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Новости Агрессия России против Украины
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Вступление Украины в НАТО является вопросом безопасности, а не политики, - Зеленский

Вступление Украины в НАТО является вопросом безопасности, а не политики, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вступление Украины в НАТО является вопросом безопасности, хотя длительное время использовался как политический.

Об этом он завил в интервью телеканалу 1+1, передает Цензор.НЕТ.

"Я вам скажу мое отношение относительно членства в НАТО - мы и сами в некоторых вещах виноваты, я считаю. Потому что вопрос НАТО - это, все же, вопрос безопасности. Мы много лет, 13 лет, все же, используем это, как политический вопрос: изменения в Конституцию, мы уже в НАТО и когда мы там будем", - сказал Зеленский.

Он отметил, что "вопрос получения Плана действий относительно членства в НАТО - это не вопрос общения между Украиной и Россией, а общение Украины со странами Альянса".

По словам Зеленского, "его предшественники действовали неверно, показывая странам ЕС и США, что вопрос вступления в НАТО является просто повесткой".

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"Мне кажется, что многие страны поняли, что Украину можно держать на таком расстоянии - "ну хорошо, молодцы, еще немного, еще несколько реформ, еще что-то, и тому подобное". А мы нуждаемся сейчас в поддержке, сейчас у нас война, сейчас нам нужны конкретные действия от Альянса и от США", - добавил он. Президент также отметил, что "простой поддержки территориальной целостности Украины со стороны западных партнеров мало".

Зеленский добавил, что "вопрос не столько во вхождении в НАТО и получении Плана действий относительно членства в НАТО, сколько в том, сможет ли Украина противостоять любой эскалации со стороны Российской Федерации".

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Автор: 

Зеленский Владимир (20324) членство в НАТО (1510)


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Топ комментарии
+10
безопасность - не часть политики, кретин?
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24.06.2021 22:36
+4
Пустозвон квартальний нюхнув і понеслось.
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24.06.2021 22:45
+3
Ага. И именно поэтому, ты урод, и не назначаешь представителя Украины при НАТО? Тебе безопасность страны побоку. Главное карманы набить.
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24.06.2021 22:38
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заткните уже этого наркомана. встречу на улице - втащу по лицу, клянусь
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24.06.2021 22:35 Ответить
ага, смешно
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24.06.2021 23:32 Ответить
безопасность - не часть политики, кретин?
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24.06.2021 22:36 Ответить
Та шо ви - такий прискiпливий. Ну, вродилося воно тупнем... Розкрийте краще очi недоумкуватому електорату.
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25.06.2021 01:53 Ответить
Ага. И именно поэтому, ты урод, и не назначаешь представителя Украины при НАТО? Тебе безопасность страны побоку. Главное карманы набить.
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24.06.2021 22:38 Ответить
Вступление Украины в НАТО является вопросом безопасности, а не политики, - Зеленский - Цензор.НЕТ 952
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24.06.2021 22:52 Ответить
Для тупого шута -- North Atlantic Treaty Organization, NATO; фр. Organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN) - военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.
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24.06.2021 22:40 Ответить
Пустозвон квартальний нюхнув і понеслось.
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24.06.2021 22:45 Ответить
15 июля Меркель летит в Вашингтон с визитом,а сама Меркель срочно позвала Зеленского в Берлин....,в итоге имеем...Зеля в Берлин,потом Меркель летит в Вашингтон...,Торг идет не на шутку,каже Тарас Березовец....,Путлеру в этом случае нужен конфликт между всеми всеми....,
Надобраніч Панове...
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24.06.2021 22:47 Ответить
что случилось то, ведь амператор перед своими избирателями на интервью Гондонумамой клялься -Зеленский: Надо ли нам в ЕС и НАТО? Я никогда не хожу в гости, если меня не зовут. Не хочу чувствовать себя ущербным


может я что пропустил и Украину уже приглошает или умоляет вступить в НАТО
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24.06.2021 22:48 Ответить
Вава найвеличніший стратєх всіх часів і народів.
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24.06.2021 23:02 Ответить
він що думає?: "от приймуть в НАТО, і заведуть свої війська на Донбас, і відвоюють... а ми потім вийдемо..."???
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24.06.2021 23:05 Ответить
это гнусавым поцом кукловодят. Он фюреру говорит всегда -меня душат, не дают вдохнуть полной грудью. Рефреном как витя Ростовский в Вильнюсе плакался Меркель.
Если безопасность это не политика, то и зеленский не президент Украины и слова присяги "забыл". Даже Брежев был умнее, всегда проповедовал "политику безопасности" чем сдерживал мокшанское глубинное болото -Суслова,Устинова и т.д.Так и напоминает этот странный дуэт такой же дуэт из фильма "Иван Васильевич ....." и еще слова оттуда - ты чей холоп будешь ?
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24.06.2021 23:58 Ответить
 
 