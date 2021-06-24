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Движемся к внедрению накопительной пенсионной системы, - Шмыгаль

Движемся к внедрению накопительной пенсионной системы, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел в четверг совещание, посвященное внедрению накопительной пенсионной системы, с участием министров, народных депутатов, представителей Офиса Президента и регуляторов финансового рынка: Нацбанка и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

"Движемся к внедрению накопительной пенсионной системы (…) Выстраиваем оптимальную модель, которая гарантирует каждому украинцу достойное пенсионное обеспечение", – написал он в своем Телеграм-канале в четверг, передает Цензор.НЕТ.

Накануне министр финансов Сергей Марченко сообщил, что был бы счастлив, если госбюджет-2022 будет включать пенсионную реформу. "Однако не верю, что можем ее запустить со следующего года. Основы для запуска пенсионной реформы в 2023 году должны быть созданы в 2021-м", – отметил глава Минфина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Не верю, что можем запустить пенсионную реформу со следующего года, - министр финансов Марченко

В начале июня Кабмин создал рабочую группу по вопросам введения обязательного накопительного пенсионного обеспечения и развития негосударственного пенсионного обеспечения.

Движемся к внедрению накопительной пенсионной системы, - Шмыгаль 01

Автор: 

пенсионная реформа (1205) Шмыгаль Денис (2681)


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Топ комментарии
+11
Если кто не понял, ваши накопления ЗЕбанарии сначала обложат налогом, а потом вы сами себе будете из них выплачивать пенсию, которую опять обложат налогом.

А Пенсофонд окончательно доели мыши.
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24.06.2021 13:00
+5
Никто не хочет накопить для Шмыгаля с Ахметкой и Беней?
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24.06.2021 13:03
+4
Болезная, не лакай стекломой по утрам, а то уже бредить начинаешь.
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24.06.2021 13:07
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Правила форума Совет форумчан
Если кто не понял, ваши накопления ЗЕбанарии сначала обложат налогом, а потом вы сами себе будете из них выплачивать пенсию, которую опять обложат налогом.

А Пенсофонд окончательно доели мыши.
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24.06.2021 13:00 Ответить
Болезная, не лакай стекломой по утрам, а то уже бредить начинаешь.
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24.06.2021 13:07 Ответить
Напомни, когда это при Порохе пытались вытащить у тебя из матраса накопленные деньги и тупо отобрать.

А вот Гетманцев сейчас очень старается какраз это и сделать.
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24.06.2021 13:08 Ответить
плюс ко всем тем радостям - совершенно нет гарантии (кто б чтоб не свистел))) что "накопленное на старость" не пропадет пропадом как ссср-овские вклады )))
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24.06.2021 13:16 Ответить
Если свои кровные доверить ЗЕбанатам, то легко.

Вот ты всю жизнь сам копил себе на пенсию.
А вот ЗЕбанаты закопали их на "большой стройке" или потратили на компенсации за убитый ими же бизнес.
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24.06.2021 13:19 Ответить
эй там наверху! в польше от неё отказались, это я на всякий случай если вы вдруг случаааайно не знали
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24.06.2021 13:03 Ответить
Все они хорошо знают ,просто, украсть по крупному больше негде! За два года все разворовано до нитки!
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24.06.2021 13:33 Ответить
Никто не хочет накопить для Шмыгаля с Ахметкой и Беней?
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24.06.2021 13:03 Ответить
а как безработные будут накапливать - ну хотя б те, которые оказались на "убыточных" госпредприятиях? и у кого будут храниться накопления?
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24.06.2021 13:04 Ответить
А бомжам совсем беда.
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24.06.2021 13:06 Ответить
Ага, щасссс. С вами, зебаньками накопишь.
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24.06.2021 13:05 Ответить
зе команда слишком турбулентная, чтобы что-то накапливать. Такие заканчивают без остатка. И хорошо, если в тюрьме.
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24.06.2021 13:12 Ответить
та вы мрази уже накопили... и внукам хватит...
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24.06.2021 13:14 Ответить
"Что с человеком ни делай, он упорно ползет на https://citaty.info/topic/kladbishe кладбище ..."
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24.06.2021 13:15 Ответить
Лучше пусть глянет, как что там с подорожанием электричества! Почему АЭС выводят блоки в простой а нам поднимают цену!
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24.06.2021 13:18 Ответить
Движемся к дефолту, шмаркля и шмыгаль впереди.
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24.06.2021 13:23 Ответить
Уважаемые посетители сайта когда пишете фамилии не забывайте упомянуть патронов
которые их вырастели,выкормили,поставили на должност и ими управляют,в своих интересаха,а то как-то нескромно получаеться! Например:
Шмыгаль (Ахметов),Зеленский (Коломойский),Ермак (ФСБ или Козак) и т д
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24.06.2021 13:52 Ответить
и только поршенко за рідну нєньку Україну
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24.06.2021 14:27 Ответить
нажаль так, Порох - едина самостійна фігура в українській політиці.
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24.06.2021 18:43 Ответить
Только 73% отнесут свои накопления в пенсионную "систему" после того как успешно крякнул пенсионный "фонд" под чутким руководством инвест-нянь
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24.06.2021 14:56 Ответить
 
 