Движемся к внедрению накопительной пенсионной системы, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел в четверг совещание, посвященное внедрению накопительной пенсионной системы, с участием министров, народных депутатов, представителей Офиса Президента и регуляторов финансового рынка: Нацбанка и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
"Движемся к внедрению накопительной пенсионной системы (…) Выстраиваем оптимальную модель, которая гарантирует каждому украинцу достойное пенсионное обеспечение", – написал он в своем Телеграм-канале в четверг, передает Цензор.НЕТ.
Накануне министр финансов Сергей Марченко сообщил, что был бы счастлив, если госбюджет-2022 будет включать пенсионную реформу. "Однако не верю, что можем ее запустить со следующего года. Основы для запуска пенсионной реформы в 2023 году должны быть созданы в 2021-м", – отметил глава Минфина.
В начале июня Кабмин создал рабочую группу по вопросам введения обязательного накопительного пенсионного обеспечения и развития негосударственного пенсионного обеспечения.
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А Пенсофонд окончательно доели мыши.
А вот Гетманцев сейчас очень старается какраз это и сделать.
Вот ты всю жизнь сам копил себе на пенсию.
А вот ЗЕбанаты закопали их на "большой стройке" или потратили на компенсации за убитый ими же бизнес.
которые их вырастели,выкормили,поставили на должност и ими управляют,в своих интересаха,а то как-то нескромно получаеться! Например:
Шмыгаль (Ахметов),Зеленский (Коломойский),Ермак (ФСБ или Козак) и т д