Посол США в РФ Салліван перебуває на шляху до Вашингтона, - посольство

Посол США в РФ Джон Салліван у четвер, 22 квітня, покине Москву і повернеться до Вашингтона.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це РИА "Новости" заявили в посольстві США в Москві.

Раніше сьогодні російські ЗМІ заявили, що американський посол виїхав із резиденції в Москві.

"Ми підтверджуємо, що посол Салліван перебуває на шляху до Вашингтона", - сказала прессекретарка посольства Ребекка Росс.

Як повідомлялося, російська сторона у відповідь на санкції США рекомендувала послу США Джону Саллівану вирушити "додому, на консультації". По суті, це означає, що влада РФ висилає американського посла.

Крім цього глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія вишле 10 американських дипломатів. 21 квітня МЗС РФ офіційно оголосив persona non grata 10 співробітників посольства США в Москві.

Також читайте: Відносини Москви і Вашингтона в нижчій своїй точці. Посли РФ і США повернуться в дипмісії, коли це буде доцільно, - Пєсков