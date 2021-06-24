Посол США в РФ Салліван повернувся в Москву

Посол США в Росії Джон Салліван сьогодні повернувся в Москву. Обіцяє невпинно працювати над тим, щоб зробити практичні кроки, необхідні для досягнення завдань, визначених на саміті Джо Байдена і Володимира Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Я радий повернутися в Москву, щоб продовжити роботу з досвідченою і надійною командою дипмісії США для просування зовнішньополітичних інтересів США в Росії. Я розраховую на співпрацю з нашими колегами в уряді РФ для досягнення нашої мети, - встановлення стабільних і передбачуваних відносин між Сполученими Штатами та Росією", - зазначив дипломат.

Він підкреслив, що, як раніше заявив президент США Джо Байден у Женеві, на Вашингтоні та Москві лежить обов'язок відповідально вибудовувати відносини між нашими двома країнами.

"Ми повинні співпрацювати там, де це відповідає нашим взаємним інтересам, а де у нас є розбіжності - і у нас є істотні розбіжності - важливо вести відкритий і відвертий діалог", - зазначив Салліван.

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"Зустрічі в Женеві мали позитивний характер. Тепер, коли я повернувся в Москву, а посол Антонов повернувся до Вашингтона, я буду невпинно працювати над тим, щоб зробити практичні кроки, необхідні для досягнення завдань, визначених на саміті. Серед іншого я розраховую на співпрацю з колегами в уряді РФ для розвитку двостороннього діалогу зі стратегічної стабільності - діалогу, який служить на благо наших країн і всього світу", - додав посол.

Нагадаємо, 16 червня на саміті в Женеві Байден і Путін домовилися про повернення послів до Москви і Вашингтона.

20 червня посол Російської Федерації в США Анатолій Антонов полетів до Вашингтона, щоб повернутися в посольство РФ.