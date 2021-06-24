Данілов: Фахівці щодо санкцій зі США прилетять в Україну для консультацій

В Україну приїдуть фахівці, які займаються санкційною політикою Сполучених Штатів. Вони проведуть консультації з РНБО щодо питання співпраці в санкційній політиці.

Про це журналістам заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"29 числа фахівці зі Сполучених Штатів, які безпосередньо займаються процедурою санкцій США. Вони прилітають сюди для того, щоб провести з нами консультації. Провести з нами певні процеси, про які ми вже домовилися. Ми з ними співпрацювали під час ковіда, скажімо так, у нас було заочне спілкування. 29 числа у нас тут буде група, з якою ми будемо продовжувати співпрацювати", - сказав Данілов.

Таким чином він відповів на запитання про можливе введення санкцій РНБО проти українців, на яких були накладені санкції США.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше президент Володимир Зеленський доручив секретарю РНБО Олексію Данілову провести закриту нараду щодо санкцій, введених органами США проти громадян України.