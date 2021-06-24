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В 1/8 фіналу Євро-2020 Україна зіграє проти Швеції

В 1/8 фіналу Євро-2020 Україна зіграє проти Швеції

Завершилися матчі групового турніру Євро-2020 і вже відомі всі учасники 1/8 фіналу. Збірна України вийшла у плей-офф із третього місця і зустрінеться з переможцем групи Е - командою Швеції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

Поєдинок відбудеться 29 червня у шотландському Глазго, передає Укрінформ. Початок - 22:00.

Переможець пари вийде в 1/4 фіналу на найкращого в парі Англія - ​​Німеччина. Чвертьфінал відбудеться в Римі.

Також читайте: Збірна України вийшла до 1/8 фіналу Євро-2020

Українці вийшли в плей-офф, посівши третє місце в групі і опинившись серед чотирьох найкращих збірних на третій позиції.

Автор: 

Швеція (953) Євро-2020 (99)


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Топ коментарі
+24
В 1/8 финала Евро-2020 Украина сыграет против Швеции

А кацапы тоже сыграют...на балалайке!!
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24.06.2021 01:42
+16
Швецию можно и нужно проходить. удачи нашим игрокам и Шеве персонально
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24.06.2021 01:44
+12
В 1/8 финала Евро-2020 Украина сыграет против Швеции - Цензор.НЕТ 9930
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24.06.2021 07:08
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самая слабая пара. А в браваде украинских болел уже слышны нотки что Швеция заурядная команда. Вот так и помогай.
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24.06.2021 01:39 Відповісти
В Швеции местные фанаты тоже радуются. И не только выходу с первого места в группе с Испанией, но и тому что в 1/8 им будет противостоять слабейшая из команд плэй-офф. Ну что-ж, заслужили своей игрой.
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24.06.2021 02:33 Відповісти
Ещё один Швеция слабая? Первое место в группе, без поражений, ничья с Испанией...
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24.06.2021 02:49 Відповісти
Швеция не слабая, хотя если нести Украину на плечах можно и охлять. Привезли себе, если проиграют будет эпично
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24.06.2021 02:56 Відповісти
нах эти иллюзии , смотри реально на вещи . Два игрока сборной Швеции стоят как вся команда Украины... скамейка запасных в три раза длиннее.. и физически и морально шведы готовы на голову выше ...
очень не хотелось бы чтобы Шевченко после 1/8 натирал в уши о "бесценном опыте" или что-то типа " они устали ... "
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24.06.2021 09:00 Відповісти
Касапы МЕЛЬДОНИЕВССКИЕ !!
Санкцыонные ! - -
. .. . ...!!!!
ЕСЛИ вы МУЛХИРУЕТЕ ДАЖЭ В БЕЗОБИДНОМ СПОРТЕ ,???,,, ------------------------------
КАК ВЫ "чесны" в ОСТАЛЬНОМ ?????? .-
- . .В ПОЛИТИКЕ
ЭКОНОМИКЕ
И ИСТОРИИ ???? ........ . .


.
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24.06.2021 01:39 Відповісти
В 1/8 финала Евро-2020 Украина сыграет против Швеции

А кацапы тоже сыграют...на балалайке!!
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24.06.2021 01:42 Відповісти
а можно хоть раз про кацапов не упоминать,а думать и говорить только о своей сборной? итак в каждой новости повсюду кацапы,так и люди еще в каждый момент их приплетают,тошнит уже
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24.06.2021 09:11 Відповісти
Швецию можно и нужно проходить. удачи нашим игрокам и Шеве персонально
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24.06.2021 01:44 Відповісти
Головне щоб гарний футбол показали, а не грали на відбій і чекали що може на халяву повезти і пройти далі.
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24.06.2021 02:18 Відповісти
ZAZ против Volvo
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24.06.2021 02:33 Відповісти
ZAZ уже обыгрывал Volvo в 2012!
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24.06.2021 02:53 Відповісти
можем повторить)
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24.06.2021 03:04 Відповісти
Олимпийский комитет (МОК) разрешил РАБссии выступать по нацистским Триколором генерала Власова и генерала Краснова а кричалка "Крым наш,нам Крыш" стала дополнительной Санкцией Байдена против Мавзолейных баранов Путлера ...
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24.06.2021 05:55 Відповісти
Daze trudno i skazat kotoraja iz komand bila luce variant cem Svecija.
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24.06.2021 06:51 Відповісти
В 1/8 финала Евро-2020 Украина сыграет против Швеции - Цензор.НЕТ 9930
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24.06.2021 07:08 Відповісти
В 1/8 фіналу Євро-2020 Україна зіграє проти Швеції - Цензор.НЕТ 9180
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24.06.2021 08:39 Відповісти
По многочисленным просьбам вовы Пу из Лаптестана и сборной Швеции, любимая песня болельщиков : путин - **йло, опять на стадионах Европы.
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24.06.2021 07:43 Відповісти
Просто підфортило. Шведи не проста команда, але ми продовжуємо грати і це добре.
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24.06.2021 08:23 Відповісти
В 1/8 фіналу Євро-2020 Україна зіграє проти Швеції - Цензор.НЕТ 6282
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24.06.2021 09:00 Відповісти
🤣🤣 це така стратегія!
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24.06.2021 09:07 Відповісти
Так сложилось, что сошлось обоюдное желание. Шведов выйти на Украину, и Украины выйти на шведов. На поле и решим кто же был в итоге прав.
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24.06.2021 09:04 Відповісти
Намекаете на повторение Полтавской битвы 1709 го?
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24.06.2021 09:06 Відповісти
учите историю,в полтавской битве украинцы и шведы были на одной стороне
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24.06.2021 09:13 Відповісти
Да вы капитан очевидность!
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24.06.2021 09:18 Відповісти
При чем тут Украина и Полтавская битва. ( ну разве что то что она произошла возле украинской Полтавы.) Там по сути Украина выступала на стороне Швеции. ( это можно было бы приплести если бы с шведами встретились московиты.. но где шведы и где "дзюбодоиды". ( что до истории , то Полтавская битва , как часть Северной войны, а война эта началась нападением на Швецию, агрессией Московского царства в союзе с Саксонией ( Речью Посполитой, правитель был общий) и Датско- Норвежским королевством.. Просто шведы по очереди разгромили всех.. но утонули в просторах восточной Европы гоняясь за разрозненными отрядами убегающих противника. Что до самой Полтавской битвы то 1) предводитель шведов Карл 12 был к тому времени ранен и не мог на прямую командовать войсками 2) соотношение сил участвующих непосредственно в битве было- Московия 42 тысячи и 72 орудия, Швеция - 20 тысяч и 4 орудия ( потому что часть шведских сил не участвовали в сражении но их все равно было меньше) Так что победа то она победа.. но какая та жиденькая при таком соотношении сил, что бы считать ее Великой. Хотя потери шведов были несоизмеримо больше 9 тыс убитыми и при 1,4 тыс московитов. Вот такая вот история.
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24.06.2021 09:24 Відповісти
На Московских улусах Золотой Орды страдания ,
скрепы рвутся от негодования!
( почти стих получился )
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24.06.2021 09:05 Відповісти
Да вы капитан очевидность!
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24.06.2021 09:18 Відповісти
29 числа будет очередной испанский стыд. кривоногие бездари, едьте уже домой...
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24.06.2021 11:13 Відповісти
от шведы плять , весь отпуск хлопцам обосрали...
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24.06.2021 14:08 Відповісти
швеція переможе 4:1
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24.06.2021 15:59 Відповісти
швеція переможе 2:1
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26.06.2021 12:57 Відповісти
 
 