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Посол России Антонов отправился в США

Посол России Антонов отправился в США

Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов в воскресенье, 20 июня, улетел в Вашингтон, чтобы вернуться в посольство РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило российское агентство "ТАСС".

Напоминаем, посол России в США вылетел в Москву 21 марта для консультаций после того, как Байден в интервью дал утвердительный ответ на вопрос, считает ли он российского президента "убийцей". Посол США в Москве Джон Салливан покинул РФ 22 апреля.

Накануне российскому агентству стало известно, что Антонов уже утром понедельника вернется за рабочее место в российском посольстве в Вашингтоне.

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Сегодня утром российский посол улетел в США рейсом SU100 Москва - Нью-Йорк. Самолет вылетел из аэропорта "Шереметьево" в 9:18 по местному времени.

Посол отказался разговаривать с журналистами перед посадкой на самолет.

В Соединенных Штатах, со своей стороны, пока не сообщают о возвращении своего посла в Москву.

Напомним, 16 июня на саммите в Женеве Байден и Путин договорились о возвращении послов в Москву и Вашингтон.

Автор: 

россия (95418) США (26511) Антонов Анатолий (17)


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Топ комментарии
+7
ось і кінець казочки про байду кацапобойця.
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20.06.2021 12:35
+5
Прочитав "отравился"... На жаль ні.
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20.06.2021 12:37
+4
Не правильный заголовок. Правильный заголовок относительно любого кацапа - "... сдох".
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20.06.2021 12:31
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Не правильный заголовок. Правильный заголовок относительно любого кацапа - "... сдох".
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20.06.2021 12:31 Ответить
а вчора було свято...з парашутистами
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20.06.2021 12:35 Ответить
В этом контексте, можно пожелать кацапам "на работу, как на праздник".
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20.06.2021 12:36 Ответить
ось і кінець казочки про байду кацапобойця.
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20.06.2021 12:35 Ответить
Раділи що Трампушка пролєтєл. А тут нова перезагрузка відносин з Пуйлом. І нахрена кому здалися білі негри Європи...
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20.06.2021 12:51 Ответить
ваш трампушка нрчем не лучше, он тоже сосался с пуйлом
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20.06.2021 13:03 Ответить
Но хоть санкции какие-то накладывал. А этот только снимает.
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20.06.2021 13:12 Ответить
"хоть" не считается
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20.06.2021 13:21 Ответить
Хоть считается. Потому что есть, а вот у действующего считать нечего, ни одного "хотя".
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20.06.2021 13:25 Ответить
а эти все методичку лубянскую гонят .
мол,фсёпропало,мыфсеумрём
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20.06.2021 13:29 Ответить
+ еще одно какапское гавно у нас.
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20.06.2021 12:36 Ответить
Може він через Іран полетить?
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20.06.2021 12:51 Ответить
нихто не обидится если оно через Марс полетит...
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20.06.2021 12:54 Ответить
Прочитав "отравился"... На жаль ні.
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20.06.2021 12:37 Ответить
Росія антонов... як романтично!
а буде Росія альбертів, акакіїв, модестів...?
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20.06.2021 12:39 Ответить
Прочитал:
"Посол России Антонов отравился в США".
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20.06.2021 12:40 Ответить
ньючком?
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20.06.2021 12:41 Ответить
"Посол России Антонов отоварился в США".
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20.06.2021 13:05 Ответить
а ето быдло хоть привитое?
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20.06.2021 12:42 Ответить
Ну конечно. Спутником...
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20.06.2021 15:10 Ответить
значит здравсвтуй новая волна сигма - дельта отдыхает...
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20.06.2021 15:13 Ответить
Нечего послов засылать!
Вердикт один - ***** на виселицу с конфискацией всего наворованного...
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20.06.2021 12:48 Ответить
Флаг в руки и перо в задницу!
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20.06.2021 12:48 Ответить
Луч створює Сокіл-300, Артем дрон-камікадзе Мисливець, плюс Нептуни. Ось власне і всі надійні союзники України.
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20.06.2021 12:55 Ответить
Лучше бы к кобзону на концерт отправился.
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20.06.2021 12:57 Ответить
ну ось і ладнєнько, все перезавантажено, обнулено...
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20.06.2021 13:00 Ответить
Навіщо нам така "важлива" інформація? Коли якийсь москаль "отправітся" в потойбічний світ, тоді й розповідайте.
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20.06.2021 13:06 Ответить
та нихто не против баянов, но передвижение сук - ето тоже важная информация
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20.06.2021 13:17 Ответить
А чемодан с "Новичком" взял с собой? Или опять Петрову и Боширову геев изображать прийдется?
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20.06.2021 13:44 Ответить
почему изображать?
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20.06.2021 15:15 Ответить
т.е. все таки шпилятся? - от так и знал
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20.06.2021 15:20 Ответить
Все по заветам тупина. Пластика лица, каблуки, голый торс, постоянное желание укрыться в уединенном месте скрытом от лишнего взгляда. Ну и как "вишенка" обвинение в своей ориентации всех вокркуг.
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20.06.2021 15:28 Ответить
Пластику лица делают все публичные люди , которые ходят в туфлях чаще чем в кроссовках с накаченным голым торсом борца - дзюдоиста , любителя охоты и рыбалки . Ну и как вишенка - обладатель молодой жены в старческом возрасте.
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20.06.2021 15:53 Ответить
Всех публичных с голым торсом на рыбалке в студию, плиз. И да, на туфлях с каблуками сюда же.
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20.06.2021 15:56 Ответить
К вашим услугам всемирный паутина - интернет , там полно инфы и о рыбалке с голым торсом и про туфли с каблуками , не сюда же ЭТО публиковать, заодно и себе подберёте чо нидь полезное ))
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20.06.2021 16:02 Ответить
Для начала Вы сами уберите фото тупина с голым торсом из своего туалета. А в интернете я ищу изображения и видео по своим вкусам, и в них нет персонажей вроде оголяющегося царя срассеи на каблуках.
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20.06.2021 16:09 Ответить
У мэнэ немае тупина , а е пани Санду , вона не ходыть с голым торсом , бо молода жинка )) Майя Санду президент Молдовы , друг Украины за ЕС и НАТО .
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20.06.2021 16:18 Ответить
С чем Вас и поздравляю. Молдове необходимо пройти свой сложный путь на пути в ЕС, удачи в этом. Что тут делаем? За тупина мазу тянем?
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20.06.2021 16:24 Ответить
Дякую и вам удачи ! Читаю правду здесь .
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20.06.2021 16:36 Ответить
 
 