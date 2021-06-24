Посол США в РФ Салливан вернулся в Москву

Посол США в России Джон Салливан сегодня вернулся в Москву. Обещает неустанно работать над тем, чтобы предпринять практические шаги, необходимые для достижения задач, определенных на саммите Джо Байдена и Владимира Путина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Я рад вернуться в Москву, чтобы продолжить работу с опытной и надежной командой дипмиссии США для продвижения внешнеполитических интересов США в России. Я рассчитываю на сотрудничество с нашими коллегами в правительстве РФ для достижения нашей цели, - установления стабильных и предсказуемых отношений между Соединенными Штатами и Россией", - отметил дипломат.

Он подчеркнул, что, как ранее заявил президент США Джо Байден в Женеве, на Вашингтоне и Москве лежит обязанность ответственно выстраивать отношения между нашими двумя странами.

"Мы должны сотрудничать там, где это отвечает нашим взаимным интересам, а где у нас есть разногласия - и у нас есть существенные разногласия - важно вести открытый и откровенный диалог", - отметил Салливан.

"Встречи в Женеве носили позитивный характер. Теперь, когда я вернулся в Москву, а посол Антонов вернулся в Вашингтон, я буду неустанно работать над тем, чтобы предпринять практические шаги, необходимые для достижения задач, определенных на саммите. В числе прочего я рассчитываю на сотрудничество с коллегами в правительстве РФ для развития двустороннего диалога по стратегической стабильности - диалога, который служит во благо наших стран и всего мира", - добавил посол.

Напомним, 16 июня на саммите в Женеве Байден и Путин договорились о возвращении послов в Москву и Вашингтон.

20 июня посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов улетел в Вашингтон, чтобы вернуться в посольство РФ.

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