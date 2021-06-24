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Новости Борьба с коронавирусом
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Moderna переименовала свою вакцину от COVID-19

Moderna переименовала свою вакцину от COVID-19

Один из производителей вакцины против коронавируса, американская компания Moderna изменила название своего препарата.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты" со ссылкой на ЕМА.

По информации Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА), теперь вещество, разработанное предприятиями Moderna, будет называться Spikevax.

До этого препарат носил непосредственное название компании - Moderna.

Причины изменения названия своей вакцины разработчики не называют.

Вакцина против коронавируса Moderna была одним из первых веществ, которое утвердили для использования в США, Канаде, Европе, Японии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США добавят предупреждение о возможном воспалении сердца для некоторых вакцин от COVID-19

Препарат демонстрировал более 90% эффективности в борьбе с вирусом. Сначала им делали уколы людям, которые находятся в группе риска, медикам и пенсионерам.

При этом вакцину не рекомендовали для иммунизации детей и беременных. Однако с мая 2021 года начали появляться сообщения, что компания подала заявки в регуляторы стран для получения разрешения на вакцинацию не только молодежи, но и подростков.

С начала использования вещества не было информации о тяжелых последствиях после вакцинации.

вакцина (3815) COVID-19 (18608) Moderna (58)


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Топ комментарии
+3
"Речь идет о 323 подтвержденных случаях миокардита (воспаления сердечной мышцы) и перикардита (воспаления наружной оболочки сердца) среди людей в возрасте до 30 лет после вакцинации" - Цензор.нет
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24.06.2021 09:18
+2
слава Богу шо не "Sputivax"...
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24.06.2021 08:59
+2
Вакцина Ы - чтобы никто не догадался
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24.06.2021 09:00
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шото тут не чиста
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24.06.2021 08:57 Ответить
Жмурекс, Скопытокс, Ханавакс, Крантовакс...
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24.06.2021 09:18 Ответить
слава Богу шо не "Sputivax"...
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24.06.2021 08:59 Ответить
Вакцина Ы - чтобы никто не догадался
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24.06.2021 09:00 Ответить
Маскуються. Ну і реклама відповідно.
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24.06.2021 09:04 Ответить
Moderna переименовала свою вакцину от COVID-19 - Цензор.НЕТ 3667
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24.06.2021 09:05 Ответить
Розфасовано в пляшки?
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24.06.2021 09:08 Ответить
А куда? Из карманов "трудно будет вынимать"(с).
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24.06.2021 09:36 Ответить
Ну там же после введения спайки в сосудах образуются - вот и назвали для ясности.
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24.06.2021 09:16 Ответить
"Речь идет о 323 подтвержденных случаях миокардита (воспаления сердечной мышцы) и перикардита (воспаления наружной оболочки сердца) среди людей в возрасте до 30 лет после вакцинации" - Цензор.нет
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24.06.2021 09:18 Ответить
 
 