Посол Росії Антонов відправився до США

Посол Російської Федерації в США Анатолій Антонов у неділю, 20 червня, полетів до Вашингтона, щоб повернутися в посольство РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило російське агентство "ТАСС".

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Нагадуємо, посол Росії в США вилетів до Москви 21 березня для консультацій після того, як Байден в інтерв'ю дав ствердну відповідь на питання, чи вважає він російського президента "вбивцею". Посол США в Москві Джон Салліван покинув РФ 22 квітня.

Напередодні російському агентству стало відомо, що Антонов вже вранці понеділка повернеться за робоче місце в російському посольстві у Вашингтоні.

Сьогодні вранці російський посол полетів у США рейсом SU100 Москва - Нью-Йорк. Літак вилетів із аеропорту "Шереметьєво" в 9:18 за місцевим часом.

Посол відмовився розмовляти з журналістами перед посадкою на літак.

У Сполучених Штатах, зі свого боку, поки не повідомляють про повернення свого посла в Москву.

Нагадаємо, 16 червня на саміті в Женеві Байден і Путін домовилися про повернення послів до Москви і Вашингтона.