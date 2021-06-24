УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11102 відвідувача онлайн
Новини
2 485 24

Данілов: Фахівці щодо санкцій зі США прилетять в Україну для консультацій

Данілов: Фахівці щодо санкцій зі США прилетять в Україну для консультацій

В Україну приїдуть фахівці, які займаються санкційною політикою Сполучених Штатів. Вони проведуть консультації з РНБО щодо питання співпраці в санкційній політиці.

Про це журналістам заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"29 числа фахівці зі Сполучених Штатів, які безпосередньо займаються процедурою санкцій США. Вони прилітають сюди для того, щоб провести з нами консультації. Провести з нами певні процеси, про які ми вже домовилися. Ми з ними співпрацювали під час ковіда, скажімо так, у нас було заочне спілкування. 29 числа у нас тут буде група, з якою ми будемо продовжувати співпрацювати", - сказав Данілов.

Таким чином він відповів на запитання про можливе введення санкцій РНБО проти українців, на яких були накладені санкції США.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше президент Володимир Зеленський доручив секретарю РНБО Олексію Данілову провести закриту нараду щодо санкцій, введених органами США проти громадян України.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) санкції (11816) РНБО (2279) США (22737)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
Можливо спеціалісти з США роз'яснять клоунам що їхні санкції бутафорські.
показати весь коментар
24.06.2021 18:34
+3
США злякалися, що Зеленський і їх зараз обкладе санкціями.
показати весь коментар
24.06.2021 18:38
+3
Будут вязать клована полотенцами...
показати весь коментар
24.06.2021 18:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Можливо спеціалісти з США роз'яснять клоунам що їхні санкції бутафорські.
показати весь коментар
24.06.2021 18:34 Відповісти
У Данілова особисті рахунки з кацапами , бо він з луганщини родом ( окупованої ) . Принаймні те , що робить СНБО останнім часом вселяє надію на краще для Украіни як держави вцілому .
показати весь коментар
24.06.2021 19:23 Відповісти
США злякалися, що Зеленський і їх зараз обкладе санкціями.
показати весь коментар
24.06.2021 18:38 Відповісти
Будут вязать клована полотенцами...
показати весь коментар
24.06.2021 18:39 Відповісти
Представляю как они будут удивлены узнав, что тут граждан страны наказывает не закон, а накладывают санкции, чтобы им не было слишком больно.
показати весь коментар
24.06.2021 18:41 Відповісти
Это вы уже можете весь мир по санкциям консультировать.
показати весь коментар
24.06.2021 18:43 Відповісти
Сейчас в ОПу приедет бубочкина бабушка и объяснит как действовать. А то это сильно похоже на операцию по доставке фигуранта уголовных дел в США принудительным методом.
показати весь коментар
24.06.2021 18:56 Відповісти
Спеціалісти по санкціям будуть вимагати засідання РНБО по БЄНІ з властною присутністю ! В обмін на візит вови до США
показати весь коментар
24.06.2021 18:56 Відповісти
К слову, этот главный "борец" с олигархами Данилов, Алексей Мячеславович (секретарь СНБО) 23 июня прилетел в Одессу на частном вертолете Bell 407 (серийный номер 53136) , государственный регистрационный знак UR-WAL, номер регистрационного удостоверения РП3187/3 принадлежащий структурам Коломойского., через подставную фирму ПП "ТУРЕЗ" (Дніпро) и подставного руководителя К......о Наталью Петровну ( на ней висит в Днепре еще 7 фирм).
показати весь коментар
24.06.2021 18:57 Відповісти
Ви теж можето орендувати цей літак як і будь хто... Чи ви можливо всі Українці працюєть таємно на колому?
показати весь коментар
24.06.2021 19:43 Відповісти
А вот и адвокат бородатой бабушки нарисовался.
Т.е. ознак коррупции вы в упор не видите? А если снять очки с ЗЕлёными стеклами? Шо, опять нет? Тогда попробуйте промыть глаза от Зелёной росы. Она вам в глаза попала года три тому назад. А может и четыре. Если и это не поможет то обратитесь к доктору с молоточком.
показати весь коментар
24.06.2021 20:06 Відповісти
Попробуй витягнути з рота рошенку і хватить постійно сосати
показати весь коментар
25.06.2021 11:56 Відповісти
Я не кушаю сладкого. И в отличии от вас, я не потребляю ЗЕленое говно.
показати весь коментар
25.06.2021 14:00 Відповісти
ДАНІЛОВ шо тобі пообіцяв вова за свою службу, шо на тебе, як на експонат по виду держслужбовця САНКЦІОНІСТІ приїздять дивитись іноземці?
показати весь коментар
24.06.2021 19:00 Відповісти
Данилов искоренит мафию и посадит Коломойского. Несгибаемый боец теневой экономики!
показати весь коментар
24.06.2021 19:02 Відповісти
Прогиб Табаки зачтен!
показати весь коментар
24.06.2021 19:10 Відповісти
зеленский им расскажет за сколько он себе и своей говносбродной партии рейтинги покупает ?
показати весь коментар
24.06.2021 19:11 Відповісти
Кого-то не того, этого, за воровство. Поэтому прямо из США вызвали "специалистов по санкциям". Чтобы убедить что не того, этого, и вообще.
показати весь коментар
24.06.2021 19:48 Відповісти
Всегда нужно иметь ястреба в команде. Прямолинейного. Лохторату самое то. Иногда нужен такой и для более сложных моментов. Человек справляется. Конечно есть и роль шута---жирик например. У нас такого не надо. Главный на пол ставки справляется с такими шутками. Ему знакомо сильно это.
показати весь коментар
24.06.2021 20:00 Відповісти
Будуть кричати під балконом: 'а Бєня вийде!?'
показати весь коментар
24.06.2021 21:00 Відповісти
Будут вставлять немножко, на пол-шишечки.
показати весь коментар
24.06.2021 21:14 Відповісти
 
 