Moderna перейменувала свою вакцину проти COVID-19

Один з виробників вакцини проти коронавірусу - американська компанія Moderna - змінила назву свого препарату.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факти" з посиланням на ЕМА.

За інформацією Європейського агентства лікарських засобів (ЕМА), тепер речовина, розроблена підприємствами Moderna, буде називатися Spikevax.

До цього препарат мав безпосередню назву компанії - Moderna.

Причини зміни назви своєї вакцини розробники не називають.

Вакцина проти коронавірусу Moderna була однією з перших речовин, яку затвердили для використання в США, Канаді, Європі, Японії.

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Препарат демонстрував понад 90% ефективності в боротьбі з вірусом. Спочатку ним робили уколи людям, які перебувають в групі ризику, медикам і пенсіонерам.

При цьому вакцину не рекомендували для імунізації дітей і вагітних. Однак з травня 2021 року розпочали з'являтися повідомлення, що компанія подала заявки в регулятори країн для отримання дозволу на вакцинацію не тільки молоді, а й підлітків.

З початку використання речовини не було інформації про тяжкі наслідки після вакцинації.