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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Мы приветствуем отчет Канады о крушении лайнера МАУ в Иране, - МИД

Мы приветствуем отчет Канады о крушении лайнера МАУ в Иране, - МИД

В Министерстве иностранных дел Украины приветствуют отчет канадских экспертов по делу в отношении авиакатастрофы украинского самолета рейса PS752 над Тегераном 8 января 2020 года, подчеркивающий пренебрежительное отношение Ирана к человеческой жизни.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба МИД.

"Украинская сторона приветствует усилия правительства Канады, направленные на установление истины и достижения справедливости в деле сбивания украинского боинга рейса PS752 в небе над Тегераном 8 января 2020", - говорится в сообщении.

Как отмечается, отчет канадской группы судебных экспертов подтверждает, что гражданские и военные органы властей Ирана несут полную ответственность за сбивание рейса PS752. В документе также подчеркивается пренебрежительное отношение к человеческой жизни иранскими властями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран не принял всех мер, чтобы избежать трагедии с самолетом МАУ, - министр транспорта Канады Альгабра

В частности, эксперты пришли к трем ключевым выводам:

- Иран не обеспечил безопасность своего воздушного пространства и не сообщила авиакомпании о рисках, создав таким образом основание для такой страшной трагедии;

- оператор противоракетной установки ТОР 1М сознательно совершил ряд грубых нарушений правил ведения боевых стрельб, осуществив запуск двух ракет класса "земля-воздух", что привело к сбивания гражданского самолета;

- военное командование Ирана не осуществило надлежащих действий с целью недопущения нарушений со стороны оператора ракетного подразделения "земля-воздух" установленного порядка боевого дежурства и несанкционированного запуска ракет. Более того, Иран осуществил ряд шагов, направленных на сокрытие настоящих обстоятельств катастрофы. Технический отчет, подготовленный Ираном, не устанавливает в полной мере цепь событий, предшествовавших трагедии. Предложенные Ираном рекомендации по устранению недостатков в системе безопасности гражданской авиации является нерелевантными и соответственно все риски, которые привели к сбиванию украинского самолета, сохранились.

Также читайте: Проведенная Канадой судебная экспертиза не подтвердила умышленное уничтожение самолета МАУ Тегераном: действия властей Ирана привели к опасной ситуации

"Этот отчет подтверждает позицию Украины о наличии системных просчетов в организации системы безопасности гражданской авиации в Иране. Именно поэтому, попытка свести причину трагедии в "ложных" действий оператора ракетного подразделения не выдерживает никакой критики!", - отметили в министерстве.

Также в пресс-службе подчеркнули, что Иран ответственен за смерть 176 невинных людей, находившихся на борту сбитого самолета.

"Иран должен быть привлечен к ответственности и обеспечить реституцию соответствии с международным правом", - добавили в МИД.

Автор: 

Иран (1790) Канада (2078) МИД (6947)


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Топ комментарии
+2
А где отчет Украины?
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24.06.2021 23:25
+1
Это трагедия, в первую очередь Ирана, они убили граждан своей страны, и Украины с Канадой. Естественно это трагическая ошибка. Разговоры о том, что сбили специально, глупы по своей сути.
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24.06.2021 23:55
+1
Дополню. Делают из иранцев каких-то дикарей. Не напрягаясь, Авицена, Фердоуси, Омар Хаям, Рудаки, Фараби...., они иранцы.
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25.06.2021 00:04
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А где отчет Украины?
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24.06.2021 23:25 Ответить
Да какая разница чей отчет. (В.А. Зеленский)
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24.06.2021 23:35 Ответить
Моя версия пока никем и ничем не опровергнута
В прямой трансляции оманскому гостю показывают, что случится с его самолётом, если он не поговорит без свидетелей с Патрушевым.
Который случайно и вовремя как раз оказался там
Ничего оригинального
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24.06.2021 23:53 Ответить
что случится с его самолётом

А он впечатляется, и больше на самолёте не летает...
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25.06.2021 00:37 Ответить
Он вообще впечатлительный
Просто сейчас у него роль трудная... Суфлеров много
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25.06.2021 17:52 Ответить
Это трагедия, в первую очередь Ирана, они убили граждан своей страны, и Украины с Канадой. Естественно это трагическая ошибка. Разговоры о том, что сбили специально, глупы по своей сути.
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24.06.2021 23:55 Ответить
Для чекистов национальность роли не играет
Качинский, Боинг, МАУ - один почерк
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25.06.2021 17:56 Ответить
Дополню. Делают из иранцев каких-то дикарей. Не напрягаясь, Авицена, Фердоуси, Омар Хаям, Рудаки, Фараби...., они иранцы.
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25.06.2021 00:04 Ответить
В спам, козломордый
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25.06.2021 00:11 Ответить
Ага, ты еще о Гете и Гитлере нам расскажи, философ буев!
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25.06.2021 07:14 Ответить
 
 