления в Раде будет нардеп "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.