Вступление Украины в НАТО является вопросом безопасности, а не политики, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вступление Украины в НАТО является вопросом безопасности, хотя длительное время использовался как политический.

Об этом он завил в интервью телеканалу 1+1, передает Цензор.НЕТ.

"Я вам скажу мое отношение относительно членства в НАТО - мы и сами в некоторых вещах виноваты, я считаю. Потому что вопрос НАТО - это, все же, вопрос безопасности. Мы много лет, 13 лет, все же, используем это, как политический вопрос: изменения в Конституцию, мы уже в НАТО и когда мы там будем", - сказал Зеленский.

Он отметил, что "вопрос получения Плана действий относительно членства в НАТО - это не вопрос общения между Украиной и Россией, а общение Украины со странами Альянса".

По словам Зеленского, "его предшественники действовали неверно, показывая странам ЕС и США, что вопрос вступления в НАТО является просто повесткой".

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"Мне кажется, что многие страны поняли, что Украину можно держать на таком расстоянии - "ну хорошо, молодцы, еще немного, еще несколько реформ, еще что-то, и тому подобное". А мы нуждаемся сейчас в поддержке, сейчас у нас война, сейчас нам нужны конкретные действия от Альянса и от США", - добавил он. Президент также отметил, что "простой поддержки территориальной целостности Украины со стороны западных партнеров мало".

Зеленский добавил, что "вопрос не столько во вхождении в НАТО и получении Плана действий относительно членства в НАТО, сколько в том, сможет ли Украина противостоять любой эскалации со стороны Российской Федерации".

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