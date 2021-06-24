Рухаємося до впровадження накопичувальної пенсійної системи, - Шмигаль
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів у четвер нараду, присвячену впровадженню накопичувальної пенсійної системи, за участю міністрів, народних депутатів, представників Офісу Президента і регуляторів фінансового ринку: Нацбанку та Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.
"Рухаємося до запровадження накопичувальної пенсійної системи (...) вибудовуємо оптимальну модель, яка гарантує кожному українцю гідне пенсійне забезпечення", - написав він у своєму телеграм-каналі в четвер, передає Цензор.НЕТ.
Напередодні міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що був би щасливий, якщо держбюджет-2022 буде включати пенсійну реформу. "Однак не вірю, що можемо її запустити з наступного року. Основи для запуску пенсійної реформи в 2023 році мають бути створені в 2021-му", - зазначив глава Мінфіну.
На початку червня Кабмін створив робочу групу з питань запровадження обов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення та розвитку недержавного пенсійного забезпечення.
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А Пенсофонд окончательно доели мыши.
А вот Гетманцев сейчас очень старается какраз это и сделать.
Вот ты всю жизнь сам копил себе на пенсию.
А вот ЗЕбанаты закопали их на "большой стройке" или потратили на компенсации за убитый ими же бизнес.
которые их вырастели,выкормили,поставили на должност и ими управляют,в своих интересаха,а то как-то нескромно получаеться! Например:
Шмыгаль (Ахметов),Зеленский (Коломойский),Ермак (ФСБ или Козак) и т д