Рухаємося до впровадження накопичувальної пенсійної системи, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів у четвер нараду, присвячену впровадженню накопичувальної пенсійної системи, за участю міністрів, народних депутатів, представників Офісу Президента і регуляторів фінансового ринку: Нацбанку та Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

"Рухаємося до запровадження накопичувальної пенсійної системи (...) вибудовуємо оптимальну модель, яка гарантує кожному українцю гідне пенсійне забезпечення", - написав він у своєму телеграм-каналі в четвер, передає Цензор.НЕТ.

Напередодні міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що був би щасливий, якщо держбюджет-2022 буде включати пенсійну реформу. "Однак не вірю, що можемо її запустити з наступного року. Основи для запуску пенсійної реформи в 2023 році мають бути створені в 2021-му", - зазначив глава Мінфіну.

На початку червня Кабмін створив робочу групу з питань запровадження обов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення та розвитку недержавного пенсійного забезпечення.

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