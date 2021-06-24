Вступление Украины в НАТО является вопросом безопасности, а не политики, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вступление Украины в НАТО является вопросом безопасности, хотя длительное время использовался как политический.
Об этом он завил в интервью телеканалу 1+1, передает Цензор.НЕТ.
"Я вам скажу мое отношение относительно членства в НАТО - мы и сами в некоторых вещах виноваты, я считаю. Потому что вопрос НАТО - это, все же, вопрос безопасности. Мы много лет, 13 лет, все же, используем это, как политический вопрос: изменения в Конституцию, мы уже в НАТО и когда мы там будем", - сказал Зеленский.
Он отметил, что "вопрос получения Плана действий относительно членства в НАТО - это не вопрос общения между Украиной и Россией, а общение Украины со странами Альянса".
По словам Зеленского, "его предшественники действовали неверно, показывая странам ЕС и США, что вопрос вступления в НАТО является просто повесткой".
"Мне кажется, что многие страны поняли, что Украину можно держать на таком расстоянии - "ну хорошо, молодцы, еще немного, еще несколько реформ, еще что-то, и тому подобное". А мы нуждаемся сейчас в поддержке, сейчас у нас война, сейчас нам нужны конкретные действия от Альянса и от США", - добавил он. Президент также отметил, что "простой поддержки территориальной целостности Украины со стороны западных партнеров мало".
Зеленский добавил, что "вопрос не столько во вхождении в НАТО и получении Плана действий относительно членства в НАТО, сколько в том, сможет ли Украина противостоять любой эскалации со стороны Российской Федерации".
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Надобраніч Панове...
может я что пропустил и Украину уже приглошает или умоляет вступить в НАТО
Если безопасность это не политика, то и зеленский не президент Украины и слова присяги "забыл". Даже Брежев был умнее, всегда проповедовал "политику безопасности" чем сдерживал мокшанское глубинное болото -Суслова,Устинова и т.д.Так и напоминает этот странный дуэт такой же дуэт из фильма "Иван Васильевич ....." и еще слова оттуда - ты чей холоп будешь ?