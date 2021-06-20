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Посол Росії Антонов відправився до США

Посол Росії Антонов відправився до США

Посол Російської Федерації в США Анатолій Антонов у неділю, 20 червня, полетів до Вашингтона, щоб повернутися в посольство РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило російське агентство "ТАСС".

Також читайте: "Секретних домовленостей" між Трампом і Путіним не було, - посол Росії в США Антонов

Нагадуємо, посол Росії в США вилетів до Москви 21 березня для консультацій після того, як Байден в інтерв'ю дав ствердну відповідь на питання, чи вважає він російського президента "вбивцею". Посол США в Москві Джон Салліван покинув РФ 22 квітня.

Напередодні російському агентству стало відомо, що Антонов вже вранці понеділка повернеться за робоче місце в російському посольстві у Вашингтоні.

Сьогодні вранці російський посол полетів у США рейсом SU100 Москва - Нью-Йорк. Літак вилетів із аеропорту "Шереметьєво" в 9:18 за місцевим часом.

Посол відмовився розмовляти з журналістами перед посадкою на літак.

У Сполучених Штатах, зі свого боку, поки не повідомляють про повернення свого посла в Москву.

Нагадаємо, 16 червня на саміті в Женеві Байден і Путін домовилися про повернення послів до Москви і Вашингтона.

росія (65007) США (22643) Антонов Анатолій (19)


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Топ коментарі
+7
ось і кінець казочки про байду кацапобойця.
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20.06.2021 12:35
+5
Прочитав "отравился"... На жаль ні.
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20.06.2021 12:37
+4
Не правильный заголовок. Правильный заголовок относительно любого кацапа - "... сдох".
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20.06.2021 12:31
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Не правильный заголовок. Правильный заголовок относительно любого кацапа - "... сдох".
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20.06.2021 12:31 Відповісти
а вчора було свято...з парашутистами
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20.06.2021 12:35 Відповісти
В этом контексте, можно пожелать кацапам "на работу, как на праздник".
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20.06.2021 12:36 Відповісти
ось і кінець казочки про байду кацапобойця.
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20.06.2021 12:35 Відповісти
Раділи що Трампушка пролєтєл. А тут нова перезагрузка відносин з Пуйлом. І нахрена кому здалися білі негри Європи...
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20.06.2021 12:51 Відповісти
ваш трампушка нрчем не лучше, он тоже сосался с пуйлом
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20.06.2021 13:03 Відповісти
Но хоть санкции какие-то накладывал. А этот только снимает.
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20.06.2021 13:12 Відповісти
"хоть" не считается
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20.06.2021 13:21 Відповісти
Хоть считается. Потому что есть, а вот у действующего считать нечего, ни одного "хотя".
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20.06.2021 13:25 Відповісти
а эти все методичку лубянскую гонят .
мол,фсёпропало,мыфсеумрём
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20.06.2021 13:29 Відповісти
+ еще одно какапское гавно у нас.
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20.06.2021 12:36 Відповісти
Може він через Іран полетить?
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20.06.2021 12:51 Відповісти
нихто не обидится если оно через Марс полетит...
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20.06.2021 12:54 Відповісти
Прочитав "отравился"... На жаль ні.
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20.06.2021 12:37 Відповісти
Росія антонов... як романтично!
а буде Росія альбертів, акакіїв, модестів...?
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20.06.2021 12:39 Відповісти
Прочитал:
"Посол России Антонов отравился в США".
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20.06.2021 12:40 Відповісти
ньючком?
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20.06.2021 12:41 Відповісти
"Посол России Антонов отоварился в США".
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20.06.2021 13:05 Відповісти
а ето быдло хоть привитое?
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20.06.2021 12:42 Відповісти
Ну конечно. Спутником...
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20.06.2021 15:10 Відповісти
значит здравсвтуй новая волна сигма - дельта отдыхает...
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20.06.2021 15:13 Відповісти
Нечего послов засылать!
Вердикт один - ***** на виселицу с конфискацией всего наворованного...
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20.06.2021 12:48 Відповісти
Флаг в руки и перо в задницу!
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20.06.2021 12:48 Відповісти
Луч створює Сокіл-300, Артем дрон-камікадзе Мисливець, плюс Нептуни. Ось власне і всі надійні союзники України.
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20.06.2021 12:55 Відповісти
Лучше бы к кобзону на концерт отправился.
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20.06.2021 12:57 Відповісти
ну ось і ладнєнько, все перезавантажено, обнулено...
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20.06.2021 13:00 Відповісти
Навіщо нам така "важлива" інформація? Коли якийсь москаль "отправітся" в потойбічний світ, тоді й розповідайте.
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20.06.2021 13:06 Відповісти
та нихто не против баянов, но передвижение сук - ето тоже важная информация
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20.06.2021 13:17 Відповісти
А чемодан с "Новичком" взял с собой? Или опять Петрову и Боширову геев изображать прийдется?
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20.06.2021 13:44 Відповісти
почему изображать?
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20.06.2021 15:15 Відповісти
т.е. все таки шпилятся? - от так и знал
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20.06.2021 15:20 Відповісти
Все по заветам тупина. Пластика лица, каблуки, голый торс, постоянное желание укрыться в уединенном месте скрытом от лишнего взгляда. Ну и как "вишенка" обвинение в своей ориентации всех вокркуг.
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20.06.2021 15:28 Відповісти
Пластику лица делают все публичные люди , которые ходят в туфлях чаще чем в кроссовках с накаченным голым торсом борца - дзюдоиста , любителя охоты и рыбалки . Ну и как вишенка - обладатель молодой жены в старческом возрасте.
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20.06.2021 15:53 Відповісти
Всех публичных с голым торсом на рыбалке в студию, плиз. И да, на туфлях с каблуками сюда же.
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20.06.2021 15:56 Відповісти
К вашим услугам всемирный паутина - интернет , там полно инфы и о рыбалке с голым торсом и про туфли с каблуками , не сюда же ЭТО публиковать, заодно и себе подберёте чо нидь полезное ))
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20.06.2021 16:02 Відповісти
Для начала Вы сами уберите фото тупина с голым торсом из своего туалета. А в интернете я ищу изображения и видео по своим вкусам, и в них нет персонажей вроде оголяющегося царя срассеи на каблуках.
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20.06.2021 16:09 Відповісти
У мэнэ немае тупина , а е пани Санду , вона не ходыть с голым торсом , бо молода жинка )) Майя Санду президент Молдовы , друг Украины за ЕС и НАТО .
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20.06.2021 16:18 Відповісти
С чем Вас и поздравляю. Молдове необходимо пройти свой сложный путь на пути в ЕС, удачи в этом. Что тут делаем? За тупина мазу тянем?
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20.06.2021 16:24 Відповісти
Дякую и вам удачи ! Читаю правду здесь .
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20.06.2021 16:36 Відповісти
 
 