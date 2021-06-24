В 1/8 финала Евро-2020 Украина сыграет против Швеции
Завершились матчи группового турнира Евро-2020 и определились все участники 1/8 финала. Сборная Украины вышла в плей-офф с третьего места и встретится с победителем группы Е - командой Швеции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ
Поединок пройдет 29 июня во шотландском Глазго, передает Укринформ. Начало - 22:00.
Победитель пары выйдет в 1/4 финала на лучшего в паре Англия - Германия. Четвертьфинал пройдет в Риме.
Украинцы вышли в плей-офф, заняв третье место в группе и оказавшись в числе четырех лучших сборных на третьей позиции.
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+24 Олег Тихонов #116267
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очень не хотелось бы чтобы Шевченко после 1/8 натирал в уши о "бесценном опыте" или что-то типа " они устали ... "
Санкцыонные ! - -
. .. . ...!!!!
ЕСЛИ вы МУЛХИРУЕТЕ ДАЖЭ В БЕЗОБИДНОМ СПОРТЕ ,???,,, ------------------------------
КАК ВЫ "чесны" в ОСТАЛЬНОМ ?????? .-
- . .В ПОЛИТИКЕ
ЭКОНОМИКЕ
И ИСТОРИИ ???? ........ . .
.
А кацапы тоже сыграют...на балалайке!!
скрепы рвутся от негодования!
( почти стих получился )