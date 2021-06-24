В 1/8 фіналу Євро-2020 Україна зіграє проти Швеції
Завершилися матчі групового турніру Євро-2020 і вже відомі всі учасники 1/8 фіналу. Збірна України вийшла у плей-офф із третього місця і зустрінеться з переможцем групи Е - командою Швеції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ
Поєдинок відбудеться 29 червня у шотландському Глазго, передає Укрінформ. Початок - 22:00.
Переможець пари вийде в 1/4 фіналу на найкращого в парі Англія - Німеччина. Чвертьфінал відбудеться в Римі.
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Українці вийшли в плей-офф, посівши третє місце в групі і опинившись серед чотирьох найкращих збірних на третій позиції.
Топ коментарі
+24 Олег Тихонов #116267
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очень не хотелось бы чтобы Шевченко после 1/8 натирал в уши о "бесценном опыте" или что-то типа " они устали ... "
Санкцыонные ! - -
. .. . ...!!!!
ЕСЛИ вы МУЛХИРУЕТЕ ДАЖЭ В БЕЗОБИДНОМ СПОРТЕ ,???,,, ------------------------------
КАК ВЫ "чесны" в ОСТАЛЬНОМ ?????? .-
- . .В ПОЛИТИКЕ
ЭКОНОМИКЕ
И ИСТОРИИ ???? ........ . .
.
А кацапы тоже сыграют...на балалайке!!
скрепы рвутся от негодования!
( почти стих получился )