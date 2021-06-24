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Рухаємося до впровадження накопичувальної пенсійної системи, - Шмигаль

Рухаємося до впровадження накопичувальної пенсійної системи, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів у четвер нараду, присвячену впровадженню накопичувальної пенсійної системи, за участю міністрів, народних депутатів, представників Офісу Президента і регуляторів фінансового ринку: Нацбанку та Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

"Рухаємося до запровадження накопичувальної пенсійної системи (...) вибудовуємо оптимальну модель, яка гарантує кожному українцю гідне пенсійне забезпечення", - написав він у своєму телеграм-каналі в четвер, передає Цензор.НЕТ.

Напередодні міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що був би щасливий, якщо держбюджет-2022 буде включати пенсійну реформу. "Однак не вірю, що можемо її запустити з наступного року. Основи для запуску пенсійної реформи в 2023 році мають бути створені в 2021-му", - зазначив глава Мінфіну.

На початку червня Кабмін створив робочу групу з питань запровадження обов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення та розвитку недержавного пенсійного забезпечення.

Читайте також: Не вірю, що можемо запустити пенсійну реформу з наступного року, - міністр фінансів Марченко

Рухаємося до впровадження накопичувальної пенсійної системи, - Шмигаль 01

Автор: 

пенсійна реформа (726) Шмигаль Денис (4569)


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Топ коментарі
+11
Если кто не понял, ваши накопления ЗЕбанарии сначала обложат налогом, а потом вы сами себе будете из них выплачивать пенсию, которую опять обложат налогом.

А Пенсофонд окончательно доели мыши.
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24.06.2021 13:00
+5
Никто не хочет накопить для Шмыгаля с Ахметкой и Беней?
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24.06.2021 13:03
+4
Болезная, не лакай стекломой по утрам, а то уже бредить начинаешь.
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24.06.2021 13:07
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Если кто не понял, ваши накопления ЗЕбанарии сначала обложат налогом, а потом вы сами себе будете из них выплачивать пенсию, которую опять обложат налогом.

А Пенсофонд окончательно доели мыши.
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24.06.2021 13:00 Відповісти
Болезная, не лакай стекломой по утрам, а то уже бредить начинаешь.
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24.06.2021 13:07 Відповісти
Напомни, когда это при Порохе пытались вытащить у тебя из матраса накопленные деньги и тупо отобрать.

А вот Гетманцев сейчас очень старается какраз это и сделать.
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24.06.2021 13:08 Відповісти
плюс ко всем тем радостям - совершенно нет гарантии (кто б чтоб не свистел))) что "накопленное на старость" не пропадет пропадом как ссср-овские вклады )))
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24.06.2021 13:16 Відповісти
Если свои кровные доверить ЗЕбанатам, то легко.

Вот ты всю жизнь сам копил себе на пенсию.
А вот ЗЕбанаты закопали их на "большой стройке" или потратили на компенсации за убитый ими же бизнес.
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24.06.2021 13:19 Відповісти
эй там наверху! в польше от неё отказались, это я на всякий случай если вы вдруг случаааайно не знали
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24.06.2021 13:03 Відповісти
Все они хорошо знают ,просто, украсть по крупному больше негде! За два года все разворовано до нитки!
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24.06.2021 13:33 Відповісти
Никто не хочет накопить для Шмыгаля с Ахметкой и Беней?
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24.06.2021 13:03 Відповісти
а как безработные будут накапливать - ну хотя б те, которые оказались на "убыточных" госпредприятиях? и у кого будут храниться накопления?
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24.06.2021 13:04 Відповісти
А бомжам совсем беда.
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24.06.2021 13:06 Відповісти
Ага, щасссс. С вами, зебаньками накопишь.
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24.06.2021 13:05 Відповісти
зе команда слишком турбулентная, чтобы что-то накапливать. Такие заканчивают без остатка. И хорошо, если в тюрьме.
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24.06.2021 13:12 Відповісти
та вы мрази уже накопили... и внукам хватит...
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24.06.2021 13:14 Відповісти
"Что с человеком ни делай, он упорно ползет на https://citaty.info/topic/kladbishe кладбище ..."
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24.06.2021 13:15 Відповісти
Лучше пусть глянет, как что там с подорожанием электричества! Почему АЭС выводят блоки в простой а нам поднимают цену!
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24.06.2021 13:18 Відповісти
Движемся к дефолту, шмаркля и шмыгаль впереди.
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24.06.2021 13:23 Відповісти
Уважаемые посетители сайта когда пишете фамилии не забывайте упомянуть патронов
которые их вырастели,выкормили,поставили на должност и ими управляют,в своих интересаха,а то как-то нескромно получаеться! Например:
Шмыгаль (Ахметов),Зеленский (Коломойский),Ермак (ФСБ или Козак) и т д
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24.06.2021 13:52 Відповісти
и только поршенко за рідну нєньку Україну
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24.06.2021 14:27 Відповісти
нажаль так, Порох - едина самостійна фігура в українській політиці.
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24.06.2021 18:43 Відповісти
Только 73% отнесут свои накопления в пенсионную "систему" после того как успешно крякнул пенсионный "фонд" под чутким руководством инвест-нянь
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24.06.2021 14:56 Відповісти
 
 