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В 1/8 финала Евро-2020 Украина сыграет против Швеции

В 1/8 финала Евро-2020 Украина сыграет против Швеции

Завершились матчи группового турнира Евро-2020 и определились все участники 1/8 финала. Сборная Украины вышла в плей-офф с третьего места и встретится с победителем группы Е - командой Швеции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

Поединок пройдет 29 июня во шотландском Глазго, передает Укринформ. Начало - 22:00.

Победитель пары выйдет в 1/4 финала на лучшего в паре Англия - Германия. Четвертьфинал пройдет в Риме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сборная Украины вышла в 1/8 финала Евро-2020

Украинцы вышли в плей-офф, заняв третье место в группе и оказавшись в числе четырех лучших сборных на третьей позиции.

Автор: 

Швеция (1001) Евро-2020 (105)


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Топ комментарии
+24
В 1/8 финала Евро-2020 Украина сыграет против Швеции

А кацапы тоже сыграют...на балалайке!!
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24.06.2021 01:42
+16
Швецию можно и нужно проходить. удачи нашим игрокам и Шеве персонально
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24.06.2021 01:44
+12
В 1/8 финала Евро-2020 Украина сыграет против Швеции - Цензор.НЕТ 9930
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24.06.2021 07:08
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Правила форума Совет форумчан
самая слабая пара. А в браваде украинских болел уже слышны нотки что Швеция заурядная команда. Вот так и помогай.
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24.06.2021 01:39 Ответить
В Швеции местные фанаты тоже радуются. И не только выходу с первого места в группе с Испанией, но и тому что в 1/8 им будет противостоять слабейшая из команд плэй-офф. Ну что-ж, заслужили своей игрой.
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24.06.2021 02:33 Ответить
Ещё один Швеция слабая? Первое место в группе, без поражений, ничья с Испанией...
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24.06.2021 02:49 Ответить
Швеция не слабая, хотя если нести Украину на плечах можно и охлять. Привезли себе, если проиграют будет эпично
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24.06.2021 02:56 Ответить
нах эти иллюзии , смотри реально на вещи . Два игрока сборной Швеции стоят как вся команда Украины... скамейка запасных в три раза длиннее.. и физически и морально шведы готовы на голову выше ...
очень не хотелось бы чтобы Шевченко после 1/8 натирал в уши о "бесценном опыте" или что-то типа " они устали ... "
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24.06.2021 09:00 Ответить
Касапы МЕЛЬДОНИЕВССКИЕ !!
Санкцыонные ! - -
. .. . ...!!!!
ЕСЛИ вы МУЛХИРУЕТЕ ДАЖЭ В БЕЗОБИДНОМ СПОРТЕ ,???,,, ------------------------------
КАК ВЫ "чесны" в ОСТАЛЬНОМ ?????? .-
- . .В ПОЛИТИКЕ
ЭКОНОМИКЕ
И ИСТОРИИ ???? ........ . .


.
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24.06.2021 01:39 Ответить
В 1/8 финала Евро-2020 Украина сыграет против Швеции

А кацапы тоже сыграют...на балалайке!!
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24.06.2021 01:42 Ответить
а можно хоть раз про кацапов не упоминать,а думать и говорить только о своей сборной? итак в каждой новости повсюду кацапы,так и люди еще в каждый момент их приплетают,тошнит уже
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24.06.2021 09:11 Ответить
Швецию можно и нужно проходить. удачи нашим игрокам и Шеве персонально
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24.06.2021 01:44 Ответить
Головне щоб гарний футбол показали, а не грали на відбій і чекали що може на халяву повезти і пройти далі.
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24.06.2021 02:18 Ответить
ZAZ против Volvo
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24.06.2021 02:33 Ответить
ZAZ уже обыгрывал Volvo в 2012!
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24.06.2021 02:53 Ответить
можем повторить)
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24.06.2021 03:04 Ответить
Олимпийский комитет (МОК) разрешил РАБссии выступать по нацистским Триколором генерала Власова и генерала Краснова а кричалка "Крым наш,нам Крыш" стала дополнительной Санкцией Байдена против Мавзолейных баранов Путлера ...
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24.06.2021 05:55 Ответить
Daze trudno i skazat kotoraja iz komand bila luce variant cem Svecija.
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24.06.2021 06:51 Ответить
В 1/8 финала Евро-2020 Украина сыграет против Швеции - Цензор.НЕТ 9930
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24.06.2021 07:08 Ответить
В 1/8 фіналу Євро-2020 Україна зіграє проти Швеції - Цензор.НЕТ 9180
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24.06.2021 08:39 Ответить
По многочисленным просьбам вовы Пу из Лаптестана и сборной Швеции, любимая песня болельщиков : путин - **йло, опять на стадионах Европы.
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24.06.2021 07:43 Ответить
Просто підфортило. Шведи не проста команда, але ми продовжуємо грати і це добре.
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24.06.2021 08:23 Ответить
В 1/8 фіналу Євро-2020 Україна зіграє проти Швеції - Цензор.НЕТ 6282
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24.06.2021 09:00 Ответить
🤣🤣 це така стратегія!
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24.06.2021 09:07 Ответить
Так сложилось, что сошлось обоюдное желание. Шведов выйти на Украину, и Украины выйти на шведов. На поле и решим кто же был в итоге прав.
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24.06.2021 09:04 Ответить
Намекаете на повторение Полтавской битвы 1709 го?
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24.06.2021 09:06 Ответить
учите историю,в полтавской битве украинцы и шведы были на одной стороне
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24.06.2021 09:13 Ответить
Да вы капитан очевидность!
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24.06.2021 09:18 Ответить
При чем тут Украина и Полтавская битва. ( ну разве что то что она произошла возле украинской Полтавы.) Там по сути Украина выступала на стороне Швеции. ( это можно было бы приплести если бы с шведами встретились московиты.. но где шведы и где "дзюбодоиды". ( что до истории , то Полтавская битва , как часть Северной войны, а война эта началась нападением на Швецию, агрессией Московского царства в союзе с Саксонией ( Речью Посполитой, правитель был общий) и Датско- Норвежским королевством.. Просто шведы по очереди разгромили всех.. но утонули в просторах восточной Европы гоняясь за разрозненными отрядами убегающих противника. Что до самой Полтавской битвы то 1) предводитель шведов Карл 12 был к тому времени ранен и не мог на прямую командовать войсками 2) соотношение сил участвующих непосредственно в битве было- Московия 42 тысячи и 72 орудия, Швеция - 20 тысяч и 4 орудия ( потому что часть шведских сил не участвовали в сражении но их все равно было меньше) Так что победа то она победа.. но какая та жиденькая при таком соотношении сил, что бы считать ее Великой. Хотя потери шведов были несоизмеримо больше 9 тыс убитыми и при 1,4 тыс московитов. Вот такая вот история.
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24.06.2021 09:24 Ответить
На Московских улусах Золотой Орды страдания ,
скрепы рвутся от негодования!
( почти стих получился )
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24.06.2021 09:05 Ответить
Да вы капитан очевидность!
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24.06.2021 09:18 Ответить
29 числа будет очередной испанский стыд. кривоногие бездари, едьте уже домой...
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24.06.2021 11:13 Ответить
от шведы плять , весь отпуск хлопцам обосрали...
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24.06.2021 14:08 Ответить
швеція переможе 4:1
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24.06.2021 15:59 Ответить
швеція переможе 2:1
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26.06.2021 12:57 Ответить
 
 