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Новини Агресія Росії проти України
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Вступ України в НАТО є питанням безпеки, а не політики, - Зеленський

Вступ України в НАТО є питанням безпеки, а не політики, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що питання вступу України в НАТО є безпековим, хоча тривалий час використовувалося як політичне.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу 1+1, передає Цензор.НЕТ.

"Я вам скажу моє ставлення щодо членства в НАТО - ми і самі в деяких речах винні, я вважаю. Тому що питання НАТО - це, все ж, питання безпеки. Ми багато років, 13 років, все ж, використовуємо це, як політичне питання: зміни до Конституції, ми вже в НАТО і коли ми там будемо", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що "питання отримання Плану дій щодо членства в НАТО - це не питання спілкування між Україною і Росією, а спілкування України з країнами Альянсу".

За словами Зеленського, "його попередники діяли невірно, показуючи країнам ЄС і США, що питання вступу в НАТО є просто порядком".

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"Мені здається, що багато країн зрозуміли, що Україну можна тримати на такій відстані - "ну добре, молодці, ще трохи, ще кілька реформ, ще щось, тощо". А ми потребуємо зараз підтримки, зараз у нас війна, зараз нам потрібні конкретні дії від Альянсу і від США", - додав він. Президент також зазначив, що "простої підтримки територіальної цілісності України з боку західних партнерів мало".

Зеленський додав, що "питання не стільки у входженні в НАТО та отриманні Плану дій щодо членства в НАТО, скільки в тому, чи зможе Україна протистояти будь-якій ескалації з боку Російської Федерації".

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) членство в НАТО (1719)


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Топ коментарі
+10
безопасность - не часть политики, кретин?
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24.06.2021 22:36
+4
Пустозвон квартальний нюхнув і понеслось.
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24.06.2021 22:45
+3
Ага. И именно поэтому, ты урод, и не назначаешь представителя Украины при НАТО? Тебе безопасность страны побоку. Главное карманы набить.
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24.06.2021 22:38
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заткните уже этого наркомана. встречу на улице - втащу по лицу, клянусь
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24.06.2021 22:35 Відповісти
ага, смешно
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24.06.2021 23:32 Відповісти
безопасность - не часть политики, кретин?
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24.06.2021 22:36 Відповісти
Та шо ви - такий прискiпливий. Ну, вродилося воно тупнем... Розкрийте краще очi недоумкуватому електорату.
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25.06.2021 01:53 Відповісти
Ага. И именно поэтому, ты урод, и не назначаешь представителя Украины при НАТО? Тебе безопасность страны побоку. Главное карманы набить.
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24.06.2021 22:38 Відповісти
Вступление Украины в НАТО является вопросом безопасности, а не политики, - Зеленский - Цензор.НЕТ 952
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24.06.2021 22:52 Відповісти
Для тупого шута -- North Atlantic Treaty Organization, NATO; фр. Organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN) - военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.
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24.06.2021 22:40 Відповісти
Пустозвон квартальний нюхнув і понеслось.
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24.06.2021 22:45 Відповісти
15 июля Меркель летит в Вашингтон с визитом,а сама Меркель срочно позвала Зеленского в Берлин....,в итоге имеем...Зеля в Берлин,потом Меркель летит в Вашингтон...,Торг идет не на шутку,каже Тарас Березовец....,Путлеру в этом случае нужен конфликт между всеми всеми....,
Надобраніч Панове...
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24.06.2021 22:47 Відповісти
что случилось то, ведь амператор перед своими избирателями на интервью Гондонумамой клялься -Зеленский: Надо ли нам в ЕС и НАТО? Я никогда не хожу в гости, если меня не зовут. Не хочу чувствовать себя ущербным


может я что пропустил и Украину уже приглошает или умоляет вступить в НАТО
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24.06.2021 22:48 Відповісти
Вава найвеличніший стратєх всіх часів і народів.
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24.06.2021 23:02 Відповісти
він що думає?: "от приймуть в НАТО, і заведуть свої війська на Донбас, і відвоюють... а ми потім вийдемо..."???
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24.06.2021 23:05 Відповісти
это гнусавым поцом кукловодят. Он фюреру говорит всегда -меня душат, не дают вдохнуть полной грудью. Рефреном как витя Ростовский в Вильнюсе плакался Меркель.
Если безопасность это не политика, то и зеленский не президент Украины и слова присяги "забыл". Даже Брежев был умнее, всегда проповедовал "политику безопасности" чем сдерживал мокшанское глубинное болото -Суслова,Устинова и т.д.Так и напоминает этот странный дуэт такой же дуэт из фильма "Иван Васильевич ....." и еще слова оттуда - ты чей холоп будешь ?
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24.06.2021 23:58 Відповісти
 
 