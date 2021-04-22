РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9412 посетителей онлайн
Новости
2 012 5

Посол США в РФ Салливан находится на пути в Вашингтон, - посольство

Посол США в РФ Салливан находится на пути в Вашингтон, - посольство

Посол США в РФ Джон Салливан в четверг, 22 апреля, покинет Москву и вернется в Вашингтон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об это РИА "Новости" заявили в посольстве США в Москве.

Ранее сегодня российские СМИ заявили, что американский посол выехал из резиденции в Москве.

"Мы подтверждаем, что посол Салливан находится на пути в Вашингтон", — сказала пресс-секретарь посольства Ребекка Росс.

Как сообщалось, российская сторона в ответ на санкции США рекомендовала послу США Джону Салливану отправиться "домой, на консультации". По сути, это означает, что власти РФ высылают американского посла.

Кроме этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия вышлет 10 американских дипломатов. 21 апреля МИД РФ официально объявил "persona non grata" 10 сотрудников посольства США в Москве.

Читайте также: Отношения Москвы и Вашингтона в низшей своей точке. Послы РФ и США вернутся в дипмиссии, когда это будет целесообразно, - Песков

Автор: 

посол (1838) россия (97399) США (27973) дипломаты (642) Салливан Джон (63)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Холодну війну розпочато. ОФІЦІЙНО.
показать весь комментарий
22.04.2021 09:46 Ответить
це щось крутіше. Навіть при Рейгані і його дотепах про бомбардування СССР і про імперію зла, посла не висилали.
показать весь комментарий
22.04.2021 10:29 Ответить
Посол США в РФ Салливан находится на пути в Вашингтон, - посольство - Цензор.НЕТ 8737
показать весь комментарий
22.04.2021 09:48 Ответить
Провинциальная бензоколонка и склад дров по совместительству снова хотят стать центром Вселенной.
показать весь комментарий
22.04.2021 10:31 Ответить
Москалі зводять "залізний занавіс". Може, воно і на краще. Закриємо їх у їхній конурі...
показать весь комментарий
22.04.2021 10:46 Ответить
 
 