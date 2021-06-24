Вступ України в НАТО є питанням безпеки, а не політики, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський вважає, що питання вступу України в НАТО є безпековим, хоча тривалий час використовувалося як політичне.
Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу 1+1, передає Цензор.НЕТ.
"Я вам скажу моє ставлення щодо членства в НАТО - ми і самі в деяких речах винні, я вважаю. Тому що питання НАТО - це, все ж, питання безпеки. Ми багато років, 13 років, все ж, використовуємо це, як політичне питання: зміни до Конституції, ми вже в НАТО і коли ми там будемо", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що "питання отримання Плану дій щодо членства в НАТО - це не питання спілкування між Україною і Росією, а спілкування України з країнами Альянсу".
За словами Зеленського, "його попередники діяли невірно, показуючи країнам ЄС і США, що питання вступу в НАТО є просто порядком".
"Мені здається, що багато країн зрозуміли, що Україну можна тримати на такій відстані - "ну добре, молодці, ще трохи, ще кілька реформ, ще щось, тощо". А ми потребуємо зараз підтримки, зараз у нас війна, зараз нам потрібні конкретні дії від Альянсу і від США", - додав він. Президент також зазначив, що "простої підтримки територіальної цілісності України з боку західних партнерів мало".
Зеленський додав, що "питання не стільки у входженні в НАТО та отриманні Плану дій щодо членства в НАТО, скільки в тому, чи зможе Україна протистояти будь-якій ескалації з боку Російської Федерації".
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Надобраніч Панове...
может я что пропустил и Украину уже приглошает или умоляет вступить в НАТО
Если безопасность это не политика, то и зеленский не президент Украины и слова присяги "забыл". Даже Брежев был умнее, всегда проповедовал "политику безопасности" чем сдерживал мокшанское глубинное болото -Суслова,Устинова и т.д.Так и напоминает этот странный дуэт такой же дуэт из фильма "Иван Васильевич ....." и еще слова оттуда - ты чей холоп будешь ?