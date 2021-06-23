Як вижити в небезпечній ситуації і на війні: Мінкульт підготував брошуру з порадами для громадян

В Україні вийшла інструкція, фактично стислий набір порад, як діяти, щоб уберегтися в небезпечних ситуаціях, зокрема на війні.

Брошура доступна для скачування в форматі PDF на сайті Центру інформаційної безпеки при Мінкульті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінкульту.

"Нещодавня ескалація на кордонах України виявила величезний запит на практичні поради, як діяти звичайним людям. Страх та паніка, як відомо, є найкращим підгрунтям для проведення дезінформаційних операцій. Ми взяли за зразок шведську брошуру, яка є надзвичайно короткою, але при цьому містить практичні поради. Брошуру легко і швидко прочитати в момент безпосередньої небезпеки. Однієїю з найбільших її цінностей є поради — як поводити себе в інформаційному полі", — зазначила керівниця Центру страткомунікацій та інформбезпеки Любов Цибульська.

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Міністерство вважає, що інструкція стане в нагоді як для ознайомлення заздалегідь, так і для того, "щоб не розгубитися в момент небезпеки".

Зміст:

→ поради до підготовки домівки;

→ що робити в надзвичайній ситуації або в зоні бойових дій;

→ що не слід робити в жодному разі;

→ як не стати жертвою дезінформації;

→ що робити після отримання сигналу "всім увага";

→ що слід знати, опинившись в зоні обстрілу а) стрілецькою зброєю, б) артобстрілу, в) обстрілу з систем залпового вогню;

→ як підготувати "тривожну валізу";

→ що має бути в аптечці.

Найближчим часом відомство надрукує для мешканців сходу і півдня України перші 100 000 примірників. Їх роздадуть місцевим жителям військові. Пізніше її додрукують для поширення у всіх областях України.

Брошуру перекладуть російською та кримськотатарською мовами, а також англійською, щоб поділитися досвідом з міжнародними партнерами.

"Ми закликаємо завантажувати, читати і поширювати її. І закликаємо громадські організації, центральні та регіональні органи влади викладати брошуру на своїх інформаційних ресурсах", - пишуть у відомстві.

Онлайн версію брошури можна скачати тут