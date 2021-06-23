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Як вижити в небезпечній ситуації і на війні: Мінкульт підготував брошуру з порадами для громадян

Як вижити в небезпечній ситуації і на війні: Мінкульт підготував брошуру з порадами для громадян

В Україні вийшла інструкція, фактично стислий набір порад, як діяти, щоб уберегтися в небезпечних ситуаціях, зокрема на війні.

Брошура доступна для скачування в форматі PDF на сайті Центру інформаційної безпеки при Мінкульті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінкульту.

"Нещодавня ескалація на кордонах України виявила величезний запит на практичні поради, як діяти звичайним людям. Страх та паніка, як відомо, є найкращим підгрунтям для проведення дезінформаційних операцій. Ми взяли за зразок шведську брошуру, яка є надзвичайно короткою, але при цьому містить практичні поради. Брошуру легко і швидко прочитати в момент безпосередньої небезпеки. Однієїю з найбільших її цінностей є поради — як поводити себе в інформаційному полі", — зазначила керівниця Центру страткомунікацій та інформбезпеки Любов Цибульська.

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Міністерство вважає, що інструкція стане в нагоді як для ознайомлення заздалегідь, так і для того, "щоб не розгубитися в момент небезпеки".

Зміст:

→ поради до підготовки домівки;
→ що робити в надзвичайній ситуації або в зоні бойових дій;
→ що не слід робити в жодному разі;
→ як не стати жертвою дезінформації;
→ що робити після отримання сигналу "всім увага";
→ що слід знати, опинившись в зоні обстрілу а) стрілецькою зброєю, б) артобстрілу, в) обстрілу з систем залпового вогню;
→ як підготувати "тривожну валізу";
→ що має бути в аптечці.

Найближчим часом відомство надрукує для мешканців сходу і півдня України перші 100 000 примірників. Їх роздадуть місцевим жителям військові. Пізніше її додрукують для поширення у всіх областях України.

Брошуру перекладуть російською та кримськотатарською мовами, а також англійською, щоб поділитися досвідом з міжнародними партнерами.

"Ми закликаємо завантажувати, читати і поширювати її. І закликаємо громадські організації, центральні та регіональні органи влади викладати брошуру на своїх інформаційних ресурсах", - пишуть у відомстві.

Онлайн версію брошури можна скачати тут

Автор: 

ВР (14961) Міністерство культури (756) надзвичайна ситуація (49)


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Топ коментарі
+9
Просто перестать стрелять ?
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23.06.2021 16:57
+9
-Косити від воєнкомату.
-Тікати в Польщу на полуниці.
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23.06.2021 17:05
+4
Брошюра наверное полезная. Но при чём здесь Минкульт???
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23.06.2021 16:58
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Просто перестать стрелять ?
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23.06.2021 16:57 Відповісти
Брошюра наверное полезная. Но при чём здесь Минкульт???
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23.06.2021 16:58 Відповісти
"Но при чём здесь Минкульт?"

Полное название министерства - Министерство культуры и информационной политики. Поэтому "Центр информационной безопасности" там вполне уместен.
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24.06.2021 01:01 Відповісти
Я знаю их полное название. Но это не профиль клоуна Ткаченко.
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24.06.2021 06:55 Відповісти
-Косити від воєнкомату.
-Тікати в Польщу на полуниці.
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23.06.2021 17:05 Відповісти
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23.06.2021 17:11 Відповісти
Ще один дерибан.
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23.06.2021 17:06 Відповісти
Не прошло и 7 лет войны...
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23.06.2021 17:10 Відповісти
С 2014 года нужно было хоть на месяц население которое"устало от войны" в окопы, а потом пусть по камешкам сидят
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23.06.2021 17:14 Відповісти
уберечься в опасных ситуациях, в том числе на войне. Ввод военного положения и немедленная изоляция уклонистов, граждан стран военных союзников агрессора и вражеских пропагандистов , национализация оборонных предприятий , создание партизанских баз и т.д.
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23.06.2021 17:14 Відповісти
діду, а німці вже пішли?
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23.06.2021 17:22 Відповісти
Жизненное пространство для немцев Гитлер видел в Украине, богатства которой приводили его в экстаз. Гитлеру в Украине создать латифундии с батраками -украинцами не удалось. Но его дело живёт. Зеленский подписал закон о продаже земли: "Исторический момент для всех украинцев и для меня лично". Подписал, зная что : Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли.
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23.06.2021 17:39 Відповісти
иван , а че такое - создание партизанских баз ( в свое время немного учил ) , и изоляция уклонистов ?
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23.06.2021 19:24 Відповісти
в свое время немного учил/ ВУС Ивана Петровича Сидорова обычный и в партизанском деле он не специалист. Несколько лет назад были в интернете были две статьи офицера армии Великобритании с рекомендациями по организации партизанской деятельности в Украине. Когда они будут найдены, будет сообщено. / изоляция уклонистов. Уголовная ответственность за уклонение от военной службы наступает по статье 335 УК Украины и предусматривает ограничение свободы до 3-х лет.
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24.06.2021 08:51 Відповісти
А де у змісті брошури пункт "Вигнати нахєр придурків та сучих дітей, що заглядають ***** в очі"?
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23.06.2021 17:23 Відповісти
А там есть советы, как уберечься и действовать в случаях, когда у руководства страны борзометр зашкаливает, по всем направлениям?
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23.06.2021 17:26 Відповісти
Коліївщина. Але є але. Кацап обов'язково п'ятака свого свинячого встромить.
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23.06.2021 18:12 Відповісти
На жаль...
Вони цього чекають, і не пропустять.
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23.06.2021 18:19 Відповісти
Тому хіба що страйки та акти масової непокори.
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23.06.2021 18:21 Відповісти
В ідеалі - так. Але хіба з них є зиск? Хіба що користь та прибуток організаторам, на яких вони свої інтереси ************
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23.06.2021 18:38 Відповісти
Ну тоді ще більш малоймовірний варіант - військовий переворот.
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23.06.2021 18:46 Відповісти
Ну тоді скрепоносці точно такого події не пропустять. Тим більше у нас нікого немає на роль українського "Піночета".
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23.06.2021 19:07 Відповісти
Тоді не маю більш хвантазій на тему.🙃
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23.06.2021 19:08 Відповісти
Як вижити в небезпечній ситуації і на війні: Мінкульт підготував брошуру з порадами для громадян - Цензор.НЕТ 6949
Я теж... ))
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23.06.2021 19:47 Відповісти
переглянув - тупа брошура ні про що... цікаво, скільки було витрачено коштів на це творіння?
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23.06.2021 18:07 Відповісти
Просто переставай стрелять и война закончится. Правда, это не поможет, но риск - дело благородное. А вдруг...
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23.06.2021 19:56 Відповісти
Посилання не відкривається.
Попиляли бюджет і відзвітували. Цензор на підтанцьовці.
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23.06.2021 22:34 Відповісти
 
 