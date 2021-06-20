Посол Росії Антонов відправився до США
Посол Російської Федерації в США Анатолій Антонов у неділю, 20 червня, полетів до Вашингтона, щоб повернутися в посольство РФ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило російське агентство "ТАСС".
Нагадуємо, посол Росії в США вилетів до Москви 21 березня для консультацій після того, як Байден в інтерв'ю дав ствердну відповідь на питання, чи вважає він російського президента "вбивцею". Посол США в Москві Джон Салліван покинув РФ 22 квітня.
Напередодні російському агентству стало відомо, що Антонов вже вранці понеділка повернеться за робоче місце в російському посольстві у Вашингтоні.
Сьогодні вранці російський посол полетів у США рейсом SU100 Москва - Нью-Йорк. Літак вилетів із аеропорту "Шереметьєво" в 9:18 за місцевим часом.
Посол відмовився розмовляти з журналістами перед посадкою на літак.
У Сполучених Штатах, зі свого боку, поки не повідомляють про повернення свого посла в Москву.
Нагадаємо, 16 червня на саміті в Женеві Байден і Путін домовилися про повернення послів до Москви і Вашингтона.
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мол,фсёпропало,мыфсеумрём
а буде Росія альбертів, акакіїв, модестів...?
"Посол России Антонов отравился в США".
Вердикт один - ***** на виселицу с конфискацией всего наворованного...