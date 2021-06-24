Вступ України в НАТО є питанням безпеки, а не політики, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що питання вступу України в НАТО є безпековим, хоча тривалий час використовувалося як політичне.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу 1+1, передає Цензор.НЕТ.

"Я вам скажу моє ставлення щодо членства в НАТО - ми і самі в деяких речах винні, я вважаю. Тому що питання НАТО - це, все ж, питання безпеки. Ми багато років, 13 років, все ж, використовуємо це, як політичне питання: зміни до Конституції, ми вже в НАТО і коли ми там будемо", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що "питання отримання Плану дій щодо членства в НАТО - це не питання спілкування між Україною і Росією, а спілкування України з країнами Альянсу".

За словами Зеленського, "його попередники діяли невірно, показуючи країнам ЄС і США, що питання вступу в НАТО є просто порядком".

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"Мені здається, що багато країн зрозуміли, що Україну можна тримати на такій відстані - "ну добре, молодці, ще трохи, ще кілька реформ, ще щось, тощо". А ми потребуємо зараз підтримки, зараз у нас війна, зараз нам потрібні конкретні дії від Альянсу і від США", - додав він. Президент також зазначив, що "простої підтримки територіальної цілісності України з боку західних партнерів мало".

Зеленський додав, що "питання не стільки у входженні в НАТО та отриманні Плану дій щодо членства в НАТО, скільки в тому, чи зможе Україна протистояти будь-якій ескалації з боку Російської Федерації".