В 1/8 финала Евро-2020 Украина сыграет против Швеции

Завершились матчи группового турнира Евро-2020 и определились все участники 1/8 финала. Сборная Украины вышла в плей-офф с третьего места и встретится с победителем группы Е - командой Швеции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

Поединок пройдет 29 июня во шотландском Глазго, передает Укринформ. Начало - 22:00.

Победитель пары выйдет в 1/4 финала на лучшего в паре Англия - Германия. Четвертьфинал пройдет в Риме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сборная Украины вышла в 1/8 финала Евро-2020

Украинцы вышли в плей-офф, заняв третье место в группе и оказавшись в числе четырех лучших сборных на третьей позиции.