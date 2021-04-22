Посол США в РФ Салливан находится на пути в Вашингтон, - посольство

Посол США в РФ Джон Салливан в четверг, 22 апреля, покинет Москву и вернется в Вашингтон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об это РИА "Новости" заявили в посольстве США в Москве.

Ранее сегодня российские СМИ заявили, что американский посол выехал из резиденции в Москве.

"Мы подтверждаем, что посол Салливан находится на пути в Вашингтон", — сказала пресс-секретарь посольства Ребекка Росс.

Как сообщалось, российская сторона в ответ на санкции США рекомендовала послу США Джону Салливану отправиться "домой, на консультации". По сути, это означает, что власти РФ высылают американского посла.

Кроме этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия вышлет 10 американских дипломатов. 21 апреля МИД РФ официально объявил "persona non grata" 10 сотрудников посольства США в Москве.

