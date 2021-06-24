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Новини Боротьба з коронавірусом
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Moderna перейменувала свою вакцину проти COVID-19

Moderna перейменувала свою вакцину проти COVID-19

Один з виробників вакцини проти коронавірусу - американська компанія Moderna - змінила назву свого препарату.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факти" з посиланням на ЕМА.

За інформацією Європейського агентства лікарських засобів (ЕМА), тепер речовина, розроблена підприємствами Moderna, буде називатися Spikevax.

До цього препарат мав безпосередню назву компанії - Moderna.

Причини зміни назви своєї вакцини розробники не називають.

Вакцина проти коронавірусу Moderna була однією з перших речовин, яку затвердили для використання в США, Канаді, Європі, Японії.

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Препарат демонстрував понад 90% ефективності в боротьбі з вірусом. Спочатку ним робили уколи людям, які перебувають в групі ризику, медикам і пенсіонерам.

При цьому вакцину не рекомендували для імунізації дітей і вагітних. Однак з травня 2021 року розпочали з'являтися повідомлення, що компанія подала заявки в регулятори країн для отримання дозволу на вакцинацію не тільки молоді, а й підлітків.

З початку використання речовини не було інформації про тяжкі наслідки після вакцинації.

Автор: 

вакцина (4419) COVID-19 (19765) Moderna (63)


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Топ коментарі
+3
"Речь идет о 323 подтвержденных случаях миокардита (воспаления сердечной мышцы) и перикардита (воспаления наружной оболочки сердца) среди людей в возрасте до 30 лет после вакцинации" - Цензор.нет
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24.06.2021 09:18
+2
слава Богу шо не "Sputivax"...
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24.06.2021 08:59
+2
Вакцина Ы - чтобы никто не догадался
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24.06.2021 09:00
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шото тут не чиста
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24.06.2021 08:57 Відповісти
Жмурекс, Скопытокс, Ханавакс, Крантовакс...
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24.06.2021 09:18 Відповісти
слава Богу шо не "Sputivax"...
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24.06.2021 08:59 Відповісти
Вакцина Ы - чтобы никто не догадался
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24.06.2021 09:00 Відповісти
Маскуються. Ну і реклама відповідно.
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24.06.2021 09:04 Відповісти
Moderna переименовала свою вакцину от COVID-19 - Цензор.НЕТ 3667
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24.06.2021 09:05 Відповісти
Розфасовано в пляшки?
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24.06.2021 09:08 Відповісти
А куда? Из карманов "трудно будет вынимать"(с).
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24.06.2021 09:36 Відповісти
Ну там же после введения спайки в сосудах образуются - вот и назвали для ясности.
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24.06.2021 09:16 Відповісти
"Речь идет о 323 подтвержденных случаях миокардита (воспаления сердечной мышцы) и перикардита (воспаления наружной оболочки сердца) среди людей в возрасте до 30 лет после вакцинации" - Цензор.нет
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24.06.2021 09:18 Відповісти
 
 