Посол России Антонов отправился в США

Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов в воскресенье, 20 июня, улетел в Вашингтон, чтобы вернуться в посольство РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило российское агентство "ТАСС".

Напоминаем, посол России в США вылетел в Москву 21 марта для консультаций после того, как Байден в интервью дал утвердительный ответ на вопрос, считает ли он российского президента "убийцей". Посол США в Москве Джон Салливан покинул РФ 22 апреля.

Накануне российскому агентству стало известно, что Антонов уже утром понедельника вернется за рабочее место в российском посольстве в Вашингтоне.

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Сегодня утром российский посол улетел в США рейсом SU100 Москва - Нью-Йорк. Самолет вылетел из аэропорта "Шереметьево" в 9:18 по местному времени.

Посол отказался разговаривать с журналистами перед посадкой на самолет.

В Соединенных Штатах, со своей стороны, пока не сообщают о возвращении своего посла в Москву.

Напомним, 16 июня на саммите в Женеве Байден и Путин договорились о возвращении послов в Москву и Вашингтон.