Ми вітаємо доповідь Канади про катастрофу лайнера МАУ в Ірані, - МЗС

У Міністерстві закордонних справ України вітають звіт канадських експертів у справі щодо авіакатастрофи українського літака рейсу PS752 над Тегераном 8 січня 2020 року, що підкреслює зневажливе ставлення Ірану до людського життя.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба МЗС.

"Українська сторона вітає зусилля Уряду Канади, спрямовані на встановлення істини та досягнення справедливості у справі збиття українського Боїнга рейсу PS752 в небі над Тегераном 8 січня 2020 року", - говориться в повідомленні.

Як зазначається, звіт канадської групи судових експертів підтверджує, що цивільні та військові органи влади Ірану несуть повну відповідальність за збиття рейсу PS752. У документі також підкреслюється зневажливе ставлення до людського життя іранською владою.

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Зокрема, експерти дійшли до трьох ключових висновків:

- Іран не забезпечив безпеку свого повітряного простору та не повідомив авіакомпанії про ризики, створивши таким чином підставу для такої страшної трагедії.

- оператор протиракетної установки ТОР 1М свідомо вчинив низку грубих порушень правил ведення бойових стрільб, здійснивши запуск двох ракет класу "земля-повітря", що призвело до збиття цивільного літака.

- військове командування Ірану не вчинило належних дій з метою недопущення порушень з боку оператора ракетного підрозділу "земля-повітря" встановленого порядку бойового чергування та несанкціонованого запуску ракет. Більше того, Іраном здійснено низку кроків, спрямованих на приховування справжніх обставин катастрофи. Технічний звіт, підготовлений Іраном, не встановлює в повній мірі ланцюг подій, що передували трагедії. Запропоновані Іраном рекомендації щодо усунення недоліків в системі безпеки цивільної авіації є нерелевантними і відповідно всі ризики, що призвели до збиття українського літака зберігаються.

"Цей Звіт підтверджує позицію України щодо наявності системних прорахунків в організації системи безпеки цивільної авіації в Ірані. Саме тому, спроба звести причину трагедії до "помилкових" дій оператора ракетного підрозділу не витримує жодної критики!", - зауважили в міністерстві.

Також у пресслужбі підкреслили, що Іран відповідальний за смерть 176 невинних людей, що перебували на борту збитого літака.

"Іран повинен бути притягнутий до відповідальності та забезпечити реституцію відповідно до міжнародного права", - додали в МЗС.