Посол России Антонов отправился в США
Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов в воскресенье, 20 июня, улетел в Вашингтон, чтобы вернуться в посольство РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило российское агентство "ТАСС".
Напоминаем, посол России в США вылетел в Москву 21 марта для консультаций после того, как Байден в интервью дал утвердительный ответ на вопрос, считает ли он российского президента "убийцей". Посол США в Москве Джон Салливан покинул РФ 22 апреля.
Накануне российскому агентству стало известно, что Антонов уже утром понедельника вернется за рабочее место в российском посольстве в Вашингтоне.
Сегодня утром российский посол улетел в США рейсом SU100 Москва - Нью-Йорк. Самолет вылетел из аэропорта "Шереметьево" в 9:18 по местному времени.
Посол отказался разговаривать с журналистами перед посадкой на самолет.
В Соединенных Штатах, со своей стороны, пока не сообщают о возвращении своего посла в Москву.
Напомним, 16 июня на саммите в Женеве Байден и Путин договорились о возвращении послов в Москву и Вашингтон.
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мол,фсёпропало,мыфсеумрём
а буде Росія альбертів, акакіїв, модестів...?
"Посол России Антонов отравился в США".
Вердикт один - ***** на виселицу с конфискацией всего наворованного...