В 1/8 фіналу Євро-2020 Україна зіграє проти Швеції

Завершилися матчі групового турніру Євро-2020 і вже відомі всі учасники 1/8 фіналу. Збірна України вийшла у плей-офф із третього місця і зустрінеться з переможцем групи Е - командою Швеції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

Поєдинок відбудеться 29 червня у шотландському Глазго, передає Укрінформ. Початок - 22:00.

Переможець пари вийде в 1/4 фіналу на найкращого в парі Англія - ​​Німеччина. Чвертьфінал відбудеться в Римі.

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Українці вийшли в плей-офф, посівши третє місце в групі і опинившись серед чотирьох найкращих збірних на третій позиції.